¿Es usted bioingeniero, responsable de IT, radiólogo o profesional sanitario y desea mejorar el rendimiento de sus equipos de Philips (y de varios proveedores) en todas las modalidades, en cualquier momento y lugar? Manténgase al tanto del rendimiento, la disponibilidad y la utilización de sus servicios gracias a la gestión de sus equipos y el estado de sus servicios, sistemas y casos con el portal de atención al cliente. Úselo para:
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Nuestra plataforma de gestión de servicios le facilita la identificación de sistemas que requieren atención, la programación del mantenimiento, la localización de contratos, la búsqueda y carga de documentación e informes de trabajo y la solicitud de servicio o asistencia técnica. Uso intuitivo, optimizado y actualizado regularmente, utilice el portal para:
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de los usuarios están de acuerdo en que el portal de atención al cliente facilita el trabajo con Philips1
usuarios del portal de servicios de atención al cliente2
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1 Encuesta realizada con NPS 2023 2 Fuente: panel del portal de atención al cliente
1 Encuesta realizada con NPS 2023
2 Fuente: panel del portal de atención al cliente
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