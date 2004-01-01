La sala versátil de radiografía-fluoroscopia digital (DRF) ProxiDiagnost N90 es un caballo de batalla 2-en-1 compacto, con la innovación de imágenes premium de Philips, diseñada para mejorar tu confianza clínica
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Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
El sistema multifuncional premium Philips ProxiDiagnost N90 ofrece un verdadero rendimiento completo. Las aplicaciones incluyen tórax, pierna completa y columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, cráneo, así como exámenes gastrointestinales, artrografía, venografía, linfografía, mielografía y angiografía por sustracción digital (DSA).
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El sistema multifuncional premium Philips ProxiDiagnost N90 ofrece un verdadero rendimiento completo. Las aplicaciones incluyen tórax, pierna completa y columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, cráneo, así como exámenes gastrointestinales, artrografía, venografía, linfografía, mielografía y angiografía por sustracción digital (DSA).
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El sistema multifuncional premium Philips ProxiDiagnost N90 ofrece un verdadero rendimiento completo. Las aplicaciones incluyen tórax, pierna completa y columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, cráneo, así como exámenes gastrointestinales, artrografía, venografía, linfografía, mielografía y angiografía por sustracción digital (DSA).
Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
El sistema multifuncional premium Philips ProxiDiagnost N90 ofrece un verdadero rendimiento completo. Las aplicaciones incluyen tórax, pierna completa y columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, cráneo, así como exámenes gastrointestinales, artrografía, venografía, linfografía, mielografía y angiografía por sustracción digital (DSA).
Accesibilidad excepcional
Accesibilidad excepcional
El poco espacio que ocupa la mesa habilita un acceso pleno en la parte trasera. Combinado con una carcasa de detector delgada, permite un acceso excepcional al paciente durante los procedimientos
Accesibilidad excepcional
El poco espacio que ocupa la mesa habilita un acceso pleno en la parte trasera. Combinado con una carcasa de detector delgada, permite un acceso excepcional al paciente durante los procedimientos
Accesibilidad excepcional
El poco espacio que ocupa la mesa habilita un acceso pleno en la parte trasera. Combinado con una carcasa de detector delgada, permite un acceso excepcional al paciente durante los procedimientos
El poco espacio que ocupa la mesa habilita un acceso pleno en la parte trasera. Combinado con una carcasa de detector delgada, permite un acceso excepcional al paciente durante los procedimientos
Bariátrica
Bariátrica
Incluso los pacientes más desafiantes pueden beneficiarse de ProxiDiagnost N90, la mesa tiene una capacidad de peso de 300 kg (661 libras) además de características como GCF que proporciona ajustes bariátricos dedicados para una penetración eficiente y una calidad de imagen más que óptima.
Bariátrica
Incluso los pacientes más desafiantes pueden beneficiarse de ProxiDiagnost N90, la mesa tiene una capacidad de peso de 300 kg (661 libras) además de características como GCF que proporciona ajustes bariátricos dedicados para una penetración eficiente y una calidad de imagen más que óptima.
Bariátrica
Incluso los pacientes más desafiantes pueden beneficiarse de ProxiDiagnost N90, la mesa tiene una capacidad de peso de 300 kg (661 libras) además de características como GCF que proporciona ajustes bariátricos dedicados para una penetración eficiente y una calidad de imagen más que óptima.
Incluso los pacientes más desafiantes pueden beneficiarse de ProxiDiagnost N90, la mesa tiene una capacidad de peso de 300 kg (661 libras) además de características como GCF que proporciona ajustes bariátricos dedicados para una penetración eficiente y una calidad de imagen más que óptima.
UNIQUE 2¹ - Procesamiento de imágenes de última generación
UNIQUE 2¹ - Procesamiento de imágenes de última generación
El procesamiento de imágenes de UNIQUE 2 proporciona rápidamente imágenes rad excelentes. Mejora significativamente la calidad de la imagen como fondos negros más homogéneos, poco ruido y con mejora automática de los pequeños detalles.
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El procesamiento de imágenes de UNIQUE 2 proporciona rápidamente imágenes rad excelentes. Mejora significativamente la calidad de la imagen como fondos negros más homogéneos, poco ruido y con mejora automática de los pequeños detalles.
