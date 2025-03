EPIQ7 X7-2t Array xMATRIX de TEE 2D y 3D en vivo Transductor

Rango extendido de frecuencias de funcionamiento entre 2 y 7 MHz. • Transductor de array xMATRIX para ecocardiografía transesofágica 3D en tiempo real con 2500 elementos. • Dimensiones físicas: – Punta: 1,7 cm (An) x 3,8 cm (L) (0,7 x 1,5 in). – Eje: 1 cm (0,4 in) de diámetro y 1 m (39,4 in) de longitud. • Array con rotación electrónica de 0 a 180 grados. • Supresión por electrocauterización. • 2D, XRES avanzado, imágenes armónicas, modo M, modo M en color, flujo en color, Doppler PW, Doppler CW, imágenes xPlane en tiempo real, Eco 3D en tiempo real, zoom 3D en tiempo real, zoom 3D en color, vista previa zoom 3D en color, vista de dos volúmenes, volumen completo activado y color 3D activado. • Ecocardiografía transesofágica para pacientes pediátricos y adultos > 30 kg (66 lb).