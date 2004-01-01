Ahora los sistemas de ultrasonido pueden hacer más que escanear.
Collaboration Live es la primera herramienta de telemedicina integrada con calidad diagnóstica*. Hable, envíe mensajes de texto, comparta pantalla y transmita videos de forma segura directamente desde el sistema de ultrasonido a una PC o dispositivo móvil*, lo que le permite ampliar su equipo sin expandirlo. Ofrezca a los miembros del equipo de atención acceso a expertos bajo demanda para diagnóstico clínico remoto en tiempo real con control remoto del sistema, soporte para decisiones sobre exámenes complejos y capacitación sobre protocolos de atención*.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Comparta el vídeo de su cámara web para personalizar su colaboración o comuníquese también con el paciente.
Compartir pantalla con un usuario remoto
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Chat de texto
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El chat de texto es útil cuando hablar puede afectar la privacidad del paciente o molestar a otras personas en la sala.
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Cuando compartir una pantalla no sea suficiente, realice una llamada de audio para hablar en vivo desde el sistema de ultrasonido.
Disponible en determinados países. Consulte a su representante de Philips para obtener más información.
*Contract required. Requires 7.0.5 or higher. Diagnostic use and remote access via mobile device or browser requires release 9.0 or higher (EPIQ and Affiniti) and release 2.0 or higher (Compact series). Multi-party and system to system connect require release 10.0 or higher (EPIQ and Affiniti) and release 2.0 or higher (Compact). Remote control requires Windows device.
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