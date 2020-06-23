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Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Auto ElastQ
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Auto ElastQ
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Escaneo automático de próxima generación
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Collaboration Live
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Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
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Fusión y navegación
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para permitir que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para permitir que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión y navegación
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Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para permitir que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
FlexVue con vista ortogonal
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FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
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Tecnología PureWave y xMATRIX
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Medición automática del abdomen
Medición automática del abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar los calibradores con una intervención mínima del usuario. Esto ayuda a hacer mediciones más consistentes entre usuarios, y al mismo tiempo reduce los pasos manuales y agiliza los flujos de trabajo de los estudios.
Medición automática del abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar los calibradores con una intervención mínima del usuario. Esto ayuda a hacer mediciones más consistentes entre usuarios, y al mismo tiempo reduce los pasos manuales y agiliza los flujos de trabajo de los estudios.
Medición automática del abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar los calibradores con una intervención mínima del usuario. Esto ayuda a hacer mediciones más consistentes entre usuarios, y al mismo tiempo reduce los pasos manuales y agiliza los flujos de trabajo de los estudios.
Auto Measure Abdomen es una herramienta con IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar los calibradores con una intervención mínima del usuario. Esto ayuda a hacer mediciones más consistentes entre usuarios, y al mismo tiempo reduce los pasos manuales y agiliza los flujos de trabajo de los estudios.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Función de visualización Quad Imaging
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging facilita una evaluación AFI más eficiente y uniforme al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Además, optimiza el flujo de trabajo y reduce los requisitos de almacenamiento en las prácticas obstétricas.
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging facilita una evaluación AFI más eficiente y uniforme al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Además, optimiza el flujo de trabajo y reduce los requisitos de almacenamiento en las prácticas obstétricas.
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging facilita una evaluación AFI más eficiente y uniforme al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Además, optimiza el flujo de trabajo y reduce los requisitos de almacenamiento en las prácticas obstétricas.
Quad Imaging facilita una evaluación AFI más eficiente y uniforme al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Además, optimiza el flujo de trabajo y reduce los requisitos de almacenamiento en las prácticas obstétricas.
Pantalla MaxVue de alta definición
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo tocar un botón, la pantalla MaxVue de alta definición ofrece una extraordinaria visualización de la anatomía gracias a que incorpora 1 179 648 píxeles más en la imagen en comparación con el modo de formato de pantalla estándar 4:3. MaxVue mejora la nitidez de la ecografía y aumenta en un 38 % el área de visualización para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo tocar un botón, la pantalla MaxVue de alta definición ofrece una extraordinaria visualización de la anatomía gracias a que incorpora 1 179 648 píxeles más en la imagen en comparación con el modo de formato de pantalla estándar 4:3. MaxVue mejora la nitidez de la ecografía y aumenta en un 38 % el área de visualización para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo tocar un botón, la pantalla MaxVue de alta definición ofrece una extraordinaria visualización de la anatomía gracias a que incorpora 1 179 648 píxeles más en la imagen en comparación con el modo de formato de pantalla estándar 4:3. MaxVue mejora la nitidez de la ecografía y aumenta en un 38 % el área de visualización para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento.
Con solo tocar un botón, la pantalla MaxVue de alta definición ofrece una extraordinaria visualización de la anatomía gracias a que incorpora 1 179 648 píxeles más en la imagen en comparación con el modo de formato de pantalla estándar 4:3. MaxVue mejora la nitidez de la ecografía y aumenta en un 38 % el área de visualización para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento.
