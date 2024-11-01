Hasta el momento, los concentradores de oxígeno han sido muy similares: pesados, voluptuosos, ruidosos o requerían mantenimiento constante. EverFlo de Respironics es un concentrador estacionario que ofrece características que los responsables del cuidado de la salud en casa quieren y que los pacientes merecen.
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El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.
Ligero y fácil de transportar
El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.
Ligero y fácil de transportar
El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.
Cartera de productos Right Fit
La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes
EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.
La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes
EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.
La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes
EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.
Diseño compacto
Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico
El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico
El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico
El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Necesita poco mantenimiento
Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio
No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.
Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio
No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.
Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio
No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.
Menor consumo de energía
El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente
El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente
El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente
El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
Opción de indicador de pureza del oxígeno (OPI)
La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad
EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.
La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad
EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.
La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad
EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.
Plataforma con humidificador
La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra
La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar.
La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra
La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar.
La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra
La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar.
Medidor de flujo integrado
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
Cánula de metal duradero
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.
Ligero y fácil de transportar
El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.
Ligero y fácil de transportar
El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones.
Cartera de productos Right Fit
La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes
EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.
La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes
EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.
La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes
EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno y programas inspirados por pacientes y diseñados para el negocio.
Diseño compacto
Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico
El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico
El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico
El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención.
Necesita poco mantenimiento
Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio
No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.
Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio
No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.
Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio
No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, dos años. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros.
Menor consumo de energía
El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente
El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente
El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente
El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor.
Opción de indicador de pureza del oxígeno (OPI)
La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad
EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.
La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad
EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.
La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad
EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza.
Plataforma con humidificador
La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra
La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar.
La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra
La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar.
La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra
La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar.
Medidor de flujo integrado
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental
Cánula de metal duradero
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse
Especificaciones
Sistema General
Sistema General
Medidas:
58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
Tensión de alimentación
120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
Frecuencia de alimentación
60
Hz
Niveles de alarma del indicador del porcentaje de oxígeno
Bajo nivel de oxígeno (82%) y Nivel de oxígeno muy bajo (70%)
Consumo de Energía Promedio
350 Vatios
Concentración de oxígeno* (a 5 LPM)
93 +/- 3
%
Peso
14 (31) kg (lb)
Presión de salida
5,5
PSI
Caudal en litros
0,5-5 litros por minuto
Nivel de sonido
45 (típico)
dB
Temperatura de funcionamiento
hasta 95 % de humedad relativa
Humedad de transporte/almacenamiento
-34°C a 71°C (-30°F a 160°F) hasta 95% de humedad relativa
Altitud para el funcionamiento
0 a 2286 m (0 a 7500 pies)
Sistema General
Sistema General
Medidas:
58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
58,4 cm de altura x 38,1 cm de ancho x 24,1 cm de profundidad (23" x 15" x 9,5")
Tensión de alimentación
120 +/- 10% VCA (voltios de corriente alterna)
Frecuencia de alimentación
60
Hz
Niveles de alarma del indicador del porcentaje de oxígeno
Bajo nivel de oxígeno (82%) y Nivel de oxígeno muy bajo (70%)
Consumo de Energía Promedio
350 Vatios
Concentración de oxígeno* (a 5 LPM)
93 +/- 3
%
Peso
14 (31) kg (lb)
Presión de salida
5,5
PSI
Caudal en litros
0,5-5 litros por minuto
Nivel de sonido
45 (típico)
dB
Temperatura de funcionamiento
hasta 95 % de humedad relativa
Humedad de transporte/almacenamiento
-34°C a 71°C (-30°F a 160°F) hasta 95% de humedad relativa
Altitud para el funcionamiento
0 a 2286 m (0 a 7500 pies)
El funcionamiento del dispositivo por encima o en exceso de los valores especificados de tensión, LPM, temperatura, humedad y/o altitud puede disminuir los niveles de concentración de oxígeno.
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