El rápido rendimiento y la confianza en el diagnóstico no son mutuamente excluyentes. El versátil sistema de radiografía digital Philips Radiography 7300 C le permite lograr ambas cosas. Puede ver cómodamente más pacientes por día(1), reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y centrarse más de cerca en sus pacientes. El flujo de trabajo inteligente, las potentes funciones de productividad habilitadas con IA y las tecnologías de examen automatizado ayudan a garantizar la disponibilidad rápida de imágenes digitales de alta calidad para diagnósticos más confiables.
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Smart Collimation Thorax utiliza un algoritmo de colimación asistido por IA para ajustar automáticamente la altura del detector y proponer la colimación para cada paciente adulto en radiografía de tórax en posición vertical, basándose en datos de una cámara 3D (3). Al reducir el tiempo del examen hasta en 35 segundos, ahorra 20 minutos diarios para su equipo médico (4).
Ahorre tiempo con Smart Workflow
Smart Collimation Thorax utiliza un algoritmo de colimación asistido por IA para ajustar automáticamente la altura del detector y proponer la colimación para cada paciente adulto en radiografía de tórax en posición vertical, basándose en datos de una cámara 3D (3). Al reducir el tiempo del examen hasta en 35 segundos, ahorra 20 minutos diarios para su equipo médico (4).
Ahorre tiempo con Smart Workflow
Smart Collimation Thorax utiliza un algoritmo de colimación asistido por IA para ajustar automáticamente la altura del detector y proponer la colimación para cada paciente adulto en radiografía de tórax en posición vertical, basándose en datos de una cámara 3D (3). Al reducir el tiempo del examen hasta en 35 segundos, ahorra 20 minutos diarios para su equipo médico (4).
Smart Collimation Thorax utiliza un algoritmo de colimación asistido por IA para ajustar automáticamente la altura del detector y proponer la colimación para cada paciente adulto en radiografía de tórax en posición vertical, basándose en datos de una cámara 3D (3). Al reducir el tiempo del examen hasta en 35 segundos, ahorra 20 minutos diarios para su equipo médico (4).
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
La cámara 3D (3) en el cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de posicionamiento para el radiólogo y, al mismo tiempo, facilitan la obtención de resultados precisos con funciones como la visualización de AEC y la colimación en pantalla. La visualización de AEC muestra las cámaras de AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo elegirlas desde el cabezal del tubo Eleva y desde el punto de trabajo Eleva.
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
La cámara 3D (3) en el cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de posicionamiento para el radiólogo y, al mismo tiempo, facilitan la obtención de resultados precisos con funciones como la visualización de AEC y la colimación en pantalla. La visualización de AEC muestra las cámaras de AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo elegirlas desde el cabezal del tubo Eleva y desde el punto de trabajo Eleva.
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La cámara 3D (3) en el cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de posicionamiento para el radiólogo y, al mismo tiempo, facilitan la obtención de resultados precisos con funciones como la visualización de AEC y la colimación en pantalla. La visualización de AEC muestra las cámaras de AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo elegirlas desde el cabezal del tubo Eleva y desde el punto de trabajo Eleva.
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
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La cámara 3D (3) en el cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de posicionamiento para el radiólogo y, al mismo tiempo, facilitan la obtención de resultados precisos con funciones como la visualización de AEC y la colimación en pantalla. La visualización de AEC muestra las cámaras de AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo elegirlas desde el cabezal del tubo Eleva y desde el punto de trabajo Eleva.
Mejore su confianza en el diagnóstico
Mejore su confianza en el diagnóstico
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reduce el brillo del fondo y mejora significativamente la homogeneidad del área de fondo a través de la reducción de ruido. (5)
Mejore su confianza en el diagnóstico
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reduce el brillo del fondo y mejora significativamente la homogeneidad del área de fondo a través de la reducción de ruido. (5)
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Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reduce el brillo del fondo y mejora significativamente la homogeneidad del área de fondo a través de la reducción de ruido. (5)
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reduce el brillo del fondo y mejora significativamente la homogeneidad del área de fondo a través de la reducción de ruido. (5)
Contraste similar al de una rejilla sin usar rejilla
Contraste similar al de una rejilla sin usar rejilla
SkyFlow Plus ayuda generando imágenes con contraste similar al de una rejilla. Proporciona una corrección computacional eficiente de la radiación dispersa, adaptada a cada paciente. No es necesario colocar ni retirar una rejilla del detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector y del paciente es rápido y sencillo. Sin rejilla, las repeticiones debidas a desalineación de la rejilla quedan en el pasado. SkyFlow Plus le permite trabajar con mayor eficiencia al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, gestionando eficazmente la radiación dispersa.
