Con SmartPath, puede convertir su sistema Ingenia actual en un sistema Ingenia Elition X MR, marcando un nuevo rumbo para la investigación clínica en el campo de la imagenología de 3.0T basada en diseños de gradientes y RF. Le permite mejorar su rendimiento con soluciones innovadoras de SmartWorkflow que incluyen tecnología de detección de pacientes sin contacto y orientación en la sala para la colocación del paciente. Compressed SENSE le permite realizar exploraciones hasta un 50 % más rápido con una calidad de imagen prácticamente idéntica.¹ Su conversión a SmartPath también le brinda acceso a las últimas técnicas de exploración para un diagnóstico confiable.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Nuevos territorios en la RM neurofuncional - de SP a Elition X
Nuevos territorios en la RM neurofuncional
Los gradientes de Ingenia Elition Vega HP ofrecen una resolución temporal hasta un 23% mayor en estudios de RMf para obtener excelentes imágenes funcionales a 3.0T². Ingenia Elition le permite abrir nuevos territorios en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la RM neurofuncional
Los gradientes de Ingenia Elition Vega HP ofrecen una resolución temporal hasta un 23% mayor en estudios de RMf para obtener excelentes imágenes funcionales a 3.0T². Ingenia Elition le permite abrir nuevos territorios en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la RM neurofuncional
Los gradientes de Ingenia Elition Vega HP ofrecen una resolución temporal hasta un 23% mayor en estudios de RMf para obtener excelentes imágenes funcionales a 3.0T². Ingenia Elition le permite abrir nuevos territorios en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la RM neurofuncional - de SP a Elition X
Nuevos territorios en la RM neurofuncional
Los gradientes de Ingenia Elition Vega HP ofrecen una resolución temporal hasta un 23% mayor en estudios de RMf para obtener excelentes imágenes funcionales a 3.0T². Ingenia Elition le permite abrir nuevos territorios en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Orientación a su alcance
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - de SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son un 30% más rápidas y aparecen más nítidas². Se puede lograr una resolución de contraste media un 70% superior en las imágenes de difusión². La SNR mejora aún más gracias a un TE hasta un 15% más corto en las imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son un 30% más rápidas y aparecen más nítidas². Se puede lograr una resolución de contraste media un 70% superior en las imágenes de difusión². La SNR mejora aún más gracias a un TE hasta un 15% más corto en las imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son un 30% más rápidas y aparecen más nítidas². Se puede lograr una resolución de contraste media un 70% superior en las imágenes de difusión². La SNR mejora aún más gracias a un TE hasta un 15% más corto en las imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - de SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son un 30% más rápidas y aparecen más nítidas². Se puede lograr una resolución de contraste media un 70% superior en las imágenes de difusión². La SNR mejora aún más gracias a un TE hasta un 15% más corto en las imágenes de difusión².
Hasta un 60 % más de resolución - de SP a Elition X
Resolución de hasta un 60 % superior¹
Los gradientes totalmente rediseñados combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial¹ hasta un 60 % mayor en el mismo tiempo de escaneo, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus imágenes MSK isotrópicas en 3D. Es la precisión hecha eficiencia.
Resolución de hasta un 60 % superior¹
Los gradientes totalmente rediseñados combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial¹ hasta un 60 % mayor en el mismo tiempo de escaneo, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus imágenes MSK isotrópicas en 3D. Es la precisión hecha eficiencia.
Resolución de hasta un 60 % superior¹
Los gradientes totalmente rediseñados combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial¹ hasta un 60 % mayor en el mismo tiempo de escaneo, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus imágenes MSK isotrópicas en 3D. Es la precisión hecha eficiencia.
Hasta un 60 % más de resolución - de SP a Elition X
Resolución de hasta un 60 % superior¹
Los gradientes totalmente rediseñados combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial¹ hasta un 60 % mayor en el mismo tiempo de escaneo, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus imágenes MSK isotrópicas en 3D. Es la precisión hecha eficiencia.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Exámenes de resonancia magnética hasta un 50 % más rápido - de SP a Ingenia Elition X
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de resonancia magnética hasta un 50 % más rápido - de SP a Ingenia Elition X
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Detección de pacientes sin contacto - de SP a Ingenia Elition X
Detección del paciente sin contacto
Libere a su personal de la carga que supone colocar —y volver a colocar— un cinturón respiratorio. Colocar un cinturón desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología, en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Aproveche la detección óptica y la inteligencia artificial⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. La detección sin contacto de VitalEye permite detectar rápidamente la respiración del paciente sin necesidad de que el operador intervenga.
