Eleve sus capacidades de cardiología intervencionista con Azurion 5 con un detector plano de 12'''. Esta solución de terapia guiada por imágenes de alto rendimiento permite a los equipos intervencionistas realizar intervenciones cardíacas desafiantes. Controle sin problemas todas las aplicaciones relevantes en la mesa para una experiencia de usuario consistente, un excelente desempeño de laboratorio y atención al paciente.
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Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología e imágenes IntraSight, el sistema hemodinámico intervencionista Philips y herramientas de intervención, a través del módulo central de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exámenes y ayuda a reducir la necesidad de recesos para esterilización. Esto puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar retrasos.
Control completo desde la mesa
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología e imágenes IntraSight, el sistema hemodinámico intervencionista Philips y herramientas de intervención, a través del módulo central de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exámenes y ayuda a reducir la necesidad de recesos para esterilización. Esto puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar retrasos.
Control completo desde la mesa
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología e imágenes IntraSight, el sistema hemodinámico intervencionista Philips y herramientas de intervención, a través del módulo central de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exámenes y ayuda a reducir la necesidad de recesos para esterilización. Esto puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar retrasos.
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología e imágenes IntraSight, el sistema hemodinámico intervencionista Philips y herramientas de intervención, a través del módulo central de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exámenes y ayuda a reducir la necesidad de recesos para esterilización. Esto puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar retrasos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
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Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
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Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Profundice la visualización de las coronarias
Profundice la visualización de las coronarias
El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión (field of view, FOV) amplio. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, puede lograr una gama completa de ángulos de proyección.
Profundice la visualización de las coronarias
El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión (field of view, FOV) amplio. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, puede lograr una gama completa de ángulos de proyección.
Profundice la visualización de las coronarias
El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión (field of view, FOV) amplio. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, puede lograr una gama completa de ángulos de proyección.
El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión (field of view, FOV) amplio. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, puede lograr una gama completa de ángulos de proyección.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos: desde procedimientos de rutina hasta procedimientos mixtos. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes de acuerdo con el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, los utilizados con mayor frecuencia, los protocolos predeterminados y las configuraciones especificadas por el usuario) le facilitan la regularidad en los resultados de los exámenes.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos: desde procedimientos de rutina hasta procedimientos mixtos. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes de acuerdo con el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, los utilizados con mayor frecuencia, los protocolos predeterminados y las configuraciones especificadas por el usuario) le facilitan la regularidad en los resultados de los exámenes.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos: desde procedimientos de rutina hasta procedimientos mixtos. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes de acuerdo con el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, los utilizados con mayor frecuencia, los protocolos predeterminados y las configuraciones especificadas por el usuario) le facilitan la regularidad en los resultados de los exámenes.
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos: desde procedimientos de rutina hasta procedimientos mixtos. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes de acuerdo con el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, los utilizados con mayor frecuencia, los protocolos predeterminados y las configuraciones especificadas por el usuario) le facilitan la regularidad en los resultados de los exámenes.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Sus pacientes y el personal pueden beneficiarse del monitoreo continuo del paciente a lo largo del flujo de trabajo intervencionista. El sistema hemodinámico intervencionista Philips es compatible con el monitor de pacientes IntelliVue X3, por lo que no es necesario cambiar los cables. Esto significa menos perturbaciones para los pacientes vulnerables, más tiempo para que el personal se centre en la atención al paciente y un registro de pacientes sin brechas.
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Sus pacientes y el personal pueden beneficiarse del monitoreo continuo del paciente a lo largo del flujo de trabajo intervencionista. El sistema hemodinámico intervencionista Philips es compatible con el monitor de pacientes IntelliVue X3, por lo que no es necesario cambiar los cables. Esto significa menos perturbaciones para los pacientes vulnerables, más tiempo para que el personal se centre en la atención al paciente y un registro de pacientes sin brechas.
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Sus pacientes y el personal pueden beneficiarse del monitoreo continuo del paciente a lo largo del flujo de trabajo intervencionista. El sistema hemodinámico intervencionista Philips es compatible con el monitor de pacientes IntelliVue X3, por lo que no es necesario cambiar los cables. Esto significa menos perturbaciones para los pacientes vulnerables, más tiempo para que el personal se centre en la atención al paciente y un registro de pacientes sin brechas.