UNIQUE 2¹ - Procesamiento de imágenes de última generación
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SkyPlates - Detectores que funcionan
SkyPlates - Detectores que funcionan
Los detectores digitales portátiles inalámbricos SkyPlate grandes y pequeños son ligeros para permitir un posicionamiento cómodo en el sistema. Combinan muy bien con nuestro software inteligente SkyFlow Plus para exámenes de cabecera sin rejilla y pueden compartirse entre sistemas compatibles.
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Los detectores digitales portátiles inalámbricos SkyPlate grandes y pequeños son ligeros para permitir un posicionamiento cómodo en el sistema. Combinan muy bien con nuestro software inteligente SkyFlow Plus para exámenes de cabecera sin rejilla y pueden compartirse entre sistemas compatibles.
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SkyFlow Plus - Contraste administrado en forma de rejilla para exámenes de radiación libre
SkyFlow Plus - Contraste administrado en forma de rejilla para exámenes de radiación libre
SkyFlow es la primera tecnología de algoritmo de corrección de dispersión mediante IA de la industria para exposiciones de radiación libre. Al realizar exámenes de DR sin rejilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al de una rejilla.
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SkyFlow Plus - Contraste administrado en forma de rejilla para exámenes de radiación libre
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Interfaz de usuario de Eleva - Flujo de trabajo rápido e intuitivo
Interfaz de usuario de Eleva - Flujo de trabajo rápido e intuitivo
La interfaz de usuario intuitiva de Eleva proporciona todas las herramientas y controles necesarios para que los procedimientos discurran con fluidez. Esta plataforma está estandarizada en todo el portafolio de radiografía y fluoroscopía de Philips. Es fácil de aprender y usar y por lo tanto reduce el esfuerzo de capacitación.
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Interfaz de usuario de Eleva - Flujo de trabajo rápido e intuitivo
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La interfaz de usuario intuitiva de Eleva proporciona todas las herramientas y controles necesarios para que los procedimientos discurran con fluidez. Esta plataforma está estandarizada en todo el portafolio de radiografía y fluoroscopía de Philips. Es fácil de aprender y usar y por lo tanto reduce el esfuerzo de capacitación.
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
El software Bone Suppression² de Philips ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas de un pecho adulto erguido adquiridas de forma vertical para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tengas una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
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El software Bone Suppression² de Philips ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas de un pecho adulto erguido adquiridas de forma vertical para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tengas una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
El software Bone Suppression² de Philips ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas de un pecho adulto erguido adquiridas de forma vertical para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tengas una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Fluoroscopía con control de grilla (GCF), ajuste de dosis completamente automático
Fluoroscopía con control de grilla (GCF), ajuste de dosis completamente automático
GCF es una tecnología exclusiva de fluoroscopia pulsada de Philips, que proporciona una excelente calidad de imagen a dosis bajas. La reducción de la radiación de baja energía se logra mediante el uso de un mecanismo de conmutación de rejilla en el tubo de rayos X. Además, los parámetros de rayos X kV, mA y tiempo se controlan automáticamente y en tiempo real dentro de cada pulso individual (control en pulso).
Fluoroscopía con control de grilla (GCF), ajuste de dosis completamente automático
GCF es una tecnología exclusiva de fluoroscopia pulsada de Philips, que proporciona una excelente calidad de imagen a dosis bajas. La reducción de la radiación de baja energía se logra mediante el uso de un mecanismo de conmutación de rejilla en el tubo de rayos X. Además, los parámetros de rayos X kV, mA y tiempo se controlan automáticamente y en tiempo real dentro de cada pulso individual (control en pulso).
Fluoroscopía con control de grilla (GCF), ajuste de dosis completamente automático
GCF es una tecnología exclusiva de fluoroscopia pulsada de Philips, que proporciona una excelente calidad de imagen a dosis bajas. La reducción de la radiación de baja energía se logra mediante el uso de un mecanismo de conmutación de rejilla en el tubo de rayos X. Además, los parámetros de rayos X kV, mA y tiempo se controlan automáticamente y en tiempo real dentro de cada pulso individual (control en pulso).
Cabeza de tubo Eleva¹ -Funcionalidad centrada en el paciente
Cabeza de tubo Eleva¹ -Funcionalidad centrada en el paciente
Cuando cuenta con una suspensión de techo, ProxiDiagnost N90 tiene el intuitivo cabezal de tubo Eleva, la moderna interfaz táctil inteligente en la sala de exámenes. Esta le permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales para obtener imágenes radiales directamente en la cabeza del tubo. Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo opcional para mejorar el soporte del posicionamiento.