Detección del paciente sin contacto
Libere a su personal de la carga que supone colocar —y volver a colocar— un cinturón respiratorio. Colocar un cinturón desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología, en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Aproveche la detección óptica y la inteligencia artificial⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. La detección sin contacto de VitalEye permite detectar rápidamente la respiración del paciente sin necesidad de que el operador intervenga.
Detección del paciente sin contacto
Libere a su personal de la carga que supone colocar —y volver a colocar— un cinturón respiratorio. Colocar un cinturón desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología, en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Aproveche la detección óptica y la inteligencia artificial⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. La detección sin contacto de VitalEye permite detectar rápidamente la respiración del paciente sin necesidad de que el operador intervenga.
Detección de pacientes sin contacto - de SP a Ingenia Elition X
Detección del paciente sin contacto
Libere a su personal de la carga que supone colocar —y volver a colocar— un cinturón respiratorio. Colocar un cinturón desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología, en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Aproveche la detección óptica y la inteligencia artificial⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. La detección sin contacto de VitalEye permite detectar rápidamente la respiración del paciente sin necesidad de que el operador intervenga.
Brinda una experiencia visual envolvente
Brinda una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Brinda una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Brinda una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Mayor comodidad del paciente - de SP a Ingenia Elition X
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la camilla gracias al colchón de confort. De media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general de este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la camilla gracias al colchón de confort. De media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general de este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la camilla gracias al colchón de confort. De media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general de este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³
Mayor comodidad del paciente - de SP a Ingenia Elition X
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la camilla gracias al colchón de confort. De media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general de este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³
Estandarice su flora de RM - de SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice su flora de RM - de SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Productividad centrada en el paciente - de SP a Ingenia Elition X
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Nuevos territorios en la RM neurofuncional - de SP a Elition X
Orientación a su alcance
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - de SP a Elition X
Hasta un 60 % más de resolución - de SP a Elition X
Nuevos territorios en la RM neurofuncional - de SP a Elition X
Nuevos territorios en la RM neurofuncional
Los gradientes de Ingenia Elition Vega HP ofrecen una resolución temporal hasta un 23% mayor en estudios de RMf para obtener excelentes imágenes funcionales a 3.0T². Ingenia Elition le permite abrir nuevos territorios en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la RM neurofuncional
Los gradientes de Ingenia Elition Vega HP ofrecen una resolución temporal hasta un 23% mayor en estudios de RMf para obtener excelentes imágenes funcionales a 3.0T². Ingenia Elition le permite abrir nuevos territorios en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la RM neurofuncional
Los gradientes de Ingenia Elition Vega HP ofrecen una resolución temporal hasta un 23% mayor en estudios de RMf para obtener excelentes imágenes funcionales a 3.0T². Ingenia Elition le permite abrir nuevos territorios en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Nuevos territorios en la RM neurofuncional - de SP a Elition X
Nuevos territorios en la RM neurofuncional
Los gradientes de Ingenia Elition Vega HP ofrecen una resolución temporal hasta un 23% mayor en estudios de RMf para obtener excelentes imágenes funcionales a 3.0T². Ingenia Elition le permite abrir nuevos territorios en el campo de la RM neurofuncional, desentrañando las conexiones y la configuración funcional del cerebro.
Orientación a su alcance
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Orientación a su alcance
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Aumente la confianza del personal y acelere la configuración del paciente a través de la orientación automatizada en tiempo real y la comprensión sobre los detalles del estudio actual del paciente. Logre resultados de gran calidad, con independencia del nivel de experiencia del personal. VitalScreen proporciona una guía al alcance de su personal.