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
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Sus pacientes y el personal pueden beneficiarse del monitoreo continuo del paciente a lo largo del flujo de trabajo intervencionista. El sistema hemodinámico intervencionista Philips es compatible con el monitor de pacientes IntelliVue X3, por lo que no es necesario cambiar los cables. Esto significa menos perturbaciones para los pacientes vulnerables, más tiempo para que el personal se centre en la atención al paciente y un registro de pacientes sin brechas.
Haga su día más sencillo
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Experimente una mayor facilidad y rapidez al realizar los procedimientos. En la pantalla táctil, puede ver fácilmente la información sobre el fondo negro distintivo, en el que destacan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada Azurion para capacitar y rotar al personal médico fácilmente entre laboratorios.
Haga su día más sencillo
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Haga su día más sencillo
Experimente una mayor facilidad y rapidez al realizar los procedimientos. En la pantalla táctil, puede ver fácilmente la información sobre el fondo negro distintivo, en el que destacan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada Azurion para capacitar y rotar al personal médico fácilmente entre laboratorios.
Experimente una mayor facilidad y rapidez al realizar los procedimientos. En la pantalla táctil, puede ver fácilmente la información sobre el fondo negro distintivo, en el que destacan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada Azurion para capacitar y rotar al personal médico fácilmente entre laboratorios.
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
El Azurion Serie 5 también incluye el ClarityIQ opcional, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
Controle las dosis con eficiencia
El Azurion Serie 5 también incluye el ClarityIQ opcional, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
Controle las dosis con eficiencia
El Azurion Serie 5 también incluye el ClarityIQ opcional, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
El Azurion Serie 5 también incluye el ClarityIQ opcional, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
Proteger el rendimiento clínico a lo largo del tiempo
Proteger el rendimiento clínico a lo largo del tiempo
La plataforma estándar Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las últimas normas de seguridad y la protección de los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Proteger el rendimiento clínico a lo largo del tiempo
La plataforma estándar Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las últimas normas de seguridad y la protección de los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Proteger el rendimiento clínico a lo largo del tiempo
La plataforma estándar Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las últimas normas de seguridad y la protección de los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Proteger el rendimiento clínico a lo largo del tiempo
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La plataforma estándar Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las últimas normas de seguridad y la protección de los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
El complejo entorno de la atención médica hoy en día es lo suficientemente difícil sin la preocupación constante de mantener sus sistemas en funcionamiento sin problemas. Con Philips, sus operaciones están protegidas por el mejor rendimiento general de los ingenieros de servicio para los sistemas de imagenología según IMV ServiceTrak por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes.[2]
Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
El complejo entorno de la atención médica hoy en día es lo suficientemente difícil sin la preocupación constante de mantener sus sistemas en funcionamiento sin problemas. Con Philips, sus operaciones están protegidas por el mejor rendimiento general de los ingenieros de servicio para los sistemas de imagenología según IMV ServiceTrak por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes.[2]
Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
El complejo entorno de la atención médica hoy en día es lo suficientemente difícil sin la preocupación constante de mantener sus sistemas en funcionamiento sin problemas. Con Philips, sus operaciones están protegidas por el mejor rendimiento general de los ingenieros de servicio para los sistemas de imagenología según IMV ServiceTrak por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes.[2]
Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
El complejo entorno de la atención médica hoy en día es lo suficientemente difícil sin la preocupación constante de mantener sus sistemas en funcionamiento sin problemas. Con Philips, sus operaciones están protegidas por el mejor rendimiento general de los ingenieros de servicio para los sistemas de imagenología según IMV ServiceTrak por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes.[2]
Realizar verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
Realizar verificaciones estandarizadas de Control de Calidad en solo 5 minutos
Únicamente Philips ofrece la opción de la herramienta «modo control de calidad del usuario», (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de la imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada en tan solo 5 minutos.[3] Puede ayudarle a identificar tendencias y posibles desviaciones de la norma y, por tanto, a mantener un rendimiento de alta calidad.
