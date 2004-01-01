Innovación práctica: La máscara nasal más ligera y pequeña, que tiene un contacto mínimo con el rostro y ofrece simplicidad, comodidad y un sellado eficaz.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
La máscara nasal más ligera y pequeña del mercado*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Pico se adapta cómodamente a más del 98 % de los pacientes*
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar
Fácil de utilizar
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos
Recomendada por médicos
Ver producto
Ver producto
Con el agregado de la opción de una almohadilla de gel, Philips Respironics ha creado la máscara de rostro completo Amara, ingeniosamente simple, aun más brillante. Sus pacientes ahora podrán seleccionar el tipo de confort que prefieren en su almohadilla con las opciones de gel o silicona.
Ver producto
Wisp combina el rendimiento y la comodidad de una máscara nasal con la elegancia estética de una máscara de almohadas. Con su diseño mínimamente invasivo y el sello superior, Wisp ofrece la comodidad y el rendimiento que sus pacientes merecen.
Ver producto
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Seleccionar paísColombia (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.