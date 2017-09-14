¿Qué es un DEA?

Por qué Philips es el líder en DEA

El acceso al equipo, la formación y el apoyo adecuados puede ayudar a salvar una vida. Los DEA HeartStart de Philips le guían en el proceso de tratamiento de una víctima de un posible paro cardíaco repentino (PCR). El DEA proporciona una guía en tiempo real a través de comandos de voz paso a paso y guía de RCP.