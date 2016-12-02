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Philips Respironics

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Entre en contacto con nuestros distribuidores para información de compra al por menor de productos Philips relacionados a Terapia de Sueño, Oxigenoterapia, Ventilación en casa y Tratamiento con administración de fármacos respiratorios:

ortopédicos futuro

Ortopedicos Futuro Colombia S.A.S

Tel: (57) 3175947111

 

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amanecer medico

Amanecer Medico LTDA

Tel: +57 310 2364254

Email: [email protected]

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sueno y oxigeno

Sueño y Oxígeno S.A.S

Tel:  3104423670- 3053115409

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

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