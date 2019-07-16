Nuestra cartera de servicios está diseñada para satisfacer todas sus necesidades, ahora y en el futuro. Trabajamos conjuntamente con usted para garantizar que la tecnología y los procesos que utilice sigan siendo confiables, y para mantenerlo operando de forma ininterrumpida y rentable. Nuestros servicios de actualización e intercambio lo ayudan a mantenerse a la vanguardia de los nuevos desarrollos de hardware y software, así como aprovechar al máximo la tecnología de la que ya dispone.
"Creo que es justo decir que todo el entorno de la salud tiene que hacer más por menos. No hay un área en la que haya una atención sanitaria realmente en auge" Dr. Guy Lloyd, especialista en cardiología Barts Heart Centre, Londres, Reino Unido
"Creo que es justo decir que todo el entorno de la salud tiene que hacer más por menos. No hay un área en la que haya una atención sanitaria realmente en auge"
Dr. Guy Lloyd, especialista en cardiología
Barts Heart Centre, Londres, Reino Unido
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