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SkyFlow Plus ayuda generando imágenes con contraste similar al de una rejilla. Proporciona una corrección computacional eficiente de la radiación dispersa, adaptada a cada paciente. No es necesario colocar ni retirar una rejilla del detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector y del paciente es rápido y sencillo. Sin rejilla, las repeticiones debidas a desalineación de la rejilla quedan en el pasado. SkyFlow Plus le permite trabajar con mayor eficiencia al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, gestionando eficazmente la radiación dispersa.
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SkyFlow Plus ayuda generando imágenes con contraste similar al de una rejilla. Proporciona una corrección computacional eficiente de la radiación dispersa, adaptada a cada paciente. No es necesario colocar ni retirar una rejilla del detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector y del paciente es rápido y sencillo. Sin rejilla, las repeticiones debidas a desalineación de la rejilla quedan en el pasado. SkyFlow Plus le permite trabajar con mayor eficiencia al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, gestionando eficazmente la radiación dispersa.
Contraste similar al de una rejilla sin usar rejilla
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SkyFlow Plus ayuda generando imágenes con contraste similar al de una rejilla. Proporciona una corrección computacional eficiente de la radiación dispersa, adaptada a cada paciente. No es necesario colocar ni retirar una rejilla del detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector y del paciente es rápido y sencillo. Sin rejilla, las repeticiones debidas a desalineación de la rejilla quedan en el pasado. SkyFlow Plus le permite trabajar con mayor eficiencia al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, gestionando eficazmente la radiación dispersa.
Interfaz de usuario Eleva fácil de usar
Interfaz de usuario Eleva fácil de usar
La interfaz de usuario Eleva en el cabezal de tubo Eleva y en el Workspot Eleva emplea soluciones que simplifican el proceso del examen. El paciente se identifica con información extraída del RIS, mientras que los ajustes preestablecidos personalizados y automatizados se presentan en la pantalla táctil fácil de usar. Se pueden seleccionar y ajustar ajustes preestablecidos, incluidos los datos del paciente, el tipo de paciente, la exposición, la colimación, las imágenes de vista previa y más. Cuando se emplean ajustes preestablecidos, se completa el examen con solo tres clics.
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La interfaz de usuario Eleva en el cabezal de tubo Eleva y en el Workspot Eleva emplea soluciones que simplifican el proceso del examen. El paciente se identifica con información extraída del RIS, mientras que los ajustes preestablecidos personalizados y automatizados se presentan en la pantalla táctil fácil de usar. Se pueden seleccionar y ajustar ajustes preestablecidos, incluidos los datos del paciente, el tipo de paciente, la exposición, la colimación, las imágenes de vista previa y más. Cuando se emplean ajustes preestablecidos, se completa el examen con solo tres clics.
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La interfaz de usuario Eleva en el cabezal de tubo Eleva y en el Workspot Eleva emplea soluciones que simplifican el proceso del examen. El paciente se identifica con información extraída del RIS, mientras que los ajustes preestablecidos personalizados y automatizados se presentan en la pantalla táctil fácil de usar. Se pueden seleccionar y ajustar ajustes preestablecidos, incluidos los datos del paciente, el tipo de paciente, la exposición, la colimación, las imágenes de vista previa y más. Cuando se emplean ajustes preestablecidos, se completa el examen con solo tres clics.
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.
Armonización en Philips DXR
Armonización en Philips DXR
Una continuidad de las soluciones y aplicaciones de la plataforma en toda la gama de productos DXR de Philips. La interfaz de usuario armonizada Eleva, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., junto con soluciones de hardware como los detectores SkyPlate y otros accesorios del sistema, permiten operaciones más fluidas, asistencia de capacitación simplificada, exámenes rápidos y una mejor rentabilidad de la inversión. Los detectores inalámbricos SkyPlate se pueden compartir entre sistemas de radiografía y fluoroscopia de Philips compatibles.
Armonización en Philips DXR
Una continuidad de las soluciones y aplicaciones de la plataforma en toda la gama de productos DXR de Philips. La interfaz de usuario armonizada Eleva, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., junto con soluciones de hardware como los detectores SkyPlate y otros accesorios del sistema, permiten operaciones más fluidas, asistencia de capacitación simplificada, exámenes rápidos y una mejor rentabilidad de la inversión. Los detectores inalámbricos SkyPlate se pueden compartir entre sistemas de radiografía y fluoroscopia de Philips compatibles.
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Una continuidad de las soluciones y aplicaciones de la plataforma en toda la gama de productos DXR de Philips. La interfaz de usuario armonizada Eleva, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., junto con soluciones de hardware como los detectores SkyPlate y otros accesorios del sistema, permiten operaciones más fluidas, asistencia de capacitación simplificada, exámenes rápidos y una mejor rentabilidad de la inversión. Los detectores inalámbricos SkyPlate se pueden compartir entre sistemas de radiografía y fluoroscopia de Philips compatibles.