Auto ElastQ
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Auto ElastQ
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Auto ElastQ
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Herramientas fáciles de usar, diseñadas para obtener planos anatómicos complejos a partir de conjuntos de datos 3D. Esta función avanzada ofrece una flexibilidad excepcional en la adquisición de planos, complementada con un paquete integral de mediciones para lograr una cuantificación precisa.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Ultrasonido con contraste mejorado (CEUS)
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
CEUS puede transformar el rol del ultrasonido en el hígado, permitiendo estudiar en tiempo real los patrones de realce de lesiones hepáticas sospechosas, así como ofrecer una alternativa no ionizante para la evaluación del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Puntuación Automática del Movimiento de la Pared Segmentaria
Proporciona una evaluación automatizada del movimiento de la pared en una pantalla de blanco estándar de 17 segmentos para ayudar a la evaluación objetiva de la pared del ventrículo izquierdo (VI). Con Auto SWMS, puede lograr una mayor reproducibilidad y eficiencia en sus flujos de trabajo.
Escaneo automático de próxima generación
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
Escaneo automático de próxima generación
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
La función Next Gen Auto Scab de Philips mejora la uniformidad de la imagen, adaptando el brillo en cada píxel y reduciendo la necesidad de ajustes manuales, al tiempo que mejora la capacidad de acoplamiento del transductor. Next Gen Auto Scan reduce las pulsaciones de botones hasta en un 54 % gracias a la optimización en tiempo real píxel por píxel.
MFI
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
MicroFlow Imaging (MFI)
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Diseñada para detectar zonas anatómicas con flujo sanguíneo lento y débil en los tejidos. Esta solución patentada supera muchas de las barreras relacionadas con los métodos convencionales para detectar el flujo sanguíneo en los vasos pequeños con alta resolución y con un mínimo de artefactos. La tecnología MicroFlow Imaging mantiene una alta velocidad de imagen y calidad de imagen 2D a la vez que aplica técnicas avanzadas de reducción de artefactos para revelar la anatomía de los vasos pequeños.
Collaboration Live
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Collaboration Live
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Amplíe su equipo sin necesidad de expandirlo. Collaboration Live es una plataforma de comunicación que conecta un sistema de ultrasonido compatible con usuarios remotos. Permite una comunicación simultánea de hasta seis participantes para hablar, enviar mensajes, compartir pantalla y transmitir video de manera rápida y segura, accediendo a múltiples recursos clínicos a distancia.
Fusión y navegación
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para permitir que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para permitir que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Fusión y navegación
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para permitir que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
Tome decisiones eficientes incluso en casos de diagnóstico complejos gracias a las funciones de fusión completamente integradas que incorporan flujos de trabajo agilizados para permitir que los médicos consigan una fusión rápida y efectiva de TC/RM/PET con ecografía en tiempo real. Al combinar las modalidades de obtención de imágenes directamente en el sistema de ultrasonidos, ahora tiene a su disposición una herramienta de diagnóstico todavía más potente cuyas funciones de visualización avanzada le permitirán acelerar las decisiones clínicas. Amplíe las funciones de fusión y navegación gracias a una extensa gama de transductores con diferentes aplicaciones, incluidos los transductores X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 y el nuevo mC7-2.
FlexVue con vista ortogonal
FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
FlexVue con vista ortogonal
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
Easy-to-use tools designed to extract challenging anatomical planes from 3D data sets. This advanced feature offers exceptional flexibility in plane acquisition, complemented by a comprehensive measurement package for precise quantification.
Tecnología PureWave y xMATRIX
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
Tecnología de transductor PureWave y xMATRIX
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
PureWave permite obtener imágenes excepcionales incluso para pacientes que presentan dificultades técnicas. La tecnología de transductores de cristal PureWave constituye el mayor avance de los últimos 40 años en material piezoeléctrico para transductores. Los cristales puros y uniformes de PureWave tienen una uniformidad prácticamente perfecta que ofrece un mayor ancho de banda y duplican la eficiencia de los materiales cerámicos convencionales.
TrueVue
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Pantalla 3D avanzada TrueVue
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
La pantalla de ultrasonidos 3D avanzada TrueVue de Philips ofrece imágenes 3D totalmente realistas del feto con una calidad asombrosa. TrueVue, con su fuente de luz interna, brinda a los médicos la capacidad de manipular la luz y las sombras en cualquier parte del volumen 3D.