Cabeza de tubo Eleva¹ -Funcionalidad centrada en el paciente
Cuando cuenta con una suspensión de techo, ProxiDiagnost N90 tiene el intuitivo cabezal de tubo Eleva, la moderna interfaz táctil inteligente en la sala de exámenes. Esta le permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales para obtener imágenes radiales directamente en la cabeza del tubo. Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo opcional para mejorar el soporte del posicionamiento.
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Cuando cuenta con una suspensión de techo, ProxiDiagnost N90 tiene el intuitivo cabezal de tubo Eleva, la moderna interfaz táctil inteligente en la sala de exámenes. Esta le permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales para obtener imágenes radiales directamente en la cabeza del tubo. Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo opcional para mejorar el soporte del posicionamiento.
Procesamiento dinámico de imágenes Dynamic UNIQUE - Revela detalles ocultos
Procesamiento dinámico de imágenes Dynamic UNIQUE - Revela detalles ocultos
El software de procesamiento de imagen Dynamic UNIQUE proporciona sistemáticamente una calidad uniforme de imágenes clínicas para todas las áreas anatómicas en una sola imagen al ajustar el equilibrio entre las zonas sobreexpuestas y subexpuestas.
Procesamiento dinámico de imágenes Dynamic UNIQUE - Revela detalles ocultos
El software de procesamiento de imagen Dynamic UNIQUE proporciona sistemáticamente una calidad uniforme de imágenes clínicas para todas las áreas anatómicas en una sola imagen al ajustar el equilibrio entre las zonas sobreexpuestas y subexpuestas.
Procesamiento dinámico de imágenes Dynamic UNIQUE - Revela detalles ocultos
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Angiografía digital por sustracción¹ - Imágenes de alta calidad de los vasos sanguíneos
Angiografía digital por sustracción¹ - Imágenes de alta calidad de los vasos sanguíneos
Con la angiografía por sustracción digital (DSA) de Philips, los vasos sanguíneos se pueden visualizar con una calidad de imagen sin par UNIQUE. Los ajustes preestablecidos de examen automático respaldan un flujo de trabajo constante y eficiente en los exámenes de angiografía.
Angiografía digital por sustracción¹ - Imágenes de alta calidad de los vasos sanguíneos
Con la angiografía por sustracción digital (DSA) de Philips, los vasos sanguíneos se pueden visualizar con una calidad de imagen sin par UNIQUE. Los ajustes preestablecidos de examen automático respaldan un flujo de trabajo constante y eficiente en los exámenes de angiografía.
Angiografía digital por sustracción¹ - Imágenes de alta calidad de los vasos sanguíneos
Con la angiografía por sustracción digital (DSA) de Philips, los vasos sanguíneos se pueden visualizar con una calidad de imagen sin par UNIQUE. Los ajustes preestablecidos de examen automático respaldan un flujo de trabajo constante y eficiente en los exámenes de angiografía.
Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
Accesibilidad excepcional
Bariátrica
UNIQUE 2¹ - Procesamiento de imágenes de última generación
Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
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El sistema multifuncional premium Philips ProxiDiagnost N90 ofrece un verdadero rendimiento completo. Las aplicaciones incluyen tórax, pierna completa y columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, cráneo, así como exámenes gastrointestinales, artrografía, venografía, linfografía, mielografía y angiografía por sustracción digital (DSA).
Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
El sistema multifuncional premium Philips ProxiDiagnost N90 ofrece un verdadero rendimiento completo. Las aplicaciones incluyen tórax, pierna completa y columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, cráneo, así como exámenes gastrointestinales, artrografía, venografía, linfografía, mielografía y angiografía por sustracción digital (DSA).
Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
El sistema multifuncional premium Philips ProxiDiagnost N90 ofrece un verdadero rendimiento completo. Las aplicaciones incluyen tórax, pierna completa y columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, cráneo, así como exámenes gastrointestinales, artrografía, venografía, linfografía, mielografía y angiografía por sustracción digital (DSA).
Sistema 2 en 1 - Radiografía y fluoroscopia de alta gama
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El sistema multifuncional premium Philips ProxiDiagnost N90 ofrece un verdadero rendimiento completo. Las aplicaciones incluyen tórax, pierna completa y columna vertebral, extremidades superiores e inferiores, cráneo, así como exámenes gastrointestinales, artrografía, venografía, linfografía, mielografía y angiografía por sustracción digital (DSA).
