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Philips IntelliBridge Enterprise proporciona un único punto de interoperabilidad basado en estándares entre los sistemas clínicos de Philips y los sistemas de información de su empresa, al tiempo que reduce la complejidad y el costo en su entorno de atención médica.
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Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas
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Las funciones de automatización reducen el esfuerzo
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Se puede acceder fácilmente a los datos de investigación
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Un único punto de interoperabilidad de Philips reduce la complejidad
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El intercambio de datos HL7 basado en estándares admite diferentes sistemas
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Las funciones de automatización reducen el esfuerzo
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Se puede acceder fácilmente a los datos de investigación
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