Una continuidad de las soluciones y aplicaciones de la plataforma en toda la gama de productos DXR de Philips. La interfaz de usuario armonizada Eleva, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., junto con soluciones de hardware como los detectores SkyPlate y otros accesorios del sistema, permiten operaciones más fluidas, asistencia de capacitación simplificada, exámenes rápidos y una mejor rentabilidad de la inversión. Los detectores inalámbricos SkyPlate se pueden compartir entre sistemas de radiografía y fluoroscopia de Philips compatibles.
Configurado para satisfacer sus necesidades
Configurado para satisfacer sus necesidades
Philips Radiography 7300 C ofrece una variedad de opciones de configuración adaptadas a sus necesidades clínicas, la disposición de la sala y el presupuesto. Le brinda la oportunidad de elegir la configuración que mejor satisfaga los requisitos de su departamento. El sistema incluso se puede configurar específicamente para exámenes de tórax en posición vertical o para su integración en salas de emergencia y salas de traumatología. Premium, Pro, Plus, Value o ER, cada paquete contiene el sistema de imágenes de su elección junto con componentes y aplicaciones seleccionados.
Configurado para satisfacer sus necesidades
Philips Radiography 7300 C ofrece una variedad de opciones de configuración adaptadas a sus necesidades clínicas, la disposición de la sala y el presupuesto. Le brinda la oportunidad de elegir la configuración que mejor satisfaga los requisitos de su departamento. El sistema incluso se puede configurar específicamente para exámenes de tórax en posición vertical o para su integración en salas de emergencia y salas de traumatología. Premium, Pro, Plus, Value o ER, cada paquete contiene el sistema de imágenes de su elección junto con componentes y aplicaciones seleccionados.
Configurado para satisfacer sus necesidades
Philips Radiography 7300 C ofrece una variedad de opciones de configuración adaptadas a sus necesidades clínicas, la disposición de la sala y el presupuesto. Le brinda la oportunidad de elegir la configuración que mejor satisfaga los requisitos de su departamento. El sistema incluso se puede configurar específicamente para exámenes de tórax en posición vertical o para su integración en salas de emergencia y salas de traumatología. Premium, Pro, Plus, Value o ER, cada paquete contiene el sistema de imágenes de su elección junto con componentes y aplicaciones seleccionados.
Philips Radiography 7300 C ofrece una variedad de opciones de configuración adaptadas a sus necesidades clínicas, la disposición de la sala y el presupuesto. Le brinda la oportunidad de elegir la configuración que mejor satisfaga los requisitos de su departamento. El sistema incluso se puede configurar específicamente para exámenes de tórax en posición vertical o para su integración en salas de emergencia y salas de traumatología. Premium, Pro, Plus, Value o ER, cada paquete contiene el sistema de imágenes de su elección junto con componentes y aplicaciones seleccionados.
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression(6) es una tecnología innovadora de mejora de imagen diseñada para aumentar la claridad de las radiografías torácicas y promover mejores resultados clínicos al suprimir la estructura ósea en imágenes digitales, proporcionando una vista despejada del tejido blando. Esta visión clara puede facilitar una interpretación más precisa de la imagen. Como parte de la plataforma Philips Eleva, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema. Philips Bone Suppression puede mejorar la detección de nódulos accionables en un 16,8 %(6) sin necesidad de exponer al paciente a dosis adicionales de rayos X.
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression(6) es una tecnología innovadora de mejora de imagen diseñada para aumentar la claridad de las radiografías torácicas y promover mejores resultados clínicos al suprimir la estructura ósea en imágenes digitales, proporcionando una vista despejada del tejido blando. Esta visión clara puede facilitar una interpretación más precisa de la imagen. Como parte de la plataforma Philips Eleva, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema. Philips Bone Suppression puede mejorar la detección de nódulos accionables en un 16,8 %(6) sin necesidad de exponer al paciente a dosis adicionales de rayos X.
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression(6) es una tecnología innovadora de mejora de imagen diseñada para aumentar la claridad de las radiografías torácicas y promover mejores resultados clínicos al suprimir la estructura ósea en imágenes digitales, proporcionando una vista despejada del tejido blando. Esta visión clara puede facilitar una interpretación más precisa de la imagen. Como parte de la plataforma Philips Eleva, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema. Philips Bone Suppression puede mejorar la detección de nódulos accionables en un 16,8 %(6) sin necesidad de exponer al paciente a dosis adicionales de rayos X.