Accesibilidad excepcional
Accesibilidad excepcional
El poco espacio que ocupa la mesa habilita un acceso pleno en la parte trasera. Combinado con una carcasa de detector delgada, permite un acceso excepcional al paciente durante los procedimientos
Accesibilidad excepcional
El poco espacio que ocupa la mesa habilita un acceso pleno en la parte trasera. Combinado con una carcasa de detector delgada, permite un acceso excepcional al paciente durante los procedimientos
Accesibilidad excepcional
El poco espacio que ocupa la mesa habilita un acceso pleno en la parte trasera. Combinado con una carcasa de detector delgada, permite un acceso excepcional al paciente durante los procedimientos
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Bariátrica
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Incluso los pacientes más desafiantes pueden beneficiarse de ProxiDiagnost N90, la mesa tiene una capacidad de peso de 300 kg (661 libras) además de características como GCF que proporciona ajustes bariátricos dedicados para una penetración eficiente y una calidad de imagen más que óptima.
Bariátrica
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Incluso los pacientes más desafiantes pueden beneficiarse de ProxiDiagnost N90, la mesa tiene una capacidad de peso de 300 kg (661 libras) además de características como GCF que proporciona ajustes bariátricos dedicados para una penetración eficiente y una calidad de imagen más que óptima.
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UNIQUE 2¹ - Procesamiento de imágenes de última generación
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El procesamiento de imágenes de UNIQUE 2 proporciona rápidamente imágenes rad excelentes. Mejora significativamente la calidad de la imagen como fondos negros más homogéneos, poco ruido y con mejora automática de los pequeños detalles.
UNIQUE 2¹ - Procesamiento de imágenes de última generación
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UNIQUE 2¹ - Procesamiento de imágenes de última generación
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SkyPlates - Detectores que funcionan
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Los detectores digitales portátiles inalámbricos SkyPlate grandes y pequeños son ligeros para permitir un posicionamiento cómodo en el sistema. Combinan muy bien con nuestro software inteligente SkyFlow Plus para exámenes de cabecera sin rejilla y pueden compartirse entre sistemas compatibles.
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SkyFlow Plus - Contraste administrado en forma de rejilla para exámenes de radiación libre
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SkyFlow es la primera tecnología de algoritmo de corrección de dispersión mediante IA de la industria para exposiciones de radiación libre. Al realizar exámenes de DR sin rejilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al de una rejilla.
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SkyFlow es la primera tecnología de algoritmo de corrección de dispersión mediante IA de la industria para exposiciones de radiación libre. Al realizar exámenes de DR sin rejilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al de una rejilla.
SkyFlow Plus - Contraste administrado en forma de rejilla para exámenes de radiación libre
SkyFlow Plus - Contraste administrado en forma de rejilla para exámenes de radiación libre
SkyFlow es la primera tecnología de algoritmo de corrección de dispersión mediante IA de la industria para exposiciones de radiación libre. Al realizar exámenes de DR sin rejilla, Philips SkyFlow Plus produce imágenes con un contraste similar al de una rejilla.
Interfaz de usuario de Eleva - Flujo de trabajo rápido e intuitivo
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La interfaz de usuario intuitiva de Eleva proporciona todas las herramientas y controles necesarios para que los procedimientos discurran con fluidez. Esta plataforma está estandarizada en todo el portafolio de radiografía y fluoroscopía de Philips. Es fácil de aprender y usar y por lo tanto reduce el esfuerzo de capacitación.
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Interfaz de usuario de Eleva - Flujo de trabajo rápido e intuitivo
La interfaz de usuario intuitiva de Eleva proporciona todas las herramientas y controles necesarios para que los procedimientos discurran con fluidez. Esta plataforma está estandarizada en todo el portafolio de radiografía y fluoroscopía de Philips. Es fácil de aprender y usar y por lo tanto reduce el esfuerzo de capacitación.
Interfaz de usuario de Eleva - Flujo de trabajo rápido e intuitivo
Interfaz de usuario de Eleva - Flujo de trabajo rápido e intuitivo
La interfaz de usuario intuitiva de Eleva proporciona todas las herramientas y controles necesarios para que los procedimientos discurran con fluidez. Esta plataforma está estandarizada en todo el portafolio de radiografía y fluoroscopía de Philips. Es fácil de aprender y usar y por lo tanto reduce el esfuerzo de capacitación.
