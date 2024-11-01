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Soluciones y sistemas de Resonancia Magnética

Conectan datos, tecnología y personas a la perfección

En Philips, nuestras soluciones integradas de Resonancia Magnética ofrecen nuevos niveles de velocidad y productividad, ya que ofrecen diagnósticos seguros y un mejor futuro para todos.

Lo que podemos hacer juntos no tiene límites. Porque hoy la salud no tiene límites, y tampoco debería tenerlos la atención médica.

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Sistemas de imágenes por resonancia magnética

Una nueva cartera de soluciones de Resonancia Magnética que ofrece velocidad, comodidad y seguridad, con el fin de mejorar la atención al paciente.

3.0T

1.5T

Terapia guiada por RM

Innovaciones en Imágenes de Resonancia Magnética


Descubra las exclusivas tecnologías de resonancia magnética que mejoran la productividad en radiología y que al mismo tiempo ofrecen una calidad de imagen y una experiencia excepcional para el paciente.

Opciones y actualizaciones


Amplíe sus capacidades de resonancia magnética e introduzca un rendimiento de última generación a su sistema.

Aprenda de sus colegas

 

Aproveche las prácticas recomendadas de otros usuarios para obtener el máximo rendimiento de su sistema.

MR Body map

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Explore más de 100 casos clínicos de colegas de todo el mundo, que muestran cómo la tecnología digital de RM de Philips optimiza sus imágenes.

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Descubra la nueva realidad en RM Ingenia Ambition 1.5T

 

El primer equipo de resonancia magnética del mundo que ofrece una velocidad excepcional, confianza clínica sin precedentes, comodidad del paciente y tranquilidad eliminando la preocupación del helio.

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