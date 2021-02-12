Como líder enfocado en la tecnología de la salud, nuestro objetivo es mejorar las vidas de 3000 millones de personas para el 2030. Para alcanzar este ambicioso objetivo, colaboramos con distribuidores exitosos a fin de ofrecer el mismo nivel de excelencia y satisfacción del cliente. En esta página, puede buscar los distribuidores de Philips de su región.
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|Colombia
|INTELNET MEDICA S.A.S.
|[email protected]
|Calle 22,111321,Bogota
|Bogota
|Yes
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|Colombia
|Kaika S.A.S
|[email protected]
|Carrera 7,110231 ,110231 ,BOGOTÁ
|BOGOTÁ
|Yes
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|Colombia
|GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S.
|[email protected]
|Calle 103,110111,Bogotá
|Bogotá
|Yes
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|Colombia
|World Medical SAS
|Cra 7 No 156-68 Piso 28,0,Bogota
|Bogota
|Yes
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|Colombia
|CTP Medica S.A
|K.m. 1.5 vía Siberia - Cota, Parque Empresarial Potrero Chico, Interior San Miguel, Bodega 6A,250010 ,Cota, Cundinamarca
|Cota, Cundinamarca
|Yes
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|Colombia
|DIGISYSTEM TECMOBILE COLOMBIA S.A.S
|[email protected]
|Carrera 16,BOGOTA
|BOGOTA
|Yes
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|Ecuador
|Ecuador Overseas Agencies C.A.
|[email protected]
|Calle Publica, Km 2 Av Carlos Julio,090603,090603,Guayaquil
|Guayaquil
|Yes
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|Ecuador
|Perfectech S.A.
|[email protected]
|Centro De Negocios El Terminal Bloque E Oficina 40-41,xxx,Guayaquil
|Guayaquil
|Yes
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|Venezuela
|MEDITRON
|[email protected]
|Calle 10 Meditron La Urbina Edificio,1073,Caracas
|Caracas
|Yes
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|Aruba
|Oduber Agencies N.V.
|[email protected]
|L.G. Smith Blvd. 16,-,Oranjestad
|Oranjestad
|Yes
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
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