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
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El software Bone Suppression² de Philips ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas de un pecho adulto erguido adquiridas de forma vertical para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tengas una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
El software Bone Suppression² de Philips ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas de un pecho adulto erguido adquiridas de forma vertical para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tengas una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
El software Bone Suppression² de Philips ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas de un pecho adulto erguido adquiridas de forma vertical para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tengas una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
Philips Bone Suppression¹ - Detección mejorada de nódulos
El software Bone Suppression² de Philips ayuda a eliminar las estructuras óseas de las imágenes torácicas de un pecho adulto erguido adquiridas de forma vertical para obtener una vista sin obstáculos del tejido blando. Esta vista clara puede ayudar a garantizar que tengas una interpretación de imagen más precisa. Como parte de la plataforma Eleva de Philips, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo regular del sistema.
Fluoroscopía con control de grilla (GCF), ajuste de dosis completamente automático
Fluoroscopía con control de grilla (GCF), ajuste de dosis completamente automático
GCF es una tecnología exclusiva de fluoroscopia pulsada de Philips, que proporciona una excelente calidad de imagen a dosis bajas. La reducción de la radiación de baja energía se logra mediante el uso de un mecanismo de conmutación de rejilla en el tubo de rayos X. Además, los parámetros de rayos X kV, mA y tiempo se controlan automáticamente y en tiempo real dentro de cada pulso individual (control en pulso).
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Cabeza de tubo Eleva¹ -Funcionalidad centrada en el paciente
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Cuando cuenta con una suspensión de techo, ProxiDiagnost N90 tiene el intuitivo cabezal de tubo Eleva, la moderna interfaz táctil inteligente en la sala de exámenes. Esta le permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales para obtener imágenes radiales directamente en la cabeza del tubo. Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo opcional para mejorar el soporte del posicionamiento.
Cabeza de tubo Eleva¹ -Funcionalidad centrada en el paciente
Cuando cuenta con una suspensión de techo, ProxiDiagnost N90 tiene el intuitivo cabezal de tubo Eleva, la moderna interfaz táctil inteligente en la sala de exámenes. Esta le permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales para obtener imágenes radiales directamente en la cabeza del tubo. Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo opcional para mejorar el soporte del posicionamiento.
Cabeza de tubo Eleva¹ -Funcionalidad centrada en el paciente
Cuando cuenta con una suspensión de techo, ProxiDiagnost N90 tiene el intuitivo cabezal de tubo Eleva, la moderna interfaz táctil inteligente en la sala de exámenes. Esta le permite al usuario cambiar rápidamente los parámetros más vitales para obtener imágenes radiales directamente en la cabeza del tubo. Eleva ofrece una imagen de cámara en vivo opcional para mejorar el soporte del posicionamiento.
Procesamiento dinámico de imágenes Dynamic UNIQUE - Revela detalles ocultos
Procesamiento dinámico de imágenes Dynamic UNIQUE - Revela detalles ocultos
El software de procesamiento de imagen Dynamic UNIQUE proporciona sistemáticamente una calidad uniforme de imágenes clínicas para todas las áreas anatómicas en una sola imagen al ajustar el equilibrio entre las zonas sobreexpuestas y subexpuestas.
Procesamiento dinámico de imágenes Dynamic UNIQUE - Revela detalles ocultos
El software de procesamiento de imagen Dynamic UNIQUE proporciona sistemáticamente una calidad uniforme de imágenes clínicas para todas las áreas anatómicas en una sola imagen al ajustar el equilibrio entre las zonas sobreexpuestas y subexpuestas.
Procesamiento dinámico de imágenes Dynamic UNIQUE - Revela detalles ocultos
El software de procesamiento de imagen Dynamic UNIQUE proporciona sistemáticamente una calidad uniforme de imágenes clínicas para todas las áreas anatómicas en una sola imagen al ajustar el equilibrio entre las zonas sobreexpuestas y subexpuestas.
Angiografía digital por sustracción¹ - Imágenes de alta calidad de los vasos sanguíneos
Angiografía digital por sustracción¹ - Imágenes de alta calidad de los vasos sanguíneos
Con la angiografía por sustracción digital (DSA) de Philips, los vasos sanguíneos se pueden visualizar con una calidad de imagen sin par UNIQUE. Los ajustes preestablecidos de examen automático respaldan un flujo de trabajo constante y eficiente en los exámenes de angiografía.
Angiografía digital por sustracción¹ - Imágenes de alta calidad de los vasos sanguíneos
Con la angiografía por sustracción digital (DSA) de Philips, los vasos sanguíneos se pueden visualizar con una calidad de imagen sin par UNIQUE. Los ajustes preestablecidos de examen automático respaldan un flujo de trabajo constante y eficiente en los exámenes de angiografía.