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression(6) es una tecnología innovadora de mejora de imagen diseñada para aumentar la claridad de las radiografías torácicas y promover mejores resultados clínicos al suprimir la estructura ósea en imágenes digitales, proporcionando una vista despejada del tejido blando. Esta visión clara puede facilitar una interpretación más precisa de la imagen. Como parte de la plataforma Philips Eleva, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema. Philips Bone Suppression puede mejorar la detección de nódulos accionables en un 16,8 %(6) sin necesidad de exponer al paciente a dosis adicionales de rayos X.
Obtenga las últimas funciones de Philips con una ruta clara de actualización
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Philips SmartPath es un programa de asociación que le ayuda a prolongar la vida útil de su equipo. Obtiene la última tecnología de Philips a una fracción del costo, sin la interrupción que implica adquirir e instalar un sistema nuevo. SmartPath hacia DR Smart Workflow también constituye una ruta clara de actualización desde el sistema actual Radiography 7000 C – DigitalDiagnost C90 al sistema Radiography 7300 C, permitiéndole disfrutar de nuestras funciones y capacidades más recientes del flujo de trabajo inteligente.
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Obtenga las últimas funciones de Philips con una ruta clara de actualización
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Philips SmartPath es un programa de asociación que le ayuda a prolongar la vida útil de su equipo. Obtiene la última tecnología de Philips a una fracción del costo, sin la interrupción que implica adquirir e instalar un sistema nuevo. SmartPath hacia DR Smart Workflow también constituye una ruta clara de actualización desde el sistema actual Radiography 7000 C – DigitalDiagnost C90 al sistema Radiography 7300 C, permitiéndole disfrutar de nuestras funciones y capacidades más recientes del flujo de trabajo inteligente.
Diseñado para un futuro sostenible
Diseñado para un futuro sostenible
Radiography 7300 C se ha desarrollado con enfoque en materiales de origen sostenible, mayor eficiencia energética, mantenimiento predictivo proactivo y reciclaje responsable mediante redes locales de reciclaje. Las opciones de extensión de arrendamiento y prolongación de la vida útil del sistema mediante actualizaciones permiten un retorno positivo de la inversión (ROI) a lo largo del tiempo. Radiography 7300 C puede consumir hasta un 70 % menos energía, lo que representa un ahorro potencial de hasta 5 132 kWh por año (7). Radiography 7300 C utiliza 15 kg o un 3 % menos de peso total de empaque en comparación con su predecesor (8).
Diseñado para un futuro sostenible
Radiography 7300 C se ha desarrollado con enfoque en materiales de origen sostenible, mayor eficiencia energética, mantenimiento predictivo proactivo y reciclaje responsable mediante redes locales de reciclaje. Las opciones de extensión de arrendamiento y prolongación de la vida útil del sistema mediante actualizaciones permiten un retorno positivo de la inversión (ROI) a lo largo del tiempo. Radiography 7300 C puede consumir hasta un 70 % menos energía, lo que representa un ahorro potencial de hasta 5 132 kWh por año (7). Radiography 7300 C utiliza 15 kg o un 3 % menos de peso total de empaque en comparación con su predecesor (8).
Diseñado para un futuro sostenible
Radiography 7300 C se ha desarrollado con enfoque en materiales de origen sostenible, mayor eficiencia energética, mantenimiento predictivo proactivo y reciclaje responsable mediante redes locales de reciclaje. Las opciones de extensión de arrendamiento y prolongación de la vida útil del sistema mediante actualizaciones permiten un retorno positivo de la inversión (ROI) a lo largo del tiempo. Radiography 7300 C puede consumir hasta un 70 % menos energía, lo que representa un ahorro potencial de hasta 5 132 kWh por año (7). Radiography 7300 C utiliza 15 kg o un 3 % menos de peso total de empaque en comparación con su predecesor (8).
Radiography 7300 C se ha desarrollado con enfoque en materiales de origen sostenible, mayor eficiencia energética, mantenimiento predictivo proactivo y reciclaje responsable mediante redes locales de reciclaje. Las opciones de extensión de arrendamiento y prolongación de la vida útil del sistema mediante actualizaciones permiten un retorno positivo de la inversión (ROI) a lo largo del tiempo. Radiography 7300 C puede consumir hasta un 70 % menos energía, lo que representa un ahorro potencial de hasta 5 132 kWh por año (7). Radiography 7300 C utiliza 15 kg o un 3 % menos de peso total de empaque en comparación con su predecesor (8).
Ahorre tiempo con Smart Workflow
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
Mejore su confianza en el diagnóstico
Contraste similar al de una rejilla sin usar rejilla
Smart Collimation Thorax utiliza un algoritmo de colimación asistido por IA para ajustar automáticamente la altura del detector y proponer la colimación para cada paciente adulto en radiografía de tórax en posición vertical, basándose en datos de una cámara 3D (3). Al reducir el tiempo del examen hasta en 35 segundos, ahorra 20 minutos diarios para su equipo médico (4).