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - de SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son un 30% más rápidas y aparecen más nítidas². Se puede lograr una resolución de contraste media un 70% superior en las imágenes de difusión². La SNR mejora aún más gracias a un TE hasta un 15% más corto en las imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son un 30% más rápidas y aparecen más nítidas². Se puede lograr una resolución de contraste media un 70% superior en las imágenes de difusión². La SNR mejora aún más gracias a un TE hasta un 15% más corto en las imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son un 30% más rápidas y aparecen más nítidas². Se puede lograr una resolución de contraste media un 70% superior en las imágenes de difusión². La SNR mejora aún más gracias a un TE hasta un 15% más corto en las imágenes de difusión².
Imágenes DWI hasta un 30 % más rápidas - de SP a Elition X
Imágenes DWI hasta un 30% más rápidas³
Con los gradientes de alto rendimiento de Ingenia Elition, las exploraciones de difusión son un 30% más rápidas y aparecen más nítidas². Se puede lograr una resolución de contraste media un 70% superior en las imágenes de difusión². La SNR mejora aún más gracias a un TE hasta un 15% más corto en las imágenes de difusión².
Hasta un 60 % más de resolución - de SP a Elition X
Resolución de hasta un 60 % superior¹
Los gradientes totalmente rediseñados combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial¹ hasta un 60 % mayor en el mismo tiempo de escaneo, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus imágenes MSK isotrópicas en 3D. Es la precisión hecha eficiencia.
Resolución de hasta un 60 % superior¹
Los gradientes totalmente rediseñados combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial¹ hasta un 60 % mayor en el mismo tiempo de escaneo, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus imágenes MSK isotrópicas en 3D. Es la precisión hecha eficiencia.
Resolución de hasta un 60 % superior¹
Los gradientes totalmente rediseñados combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial¹ hasta un 60 % mayor en el mismo tiempo de escaneo, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus imágenes MSK isotrópicas en 3D. Es la precisión hecha eficiencia.
Hasta un 60 % más de resolución - de SP a Elition X
Resolución de hasta un 60 % superior¹
Los gradientes totalmente rediseñados combinados con la tecnología de aceleración Compressed SENSE permiten una resolución espacial¹ hasta un 60 % mayor en el mismo tiempo de escaneo, revelando más detalles para una mayor precisión. Esto le permite, por ejemplo, acelerar sus imágenes MSK isotrópicas en 3D. Es la precisión hecha eficiencia.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Acceso a las últimas técnicas de exploración
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Conviértase en el socio preferido dentro de su red de referidos; esta actualización facilita el acceso a nuevas capacidades clínicas. Podrá aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que ofrecen las más de 30 aplicaciones clínicas exclusivas incorporadas a la cartera de soluciones de resonancia magnética de Philips desde 2013.
Exámenes de resonancia magnética hasta un 50 % más rápido - de SP a Ingenia Elition X
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Exámenes de resonancia magnética hasta un 50 % más rápido - de SP a Ingenia Elition X
Exámenes de IRM hasta un 50 % más rápidos con una calidad de imagen casi igual¹
El tiempo es uno de los recursos más preciados que tiene en su departamento de RM. ¿Y si le dijéramos que hay una forma de recuperar el tiempo que ha estado perdiendo durante sus exámenes de RM? ¿Y usar el tiempo que tiene de una manera más sabia? Imagínese cómo eso podría ayudarle a hacer un mejor uso de sus escasos recursos y satisfacer mejor las demandas de los médicos remitentes. Eso es exactamente lo que Compressed SENSE puede hacer por su departamento de RM.
Detección de pacientes sin contacto - de SP a Ingenia Elition X
Detección del paciente sin contacto
Libere a su personal de la carga que supone colocar —y volver a colocar— un cinturón respiratorio. Colocar un cinturón desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología, en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Aproveche la detección óptica y la inteligencia artificial⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. La detección sin contacto de VitalEye permite detectar rápidamente la respiración del paciente sin necesidad de que el operador intervenga.
Detección del paciente sin contacto
Libere a su personal de la carga que supone colocar —y volver a colocar— un cinturón respiratorio. Colocar un cinturón desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología, en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Aproveche la detección óptica y la inteligencia artificial⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. La detección sin contacto de VitalEye permite detectar rápidamente la respiración del paciente sin necesidad de que el operador intervenga.