Angiografía digital por sustracción¹ - Imágenes de alta calidad de los vasos sanguíneos
Con la angiografía por sustracción digital (DSA) de Philips, los vasos sanguíneos se pueden visualizar con una calidad de imagen sin par UNIQUE. Los ajustes preestablecidos de examen automático respaldan un flujo de trabajo constante y eficiente en los exámenes de angiografía.
Especificaciones
Geometría de la mesa
Geometría de la mesa
Capacidad de peso estático
300 kg (661 libras)
Capacidad de peso con inclinación
250 kg (551.2 libras)
Capacidad de peso de todos los movimientos
185 kg (407.9 libras)
Capacidad de peso del reposapiés
250 kg (551.2 libras)
Ángulo de inclinación de la mesa
+90 ° – -30 °, opcional -45 °/-85 °
Superficie de la mesa
200 cm x 80 cm (78,7" x 31,5")
Espacio libre de la superficie de la mesa a la carcasa del detector
25 – 60 cm (9.8" – 23.6")
Longitud de la mesa
83.3 cm (32.8")
Detector para mesa Bucky
SkyPlate 35 cm x 43 cm (14" x 17")
Detector plano dinámico
Detector plano dinámico
Tipo
Yoduro de cesio (CsI)
Tamaño del detector
43 cm x 43 cm (17" x 17")
Área activa
42 cm x 42,6 cm (16,5" x 16,8")
Tamaño de píxel
148 μm
Tamaño de la matriz de imagen
2880 x 2881 píxeles
Modo de adquisición: fluoroscopía continua
Hasta 30 fps
Modo de adquisición de fluoroscopía con pulsos controlada por rejilla (GCF)
0.5 – 30 fps
Modo de adquisición de fluoroscopía pulsada, controlada por pulso (PCF)
0.5 – 6 fps
Generador
Generador
Potencia
65 kW, 80kW opcional
Técnicas de exposición
Manual, automático, exposición inteligente con control de pulsos (IQX), kV automático
Técnicas de fluoroscopía
Control con pulso en rejilla o fluoroscopia controlada por pulso (PCF)
Exposición de voltaje de tubo
40 – 150 kV
Fluoroscopía de voltaje de tubo
40 – 125 kV
Soporte vertical (opcional)
Soporte vertical (opcional)
Desplazamiento vertical (motorizado)
30 – 180 cm (11.8 – 5'11")
Detector
Fijo 43 cm x 43 cm (17" x 17") o SkyPlate 35 cm x 43 cm (14" x 17")
Inclinación (motorizada)
Opcional, -20 ° – +90 °
Suspensión de techo CSM (opcional)
Suspensión de techo CSM (opcional)
Tipo
Columna telescópica modular de cuatro partes
Colimador
Motorizado, automático
Detector SkyPlate pequeño (opcional)
Detector SkyPlate pequeño (opcional)
Tipo
Detector plano digital CsI (yoduro de cesio)
Tamaño del detector
24 cm x 30 cm (aprox. 10" x 12")
Área activa
22,2 cm x 28,4 cm (8,7" x 11,2")
Tamaño de la matriz de imagen
1500 x 1920 píxeles
Detector SkyPlate grande (opcional)
Detector SkyPlate grande (opcional)
Tipo
Detector plano digital CsI (yoduro de cesio)
Tamaño del detector
35 cm x 43 cm (14" x 17")
Área activa
34,5 cm x 42,1 cm (13,6" x 16,6")
Tamaño de la matriz de imagen
2330 x 2846 píxeles
Rango de aplicación
Rango de aplicación
Fluoroscopía
Gastrointestinal, estudios urinarios, ERCP, inyecciones guíadas por fluoroscopía, entre otros.
Radiografía
Cráneo, costillas, columna vertebral, pelvis, extremidades superiores, columna vertebral larga, pulmón, abdomen, entre otros
Cabeza del tubo Eleva
Cabeza del tubo Eleva
Botones de control
botones de control codificados por color y sensor capacitivo para liberación de frenos de tres ejes
Los datos mostrados incluyen
Datos del paciente, imágenes de vista previa, configuración del generador, imagenología con cámara en vivo (opcional)
¹Esta característica no está disponible para la venta en China Continental
²ClearRead Bone Suppression de Riverain Technologies
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