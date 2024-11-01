Términos de búsqueda
LiteTouch se ha diseñado para ofrecer mayor comodidad y mejor administración de medicación en aerosol. De manera rápida y cómoda se adapta al contorno facial del paciente, lo que ofrece un ajuste seguro y suave para mayor cumplimiento terapéutico y efectividad del tratamiento.
Pedir contacto
Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
Estructura transparente para una fácil aplicación
Estructura transparente para una fácil aplicación
Estructura transparente para una fácil aplicación
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
Tecnología soft-seal para obtener el sellado más cómodo
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
La máscara facial es más fácil de usar que la boquilla
Estructura transparente para una fácil aplicación
Estructura transparente para una fácil aplicación
Estructura transparente para una fácil aplicación
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Disponible en tres tamaños para adaptarse a todos los pacientes
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Seleccionar paísColombia (Español)
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.