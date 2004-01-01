Orientación detallada de desfibrilación de tal manera que usted sepa qué hacer

El FRx le dice exactamente qué hacer. Para proporcionar una descarga, ubique las almohadillas directamente en la piel como se muestra en el diagrama de ubicación. El AED determina si se necesita una descarga, y de ser así, le pide que presione el botón de descarga naranja. Los comandos de voz repiten y reformulan si usted necesita ayuda adicional. Íconos intermitentes y una guía de referencia le ayudan si se encuentra en un entorno ruidoso.