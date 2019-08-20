Radiography 7000 M

Radiography 7000 M es una solución de radiografía móvil de primera calidad diseñada para ofrecer una mejor atención y una mayor eficiencia operativa. Su diseño avanzado proporciona una disponibilidad excepcional del sistema, una navegación sencilla y un posicionamiento sin esfuerzo para una atención rápida y eficaz del paciente. Las soluciones avanzadas automatizan muchas tareas rutinarias. La batería de iones de litio de Radiography 7000 M permite una carga rápida y una energía de larga duración para mantener el sistema listo para usar durante todo el turno y ofrece la posibilidad de ver más pacientes por carga de batería.