Realizar verificaciones estandarizadas de Control de Calidad en solo 5 minutos
Únicamente Philips ofrece la opción de la herramienta «modo control de calidad del usuario», (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de la imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada en tan solo 5 minutos.[3] Puede ayudarle a identificar tendencias y posibles desviaciones de la norma y, por tanto, a mantener un rendimiento de alta calidad.
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Únicamente Philips ofrece la opción de la herramienta «modo control de calidad del usuario», (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de la imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada en tan solo 5 minutos.[3] Puede ayudarle a identificar tendencias y posibles desviaciones de la norma y, por tanto, a mantener un rendimiento de alta calidad.
Realizar verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
Realizar verificaciones estandarizadas de Control de Calidad en solo 5 minutos
Únicamente Philips ofrece la opción de la herramienta «modo control de calidad del usuario», (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de la imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada en tan solo 5 minutos.[3] Puede ayudarle a identificar tendencias y posibles desviaciones de la norma y, por tanto, a mantener un rendimiento de alta calidad.
Aumente el rendimiento de la inversión
Aumente el rendimiento de la inversión
Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.
Aumente el rendimiento de la inversión
Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.
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Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.
Aproveche al máximo cada día
Aproveche al máximo cada día
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
Aproveche al máximo cada día
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
Aproveche al máximo cada día
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
Control completo desde la mesa
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología e imágenes IntraSight, el sistema hemodinámico intervencionista Philips y herramientas de intervención, a través del módulo central de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exámenes y ayuda a reducir la necesidad de recesos para esterilización. Esto puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar retrasos.
Control completo desde la mesa
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología e imágenes IntraSight, el sistema hemodinámico intervencionista Philips y herramientas de intervención, a través del módulo central de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exámenes y ayuda a reducir la necesidad de recesos para esterilización. Esto puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar retrasos.
Control completo desde la mesa
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología e imágenes IntraSight, el sistema hemodinámico intervencionista Philips y herramientas de intervención, a través del módulo central de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exámenes y ayuda a reducir la necesidad de recesos para esterilización. Esto puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar retrasos.
Puede controlar todas las aplicaciones relevantes, como nuestra plataforma de fisiología e imágenes IntraSight, el sistema hemodinámico intervencionista Philips y herramientas de intervención, a través del módulo central de pantalla táctil en la mesa. Esto respalda la toma de decisiones clínicas en la sala de exámenes y ayuda a reducir la necesidad de recesos para esterilización. Esto puede ahorrar tiempo y ayudar a evitar retrasos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Las demandas clínicas son cada vez más específicas. Nosotros también lo somos.
Nuestras habitaciones clínicas están diseñadas para satisfacer desafíos específicos, a la vez que le ofrecen la flexibilidad para llevar a cabo procedimientos de la manera más fácil y eficiente. Contamos con una cartera flexible de tecnologías y servicios integrados compatibles con una amplia variedad de procedimientos de intervención.
Profundice la visualización de las coronarias
Profundice la visualización de las coronarias
El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión (field of view, FOV) amplio. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, puede lograr una gama completa de ángulos de proyección.
Profundice la visualización de las coronarias
El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión (field of view, FOV) amplio. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, puede lograr una gama completa de ángulos de proyección.
Profundice la visualización de las coronarias
El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión (field of view, FOV) amplio. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, puede lograr una gama completa de ángulos de proyección.
El nuevo detector plano de 12'' proporciona imágenes de alta resolución sobre un campo de visión (field of view, FOV) amplio. Puede visualizar la válvula aórtica y una parte importante del arco aórtico o del árbol coronario completo en una sola vista. Gracias al diseño compacto, puede lograr una gama completa de ángulos de proyección.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos: desde procedimientos de rutina hasta procedimientos mixtos. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes de acuerdo con el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, los utilizados con mayor frecuencia, los protocolos predeterminados y las configuraciones especificadas por el usuario) le facilitan la regularidad en los resultados de los exámenes.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos: desde procedimientos de rutina hasta procedimientos mixtos. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes de acuerdo con el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, los utilizados con mayor frecuencia, los protocolos predeterminados y las configuraciones especificadas por el usuario) le facilitan la regularidad en los resultados de los exámenes.
Estandarice la configuración y el funcionamiento
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos: desde procedimientos de rutina hasta procedimientos mixtos. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes de acuerdo con el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, los utilizados con mayor frecuencia, los protocolos predeterminados y las configuraciones especificadas por el usuario) le facilitan la regularidad en los resultados de los exámenes.
