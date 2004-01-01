Términos de búsqueda

Pico

Máscara nasal

Innovación práctica: La máscara nasal más ligera y pequeña, que tiene un contacto mínimo con el rostro y ofrece simplicidad, comodidad y un sellado eficaz.

Características
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.
Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.
Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.
Fácil de utilizar
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado
Recomendada por médicos
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado
Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.

Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.
Pico ofrece una alternativa práctica que es cómoda, fácil de usar y sencilla de configurar, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de terapia. De hecho, los profesionales clínicos calificaron a Pico como más fácil de usar que la máscara nasal líder del mercado, lo que la hace ideal para la optimización de su base instalada y las nuevas configuraciones de pacientes*.
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.

Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.
Pico ofrece a los pacientes una máscara fácil de usar, con un sellado excelente, que les brinda la libertad de ver televisión o leer mientras la usan.
Fácil de utilizar
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño calificaron a Pico como más fácil de usar, configurar y obtener un mejor sellado que la máscara nasal tradicional líder del mercado
Recomendada por médicos
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado

Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado
Los terapeutas respiratorios y los técnicos del sueño recomendarían Pico por sobre las máscaras nasales tradicionales líderes del mercado
  • * Datos archivados. Encuesta de marketing interna 2013.