Detección del paciente sin contacto
Libere a su personal de la carga que supone colocar —y volver a colocar— un cinturón respiratorio. Colocar un cinturón desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología, en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Aproveche la detección óptica y la inteligencia artificial⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. La detección sin contacto de VitalEye permite detectar rápidamente la respiración del paciente sin necesidad de que el operador intervenga.
Detección de pacientes sin contacto - de SP a Ingenia Elition X
Detección del paciente sin contacto
Libere a su personal de la carga que supone colocar —y volver a colocar— un cinturón respiratorio. Colocar un cinturón desvía la atención del operador del paciente hacia la tecnología, en un momento en el que es fundamental que el paciente se sienta cómodo y tranquilo. Aproveche la detección óptica y la inteligencia artificial⁵ para detectar automáticamente los patrones respiratorios del paciente. La detección sin contacto de VitalEye permite detectar rápidamente la respiración del paciente sin necesidad de que el operador intervenga.
Brinda una experiencia visual envolvente
Brinda una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Brinda una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Brinda una experiencia visual envolvente
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Philips adopta un enfoque centrado en el paciente para los exámenes de RM. Nuestra exclusiva Ambient Experience le permite a usted y a sus pacientes definir la iluminación, los sonidos y los efectos visuales en función de sus preferencias personales. Nuestra innovadora solución está diseñada para ofrecer una experiencia sensorial relajante.
Mayor comodidad del paciente - de SP a Ingenia Elition X
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la camilla gracias al colchón de confort. De media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general de este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la camilla gracias al colchón de confort. De media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general de este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la camilla gracias al colchón de confort. De media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general de este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³
Mayor comodidad del paciente - de SP a Ingenia Elition X
Mayor comodidad para el paciente
Ingenia Elition ofrece una experiencia cómoda en la camilla gracias al colchón de confort. De media, al 90 % de los pacientes con molestias graves les resulta más fácil permanecer inmóviles sobre el colchón de confort que sobre un colchón estándar³. La comodidad general de este grupo de pacientes puede aumentar hasta en un 36 %³
Estandarice su flora de RM - de SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Estandarice su flora de RM - de SP a Ingenia 3.0T Evolution
Estandarice sus equipos de RM a un costo anual fijo
Si posee más de un escáner Philips, la estandarización bajo la misma versión de software puede mejorar la eficiencia a través de una interfaz de usuario para que los operadores aprendan y utilicen las mismas ExamCards en varios escáneres. Bajo el programa de suscripción Technology Maximizer Plus⁴, su Ingenia 3.0T Evolution y el resto de sus equipos recibirán actualizaciones de software siempre que estén disponibles, y recibirá los beneficios de las mejoras de software y los avances en seguridad cibernética mientras mantiene todos sus sistemas de RM en el mismo nivel.
Evite los problemas antes de que ocurran
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Evite los problemas antes de que ocurran
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
El tiempo de inactividad del escáner puede interrumpir su cronograma y retrasar la atención al paciente. Ofrecemos acuerdos de mantenimiento que se adaptan a sus necesidades, que son posibles gracias a las últimas innovaciones de servicio e incluyen una garantía de tiempo de actividad. Evitamos problemas antes de que se produzcan a través del monitoreo remoto proactivo, el diagnóstico remoto, y el soporte de servicio remoto y de campo. Con e-Alerts, monitoreamos más de 500 parámetros de su sistema de RM a distancia, y detectamos y resolvemos problemas sin afectar las operaciones de su departamento.
Productividad centrada en el paciente - de SP a Ingenia Elition X
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
Productividad centrada en el paciente con las soluciones SmartWorkflow
El creciente uso de la RM para diagnosticar una variedad de afecciones y enfermedades ha llevado a demandas de una mayor eficiencia. Con demasiada frecuencia, parece que la productividad está reñida con dar a los pacientes el tiempo y la atención que desean. SmartWorkflow proporciona una solución para el flujo de trabajo integral que permite una mejor experiencia para el paciente y el personal, y da como resultado una productividad centrada en el paciente.
1. En comparación con las exploraciones Philips sin Compressed SENSE.
2. En comparación con Ingenia Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
3. En comparación con el uso de un colchón estándar.
4. Verifique la compatibilidad con su representante de Philips.
5. Según la definición de IA del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la UE.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html