Ahorre tiempo con Smart Workflow
Smart Collimation Thorax utiliza un algoritmo de colimación asistido por IA para ajustar automáticamente la altura del detector y proponer la colimación para cada paciente adulto en radiografía de tórax en posición vertical, basándose en datos de una cámara 3D (3). Al reducir el tiempo del examen hasta en 35 segundos, ahorra 20 minutos diarios para su equipo médico (4).
Ahorre tiempo con Smart Workflow
Smart Collimation Thorax utiliza un algoritmo de colimación asistido por IA para ajustar automáticamente la altura del detector y proponer la colimación para cada paciente adulto en radiografía de tórax en posición vertical, basándose en datos de una cámara 3D (3). Al reducir el tiempo del examen hasta en 35 segundos, ahorra 20 minutos diarios para su equipo médico (4).
Smart Collimation Thorax utiliza un algoritmo de colimación asistido por IA para ajustar automáticamente la altura del detector y proponer la colimación para cada paciente adulto en radiografía de tórax en posición vertical, basándose en datos de una cámara 3D (3). Al reducir el tiempo del examen hasta en 35 segundos, ahorra 20 minutos diarios para su equipo médico (4).
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
La cámara 3D (3) en el cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de posicionamiento para el radiólogo y, al mismo tiempo, facilitan la obtención de resultados precisos con funciones como la visualización de AEC y la colimación en pantalla. La visualización de AEC muestra las cámaras de AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo elegirlas desde el cabezal del tubo Eleva y desde el punto de trabajo Eleva.
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
La cámara 3D (3) en el cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de posicionamiento para el radiólogo y, al mismo tiempo, facilitan la obtención de resultados precisos con funciones como la visualización de AEC y la colimación en pantalla. La visualización de AEC muestra las cámaras de AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo elegirlas desde el cabezal del tubo Eleva y desde el punto de trabajo Eleva.
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
La cámara 3D (3) en el cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de posicionamiento para el radiólogo y, al mismo tiempo, facilitan la obtención de resultados precisos con funciones como la visualización de AEC y la colimación en pantalla. La visualización de AEC muestra las cámaras de AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo elegirlas desde el cabezal del tubo Eleva y desde el punto de trabajo Eleva.
Facilite el proceso de posicionamiento con superposiciones
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La cámara 3D (3) en el cabezal del tubo Eleva permite superposiciones virtuales que facilitan el proceso de posicionamiento para el radiólogo y, al mismo tiempo, facilitan la obtención de resultados precisos con funciones como la visualización de AEC y la colimación en pantalla. La visualización de AEC muestra las cámaras de AEC mediante superposiciones, lo que permite al radiólogo elegirlas desde el cabezal del tubo Eleva y desde el punto de trabajo Eleva.
Mejore su confianza en el diagnóstico
Mejore su confianza en el diagnóstico
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reduce el brillo del fondo y mejora significativamente la homogeneidad del área de fondo a través de la reducción de ruido. (5)
Mejore su confianza en el diagnóstico
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reduce el brillo del fondo y mejora significativamente la homogeneidad del área de fondo a través de la reducción de ruido. (5)
Mejore su confianza en el diagnóstico
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reduce el brillo del fondo y mejora significativamente la homogeneidad del área de fondo a través de la reducción de ruido. (5)
Radiography 7300 C ofrece herramientas que le ayudarán a mejorar su capacidad para proporcionar un diagnóstico fiable. El procesamiento de imágenes Philips UNIQUE 2 utiliza un software de procesamiento de imágenes de última generación diseñado para proporcionar imágenes excelentes de todas las áreas anatómicas. UNIQUE 2 proporciona flexibilidad para aumentar el contraste de la imagen, reduce el brillo del fondo y mejora significativamente la homogeneidad del área de fondo a través de la reducción de ruido. (5)
Contraste similar al de una rejilla sin usar rejilla
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Contraste similar al de una rejilla sin usar rejilla
SkyFlow Plus ayuda generando imágenes con contraste similar al de una rejilla. Proporciona una corrección computacional eficiente de la radiación dispersa, adaptada a cada paciente. No es necesario colocar ni retirar una rejilla del detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector y del paciente es rápido y sencillo. Sin rejilla, las repeticiones debidas a desalineación de la rejilla quedan en el pasado. SkyFlow Plus le permite trabajar con mayor eficiencia al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, gestionando eficazmente la radiación dispersa.
