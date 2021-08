Hoy es nuestro último día en Uganda. Cenamos con todo el equipo en un restaurant con vista al lago Victoria, cantando a coro "leaving on a jet plane", cuando de repente me asaltó el pensamiento... Voy a extrañar este lugar y a las personas a quienes tuve la oportunidad de conocer. Es extraño cómo ahora me siento conectado a un lugar que, hace una semana, sentía aprensión de visitar. Tal vez fue la calidez auténtica de la gente, tal vez es la actitud de 'yo puedo' a pesar de las dificultades, tal vez solo es haber caminado más de un kilómetro y mdio con gente necesitada... La verdad es que no puedo explicarlo. Le estoy muy agradecido al Dr. DeStigter y al programa ITW pro invitarme a realizar este viaje y al equipo de ITW-África por la hospitalidad que me brindaron.