El sistema utiliza tarjetas de procedimientos para simplificar y estandarizar la configuración del sistema para todos los casos: desde procedimientos de rutina hasta procedimientos mixtos. Por ejemplo, el sistema selecciona automáticamente las tarjetas de procedimientos pertinentes de acuerdo con el código RIS/HIS/CIS del procedimiento programado. Los ajustes preestablecidos (por ejemplo, los utilizados con mayor frecuencia, los protocolos predeterminados y las configuraciones especificadas por el usuario) le facilitan la regularidad en los resultados de los exámenes.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Supere las expectativas con trabajo flexible
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Este sistema fue específicamente diseñado para ahorrar tiempo. Los miembros del equipo pueden trabajar en diversas actividades, en uno o varios lugares en la sala de control y en la sala de exámenes, sin interrumpirse entre sí. De modo que, mientras se realiza la fluoroscopia/exposición, el personal de la sala de controles puede analizar imágenes anteriores del paciente, preparar el próximo examen o terminar el informe de otro paciente.
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Sus pacientes y el personal pueden beneficiarse del monitoreo continuo del paciente a lo largo del flujo de trabajo intervencionista. El sistema hemodinámico intervencionista Philips es compatible con el monitor de pacientes IntelliVue X3, por lo que no es necesario cambiar los cables. Esto significa menos perturbaciones para los pacientes vulnerables, más tiempo para que el personal se centre en la atención al paciente y un registro de pacientes sin brechas.
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Sus pacientes y el personal pueden beneficiarse del monitoreo continuo del paciente a lo largo del flujo de trabajo intervencionista. El sistema hemodinámico intervencionista Philips es compatible con el monitor de pacientes IntelliVue X3, por lo que no es necesario cambiar los cables. Esto significa menos perturbaciones para los pacientes vulnerables, más tiempo para que el personal se centre en la atención al paciente y un registro de pacientes sin brechas.
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Sus pacientes y el personal pueden beneficiarse del monitoreo continuo del paciente a lo largo del flujo de trabajo intervencionista. El sistema hemodinámico intervencionista Philips es compatible con el monitor de pacientes IntelliVue X3, por lo que no es necesario cambiar los cables. Esto significa menos perturbaciones para los pacientes vulnerables, más tiempo para que el personal se centre en la atención al paciente y un registro de pacientes sin brechas.
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Mejore la atención al paciente con el monitoreo continuo
Sus pacientes y el personal pueden beneficiarse del monitoreo continuo del paciente a lo largo del flujo de trabajo intervencionista. El sistema hemodinámico intervencionista Philips es compatible con el monitor de pacientes IntelliVue X3, por lo que no es necesario cambiar los cables. Esto significa menos perturbaciones para los pacientes vulnerables, más tiempo para que el personal se centre en la atención al paciente y un registro de pacientes sin brechas.
Haga su día más sencillo
Haga su día más sencillo
Experimente una mayor facilidad y rapidez al realizar los procedimientos. En la pantalla táctil, puede ver fácilmente la información sobre el fondo negro distintivo, en el que destacan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada Azurion para capacitar y rotar al personal médico fácilmente entre laboratorios.
Haga su día más sencillo
Experimente una mayor facilidad y rapidez al realizar los procedimientos. En la pantalla táctil, puede ver fácilmente la información sobre el fondo negro distintivo, en el que destacan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada Azurion para capacitar y rotar al personal médico fácilmente entre laboratorios.
Haga su día más sencillo
Experimente una mayor facilidad y rapidez al realizar los procedimientos. En la pantalla táctil, puede ver fácilmente la información sobre el fondo negro distintivo, en el que destacan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada Azurion para capacitar y rotar al personal médico fácilmente entre laboratorios.
Experimente una mayor facilidad y rapidez al realizar los procedimientos. En la pantalla táctil, puede ver fácilmente la información sobre el fondo negro distintivo, en el que destacan las aplicaciones activas. Utilice la interfaz de usuario estandarizada Azurion para capacitar y rotar al personal médico fácilmente entre laboratorios.