Contraste similar al de una rejilla sin usar rejilla
SkyFlow Plus ayuda generando imágenes con contraste similar al de una rejilla. Proporciona una corrección computacional eficiente de la radiación dispersa, adaptada a cada paciente. No es necesario colocar ni retirar una rejilla del detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector y del paciente es rápido y sencillo. Sin rejilla, las repeticiones debidas a desalineación de la rejilla quedan en el pasado. SkyFlow Plus le permite trabajar con mayor eficiencia al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, gestionando eficazmente la radiación dispersa.
Contraste similar al de una rejilla sin usar rejilla
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SkyFlow Plus ayuda generando imágenes con contraste similar al de una rejilla. Proporciona una corrección computacional eficiente de la radiación dispersa, adaptada a cada paciente. No es necesario colocar ni retirar una rejilla del detector inalámbrico, por lo que el posicionamiento del detector y del paciente es rápido y sencillo. Sin rejilla, las repeticiones debidas a desalineación de la rejilla quedan en el pasado. SkyFlow Plus le permite trabajar con mayor eficiencia al adquirir rápidamente imágenes de alta calidad, gestionando eficazmente la radiación dispersa.
Interfaz de usuario Eleva fácil de usar
Interfaz de usuario Eleva fácil de usar
La interfaz de usuario Eleva en el cabezal de tubo Eleva y en el Workspot Eleva emplea soluciones que simplifican el proceso del examen. El paciente se identifica con información extraída del RIS, mientras que los ajustes preestablecidos personalizados y automatizados se presentan en la pantalla táctil fácil de usar. Se pueden seleccionar y ajustar ajustes preestablecidos, incluidos los datos del paciente, el tipo de paciente, la exposición, la colimación, las imágenes de vista previa y más. Cuando se emplean ajustes preestablecidos, se completa el examen con solo tres clics.
Interfaz de usuario Eleva fácil de usar
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La interfaz de usuario Eleva en el cabezal de tubo Eleva y en el Workspot Eleva emplea soluciones que simplifican el proceso del examen. El paciente se identifica con información extraída del RIS, mientras que los ajustes preestablecidos personalizados y automatizados se presentan en la pantalla táctil fácil de usar. Se pueden seleccionar y ajustar ajustes preestablecidos, incluidos los datos del paciente, el tipo de paciente, la exposición, la colimación, las imágenes de vista previa y más. Cuando se emplean ajustes preestablecidos, se completa el examen con solo tres clics.
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.
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El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.
Reduzca las repeticiones con el cabezal de tubo Eleva
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El cabezal de tubo Eleva con cámara en vivo le ayuda a lograr un rendimiento excepcional del paciente. Puede cambiar los parámetros de examen más importantes en la pantalla táctil del cabezal de tubo, mientras que la cámara muestra imágenes en vivo de la anatomía colimada directamente en el cabezal de tubo Eleva. Esto ayuda a reducir la colimación imprecisa y ayuda con el posicionamiento del paciente. Se pueden reducir las repeticiones de tomas que consumen mucho tiempo y agregan dosis innecesarias.
Armonización en Philips DXR
Armonización en Philips DXR
Una continuidad de las soluciones y aplicaciones de la plataforma en toda la gama de productos DXR de Philips. La interfaz de usuario armonizada Eleva, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., junto con soluciones de hardware como los detectores SkyPlate y otros accesorios del sistema, permiten operaciones más fluidas, asistencia de capacitación simplificada, exámenes rápidos y una mejor rentabilidad de la inversión. Los detectores inalámbricos SkyPlate se pueden compartir entre sistemas de radiografía y fluoroscopia de Philips compatibles.
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Una continuidad de las soluciones y aplicaciones de la plataforma en toda la gama de productos DXR de Philips. La interfaz de usuario armonizada Eleva, UNIQUE 2, SkyFlow Plus, etc., junto con soluciones de hardware como los detectores SkyPlate y otros accesorios del sistema, permiten operaciones más fluidas, asistencia de capacitación simplificada, exámenes rápidos y una mejor rentabilidad de la inversión. Los detectores inalámbricos SkyPlate se pueden compartir entre sistemas de radiografía y fluoroscopia de Philips compatibles.
Configurado para satisfacer sus necesidades
Configurado para satisfacer sus necesidades
Philips Radiography 7300 C ofrece una variedad de opciones de configuración adaptadas a sus necesidades clínicas, la disposición de la sala y el presupuesto. Le brinda la oportunidad de elegir la configuración que mejor satisfaga los requisitos de su departamento. El sistema incluso se puede configurar específicamente para exámenes de tórax en posición vertical o para su integración en salas de emergencia y salas de traumatología. Premium, Pro, Plus, Value o ER, cada paquete contiene el sistema de imágenes de su elección junto con componentes y aplicaciones seleccionados.