Medición automática del abdomen
Medición automática del abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar los calibradores con una intervención mínima del usuario. Esto ayuda a hacer mediciones más consistentes entre usuarios, y al mismo tiempo reduce los pasos manuales y agiliza los flujos de trabajo de los estudios.
Medición automática del abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar los calibradores con una intervención mínima del usuario. Esto ayuda a hacer mediciones más consistentes entre usuarios, y al mismo tiempo reduce los pasos manuales y agiliza los flujos de trabajo de los estudios.
Medición automática del abdomen
Auto Measure Abdomen es una herramienta con IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar los calibradores con una intervención mínima del usuario. Esto ayuda a hacer mediciones más consistentes entre usuarios, y al mismo tiempo reduce los pasos manuales y agiliza los flujos de trabajo de los estudios.
Auto Measure Abdomen es una herramienta con IA que identifica automáticamente la anatomía abdominal y los bordes de los órganos para colocar los calibradores con una intervención mínima del usuario. Esto ayuda a hacer mediciones más consistentes entre usuarios, y al mismo tiempo reduce los pasos manuales y agiliza los flujos de trabajo de los estudios.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
Philips 2D Auto Cine para simplificar la selección de cuadros
A veces, las innovaciones más simples pueden tener el mayor impacto. 2D Auto Cine fue diseñado para mejorar la experiencia del usuario y respaldar su alta carga de trabajo. Con cada pulsación del botón FREEZE se obtiene una imagen clara y nítida, y 2D Auto Cine retrocede automáticamente hasta el cuadro más definido, similar al que se ha congelado.
Función de visualización Quad Imaging
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging facilita una evaluación AFI más eficiente y uniforme al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Además, optimiza el flujo de trabajo y reduce los requisitos de almacenamiento en las prácticas obstétricas.
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging facilita una evaluación AFI más eficiente y uniforme al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Además, optimiza el flujo de trabajo y reduce los requisitos de almacenamiento en las prácticas obstétricas.
Función de visualización Quad Imaging
Quad Imaging facilita una evaluación AFI más eficiente y uniforme al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Además, optimiza el flujo de trabajo y reduce los requisitos de almacenamiento en las prácticas obstétricas.
Quad Imaging facilita una evaluación AFI más eficiente y uniforme al reducir los pasos manuales y la variabilidad. Además, optimiza el flujo de trabajo y reduce los requisitos de almacenamiento en las prácticas obstétricas.
Pantalla MaxVue de alta definición
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo tocar un botón, la pantalla MaxVue de alta definición ofrece una extraordinaria visualización de la anatomía gracias a que incorpora 1 179 648 píxeles más en la imagen en comparación con el modo de formato de pantalla estándar 4:3. MaxVue mejora la nitidez de la ecografía y aumenta en un 38 % el área de visualización para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo tocar un botón, la pantalla MaxVue de alta definición ofrece una extraordinaria visualización de la anatomía gracias a que incorpora 1 179 648 píxeles más en la imagen en comparación con el modo de formato de pantalla estándar 4:3. MaxVue mejora la nitidez de la ecografía y aumenta en un 38 % el área de visualización para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento.
Pantalla MaxVue de alta definición
Con solo tocar un botón, la pantalla MaxVue de alta definición ofrece una extraordinaria visualización de la anatomía gracias a que incorpora 1 179 648 píxeles más en la imagen en comparación con el modo de formato de pantalla estándar 4:3. MaxVue mejora la nitidez de la ecografía y aumenta en un 38 % el área de visualización para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento.
Con solo tocar un botón, la pantalla MaxVue de alta definición ofrece una extraordinaria visualización de la anatomía gracias a que incorpora 1 179 648 píxeles más en la imagen en comparación con el modo de formato de pantalla estándar 4:3. MaxVue mejora la nitidez de la ecografía y aumenta en un 38 % el área de visualización para optimizar la presentación en pantalla de imagen dual, lado a lado, biplano y de desplazamiento.
Disponible en determinados países. Por favor, consulte a su representante de Philips para obtener más detalles.
*en función de una muestra de 20 usuarios
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