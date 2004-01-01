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Collaboration Live for tele-ultrasound

Ahora los sistemas de ultrasonido pueden hacer más que escanear.

Collaboration Live es la primera herramienta de telemedicina integrada con calidad diagnóstica*. Hable, envíe mensajes de texto, comparta pantalla y transmita videos de forma segura directamente desde el sistema de ultrasonido a una PC o dispositivo móvil*, lo que le permite ampliar su equipo sin expandirlo. Ofrezca a los miembros del equipo de atención acceso a expertos bajo demanda para diagnóstico clínico remoto en tiempo real con control remoto del sistema, soporte para decisiones sobre exámenes complejos y capacitación sobre protocolos de atención*.

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Características
Colaboración multilateral
Colaboración multilateral

Colaboración multilateral

Permite que hasta seis usuarios se conecten y comuniquen simultáneamente en tiempo real desde su PC, dispositivo móvil u otro equipo de ultrasonido compatible.

Colaboración multilateral

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Permite que hasta seis usuarios se conecten y comuniquen simultáneamente en tiempo real desde su PC, dispositivo móvil u otro equipo de ultrasonido compatible.

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Colaboración multilateral
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Conexión de sistema a sistema
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Conexión de sistema a sistema

La conexión de sistema a sistema permite a los médicos clínicos tener un contacto rápido con un colega en otra sala de examen sin interrumpir el flujo de trabajo de los demás.

Conexión de sistema a sistema

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La conexión de sistema a sistema permite a los médicos clínicos tener un contacto rápido con un colega en otra sala de examen sin interrumpir el flujo de trabajo de los demás.

Conexión de sistema a sistema

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Compartir vídeo de la cámara web
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Comparta el vídeo de su cámara web para personalizar su colaboración o comuníquese también con el paciente.

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Compartir pantalla con un usuario remoto
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Comparta su pantalla de ultrasonido para obtener apoyo en la toma de decisiones o diagnóstico en tiempo real, y los usuarios remotos pueden compartir información clave, como resultados de pruebas o ejemplos de imágenes, con el sistema de ultrasonido.

Compartir pantalla con un usuario remoto

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Chat de texto
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El chat de texto es útil cuando hablar puede afectar la privacidad del paciente o molestar a otras personas en la sala.

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Realizar una llamada de audio
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Cuando compartir una pantalla no sea suficiente, realice una llamada de audio para hablar en vivo desde el sistema de ultrasonido.

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  • Conexión de sistema a sistema
  • Compartir vídeo de la cámara web
  • Compartir pantalla con un usuario remoto
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Colaboración multilateral
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Permite que hasta seis usuarios se conecten y comuniquen simultáneamente en tiempo real desde su PC, dispositivo móvil u otro equipo de ultrasonido compatible.

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Conexión de sistema a sistema
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La conexión de sistema a sistema permite a los médicos clínicos tener un contacto rápido con un colega en otra sala de examen sin interrumpir el flujo de trabajo de los demás.

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Realizar una llamada de audio
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  • Disponible en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.
  • *Contract required. Requires 7.0.5 or higher. Diagnostic use and remote access via mobile device or browser requires release 9.0 or higher (EPIQ and Affiniti) and release 2.0 or higher (Compact series). Multi-party and system to system connect require release 10.0 or higher (EPIQ and Affiniti) and release 2.0 or higher (Compact). Remote control requires Windows device.

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