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Philips Radiography 7300 C ofrece una variedad de opciones de configuración adaptadas a sus necesidades clínicas, la disposición de la sala y el presupuesto. Le brinda la oportunidad de elegir la configuración que mejor satisfaga los requisitos de su departamento. El sistema incluso se puede configurar específicamente para exámenes de tórax en posición vertical o para su integración en salas de emergencia y salas de traumatología. Premium, Pro, Plus, Value o ER, cada paquete contiene el sistema de imágenes de su elección junto con componentes y aplicaciones seleccionados.
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression(6) es una tecnología innovadora de mejora de imagen diseñada para aumentar la claridad de las radiografías torácicas y promover mejores resultados clínicos al suprimir la estructura ósea en imágenes digitales, proporcionando una vista despejada del tejido blando. Esta visión clara puede facilitar una interpretación más precisa de la imagen. Como parte de la plataforma Philips Eleva, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema. Philips Bone Suppression puede mejorar la detección de nódulos accionables en un 16,8 %(6) sin necesidad de exponer al paciente a dosis adicionales de rayos X.
Detección mejorada de nódulos pulmonares con Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression(6) es una tecnología innovadora de mejora de imagen diseñada para aumentar la claridad de las radiografías torácicas y promover mejores resultados clínicos al suprimir la estructura ósea en imágenes digitales, proporcionando una vista despejada del tejido blando. Esta visión clara puede facilitar una interpretación más precisa de la imagen. Como parte de la plataforma Philips Eleva, Bone Suppression se integra en el flujo de trabajo habitual del sistema. Philips Bone Suppression puede mejorar la detección de nódulos accionables en un 16,8 %(6) sin necesidad de exponer al paciente a dosis adicionales de rayos X.
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Obtenga las últimas funciones de Philips con una ruta clara de actualización
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Philips SmartPath es un programa de asociación que le ayuda a prolongar la vida útil de su equipo. Obtiene la última tecnología de Philips a una fracción del costo, sin la interrupción que implica adquirir e instalar un sistema nuevo. SmartPath hacia DR Smart Workflow también constituye una ruta clara de actualización desde el sistema actual Radiography 7000 C – DigitalDiagnost C90 al sistema Radiography 7300 C, permitiéndole disfrutar de nuestras funciones y capacidades más recientes del flujo de trabajo inteligente.
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Diseñado para un futuro sostenible
Diseñado para un futuro sostenible
Radiography 7300 C se ha desarrollado con enfoque en materiales de origen sostenible, mayor eficiencia energética, mantenimiento predictivo proactivo y reciclaje responsable mediante redes locales de reciclaje. Las opciones de extensión de arrendamiento y prolongación de la vida útil del sistema mediante actualizaciones permiten un retorno positivo de la inversión (ROI) a lo largo del tiempo. Radiography 7300 C puede consumir hasta un 70 % menos energía, lo que representa un ahorro potencial de hasta 5 132 kWh por año (7). Radiography 7300 C utiliza 15 kg o un 3 % menos de peso total de empaque en comparación con su predecesor (8).
Diseñado para un futuro sostenible
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Radiography 7300 C se ha desarrollado con enfoque en materiales de origen sostenible, mayor eficiencia energética, mantenimiento predictivo proactivo y reciclaje responsable mediante redes locales de reciclaje. Las opciones de extensión de arrendamiento y prolongación de la vida útil del sistema mediante actualizaciones permiten un retorno positivo de la inversión (ROI) a lo largo del tiempo. Radiography 7300 C puede consumir hasta un 70 % menos energía, lo que representa un ahorro potencial de hasta 5 132 kWh por año (7). Radiography 7300 C utiliza 15 kg o un 3 % menos de peso total de empaque en comparación con su predecesor (8).
