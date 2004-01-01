Collaboration Live for tele-ultrasound Ahora los sistemas de ultrasonido pueden hacer más que escanear.

Collaboration Live es la primera herramienta de telemedicina integrada con calidad diagnóstica*. Hable, envíe mensajes de texto, comparta pantalla y transmita videos de forma segura directamente desde el sistema de ultrasonido a una PC o dispositivo móvil*, lo que le permite ampliar su equipo sin expandirlo. Ofrezca a los miembros del equipo de atención acceso a expertos bajo demanda para diagnóstico clínico remoto en tiempo real con control remoto del sistema, soporte para decisiones sobre exámenes complejos y capacitación sobre protocolos de atención*.