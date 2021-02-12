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Contactos de distribuidores de Philips

Como líder enfocado en la tecnología de la salud, nuestro objetivo es mejorar las vidas de 3000 millones de personas para el 2030. Para alcanzar este ambicioso objetivo, colaboramos con distribuidores exitosos a fin de ofrecer el mismo nivel de excelencia y satisfacción del cliente. En esta página, puede buscar los distribuidores de Philips de su región.

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Colombia INTELNET MEDICA S.A.S. [email protected] Calle 22,111321,Bogota Bogota Yes
  • Ultrasound
  • Imaging Informatics
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care - Legacy
  • Emergency Care
Colombia Kaika S.A.S [email protected] Carrera 7,110231 ,110231 ,BOGOTÁ BOGOTÁ Yes
  • Amb Monitoring & Diag
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care - Legacy
  • Sleep Respiratory Care
  • Clinical Informatics
Colombia GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S. [email protected] Calle 103,110111,Bogotá Bogotá Yes
  • MR OEM
  • Ultrasound
  • IGT Systems
  • Imaging Informatics
  • Clinical Informatics
  • DXR
  • CT AMI
  • IGT Devices
Colombia World Medical SAS Cra 7 No 156-68 Piso 28,0,Bogota Bogota Yes
Colombia CTP Medica S.A K.m. 1.5 vía Siberia - Cota, Parque Empresarial Potrero Chico, Interior San Miguel, Bodega 6A,250010 ,Cota, Cundinamarca Cota, Cundinamarca Yes
Colombia DIGISYSTEM TECMOBILE COLOMBIA S.A.S [email protected] Carrera 16,BOGOTA BOGOTA Yes
  • Imaging Informatics
Ecuador Ecuador Overseas Agencies C.A. [email protected] Calle Publica, Km 2 Av Carlos Julio,090603,090603,Guayaquil Guayaquil Yes
  • CT AMI
  • Imaging Informatics
  • Clinical Informatics
  • Ultrasound
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care - Legacy
  • Sleep Respiratory Care
  • IGT Systems
  • IGT Devices
  • DXR
  • MR OEM
Ecuador Perfectech S.A. [email protected] Centro De Negocios El Terminal Bloque E Oficina 40-41,xxx,Guayaquil Guayaquil Yes
  • Amb Monitoring & Diag
  • Hospital Patient Monitoring
  • Emergency Care - Legacy
  • Sleep Respiratory Care
Venezuela MEDITRON [email protected] Calle 10 Meditron La Urbina Edificio,1073,Caracas Caracas Yes
  • Clinical Informatics
  • IGT Systems
  • IGT Devices
  • DXR
  • MR OEM
  • Hospital Patient Monitoring
  • CT AMI
  • Ultrasound
  • Imaging Informatics
  • Emergency Care
  • Emergency Care - Legacy
  • Radiology Informatics
  • Intellectual Property and Standards
  • Amb Monitoring & Diag
  • Clinical Integration & Insights
Aruba Oduber Agencies N.V. [email protected] L.G. Smith Blvd. 16,-,Oranjestad Oranjestad Yes
  • Clinical Integration & Insights
  • Clinical Informatics
  • Sleep Respiratory Care
  • Emergency Care
  • Hospital Patient Monitoring

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