Especificaciones
Cabezal de tubo Eleva
Cabezal de tubo Eleva
Ancho de pantalla táctil LCD a todo color
30,7 cm (12.1")
Angulo de visión mínimo en campo de visión horizontal y vertical
+/- 80°
Botones de control
6 botones de control codificados por colores y un sensor capacitivo para liberación del freno de 3 ejes
Datos mostrados en la cabeza de tubo Eleva (entre otros)
Colimación, cámaras AEC, datos del paciente, imágenes de vista previa, configuraciones del generador, imagen de cámara en vivo
Mesa de altura ajustable
Mesa de altura ajustable
Regulación de la altura
51,5 cm a 91,5 cm (1' 8,3" a 3')
Dimensiones de la mesa
240 cm × 75 cm (7' 10,5" × 2' 5,5")
Rango de desplazamiento de la mesa
longitudinal +/- 60 cm (1' 11"))
transversal +/- 12 cm (4,7")
Carga máxima del paciente
375 kg (826,7 lb)
Conjunto de tubos de radiografía
Conjunto de tubos de radiografía
Voltaje máximo
150 kV
Punto focal de 0,6 mm
potencia máxima de 33 kW
Punto focal de 1,2 mm
potencia máxima de 100 kW
Puesto de trabajo Eleva
Puesto de trabajo Eleva
Unidad de disco duro
240 GB SSD total
Capacidad de almacenamiento RAM
16 GB
Monitor
Monitor táctil a color LCD de 21,3"
Máximo brillo calibrado
400 cd/m2 +/- 10 %
Unidad de CD/DVD
Grabadora/lectora de CD de 24x, Grabadora/lectora de DVD de 8x
Detector SkyPlate grande
Detector SkyPlate grande
Tipo
Detector plano digital de yoduro de cesio
Tamaño del detector
35 cm × 43 cm (14" × 17")
Área activa
34.48 cm × 42.12 cm (13.6" × 16.6")
Tamaño de la matriz de imagen
2330 × 2846 píxeles
Tamaño de píxel
148 μm
Cabezal de tubo Eleva
Cabezal de tubo Eleva
Ancho de pantalla táctil LCD a todo color
30,7 cm (12.1")
Angulo de visión mínimo en campo de visión horizontal y vertical
Angulo de visión mínimo en campo de visión horizontal y vertical
+/- 80°
Botones de control
6 botones de control codificados por colores y un sensor capacitivo para liberación del freno de 3 ejes
Datos mostrados en la cabeza de tubo Eleva (entre otros)
Colimación, cámaras AEC, datos del paciente, imágenes de vista previa, configuraciones del generador, imagen de cámara en vivo
Mesa de altura ajustable
Mesa de altura ajustable
Regulación de la altura
51,5 cm a 91,5 cm (1' 8,3" a 3')
Dimensiones de la mesa
240 cm × 75 cm (7' 10,5" × 2' 5,5")
Rango de desplazamiento de la mesa
longitudinal +/- 60 cm (1' 11"))
transversal +/- 12 cm (4,7")
Carga máxima del paciente
375 kg (826,7 lb)
Conjunto de tubos de radiografía
Conjunto de tubos de radiografía
Voltaje máximo
150 kV
Punto focal de 0,6 mm
potencia máxima de 33 kW
Punto focal de 1,2 mm
potencia máxima de 100 kW
Puesto de trabajo Eleva
Puesto de trabajo Eleva
Unidad de disco duro
240 GB SSD total
Capacidad de almacenamiento RAM
16 GB
Monitor
Monitor táctil a color LCD de 21,3"
Máximo brillo calibrado
400 cd/m2 +/- 10 %
Unidad de CD/DVD
Grabadora/lectora de CD de 24x, Grabadora/lectora de DVD de 8x
Detector SkyPlate grande
Detector SkyPlate grande
Tipo
Detector plano digital de yoduro de cesio
Tamaño del detector
35 cm × 43 cm (14" × 17")
Área activa
34.48 cm × 42.12 cm (13.6" × 16.6")
Tamaño de la matriz de imagen
2330 × 2846 píxeles
Tamaño de píxel
148 μm
(1) Vea 15 pacientes más por día, ahorre 8 horas extra por semana y evite aproximadamente 28 repeticiones de tomas por semana (en comparación con la versión anterior de DigitalDiagnost y con base en 100 pacientes por día. Los resultados reales en otros casos pueden variar).
(2) La colimación inteligente del tórax se limita al tórax en posición vertical con vistas del tórax de adultos únicamente
(3) Estándar en configuraciones de paquetes Premium y Pro – opcional para paquetes Plus, Value y ER.
(4) Comparado con no utilizar SCT en el Radiography 7300 C, validado por 12 médicos clínicos en un entorno de desarrollo de Philips. Cálculo del ahorro de tiempo diario basado en 35 pacientes adultos con tórax en posición vertical por día. Los resultados pueden variar. El ahorro de tiempo promedio es de 8,1 s.
(5) En comparación con la versión anterior, UNIQUE
(6)ClearRead Bone Suppression by Riverain Technologies Freedman M et al. Improved detection of lung nodules with novel software that suppresses the rib and clavicle shadows on chest radiographs. Radiology. 2011.
(7) Comparado con DigitalDiagnost Rel. 4, hasta un 39 % menos de consumo energético anual, con un ahorro potencial de hasta 1 300 kWh por año. Basado en 84 pacientes por día. Los resultados reales en otros casos pueden variar. Comparado con DigitalDiagnost Rel. 3, hasta un 70 % menos de consumo energético anual, con un ahorro potencial de hasta 5 132 kWh por año. Basado en 84 pacientes por día. Los resultados reales en otros casos pueden variar.
((8) En comparación con su sistema predecesor DigitalDiagnost Rel. 4 con una configuración similar
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