Controle las dosis con eficiencia
Controle las dosis con eficiencia
El Azurion Serie 5 también incluye el ClarityIQ opcional, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
Controle las dosis con eficiencia
El Azurion Serie 5 también incluye el ClarityIQ opcional, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
Controle las dosis con eficiencia
El Azurion Serie 5 también incluye el ClarityIQ opcional, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
El Azurion Serie 5 también incluye el ClarityIQ opcional, nuestra tecnología de imagenología de rayos X que proporciona una alta calidad de imagen para una amplia gama de procedimientos clínicos, lo cual permite obtener una excelente visibilidad en dosis de rayos X ultra bajas para pacientes de todos los tamaños. Es parte de nuestro paquete completo de soluciones DoseWise, el cual le ayuda a tomar el control de la atención al paciente, seguridad del personal y cumplimiento de normas.
Proteger el rendimiento clínico a lo largo del tiempo
Proteger el rendimiento clínico a lo largo del tiempo
La plataforma estándar Windows® 10 puede ayudar a respaldar el cumplimiento de las últimas normas de seguridad y la protección de los datos de los pacientes. También puede adaptarse a nuevas opciones de software para ampliar la relevancia clínica de su sistema a lo largo del tiempo.
Proteger el rendimiento clínico a lo largo del tiempo
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Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
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El complejo entorno de la atención médica hoy en día es lo suficientemente difícil sin la preocupación constante de mantener sus sistemas en funcionamiento sin problemas. Con Philips, sus operaciones están protegidas por el mejor rendimiento general de los ingenieros de servicio para los sistemas de imagenología según IMV ServiceTrak por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes.[2]
Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
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Tener mejor desempeño de servicio le permite tratar a más pacientes
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El complejo entorno de la atención médica hoy en día es lo suficientemente difícil sin la preocupación constante de mantener sus sistemas en funcionamiento sin problemas. Con Philips, sus operaciones están protegidas por el mejor rendimiento general de los ingenieros de servicio para los sistemas de imagenología según IMV ServiceTrak por 5 años consecutivos [1]. Los sistemas Philips de conexión remota proporcionan 135 horas más de disponibilidad operativa al año, lo que le permite tratar a más pacientes.[2]
Realizar verificaciones estandarizadas de control de calidad en solo 5 minutos
Realizar verificaciones estandarizadas de Control de Calidad en solo 5 minutos
Únicamente Philips ofrece la opción de la herramienta «modo control de calidad del usuario», (User Quality Control Mode, UQCM) en su sistema Azurion. Le permite verificar y auditar de forma independiente los factores relacionados con la radiación y la calidad de la imagen de su sistema Azurion de forma estandarizada en tan solo 5 minutos.[3] Puede ayudarle a identificar tendencias y posibles desviaciones de la norma y, por tanto, a mantener un rendimiento de alta calidad.
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Aumente el rendimiento de la inversión
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Ofrecemos soluciones de financiación innovadoras, una oferta de servicio flexible y una red de apoyo profesional de más de 7,000 ingenieros de campo para ayudarle a aprovechar plenamente sus recursos y aumentar el retorno de su inversión. Nuestra amplia gama de programas de asesoría y educación de salud pueden ayudarle a mejorar la eficiencia y eficacia de su proceso de atención médica.
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Aproveche al máximo cada día
Aproveche al máximo cada día
Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
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Estar a la vanguardia en el entorno complejo de la salud ya es lo suficientemente difícil, sin tomar en cuenta la preocupación constante de mantener sus sistemas en pleno funcionamiento. Los servicios remotos de Philips tienen como objetivo ayudarle a mantener el máximo rendimiento de su equipo, ofrecer atención médica ininterrumpida a los pacientes y abordar sus problemas técnicos más complejos antes de que afecten la atención al paciente.
1. Sistemas de rayos X cardiovascular IMV ServiceTrak 2018.
2. Basado en la comparación entre los sistemas conectados y no conectados de forma remota. Muestra de datos de 2018 para sistemas Allura FD y Azurion (n = 9955).
3. Tres usuarios con diferentes antecedentes y nivel de experiencia realizaron las pruebas relacionadas. Los tiempos de prueba se realizaron utilizando un plano frontal de un sistema Azurion biplano R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), ubicación QL-1).
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