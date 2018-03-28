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Los monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencias (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado para mejorar la confiabilidad del diagnóstico.
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Parámetros fetales exhaustivos cuando se necesita más información
Parámetros fetales exhaustivos cuando se necesita más información
Parámetros fetales exhaustivos cuando se necesita más información
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
CTS Avalon para libertad de movimiento
CTS Avalon para libertad de movimiento
CTS Avalon para libertad de movimiento
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Las características confiables permiten el funcionamiento ininterrumpido
Las características confiables permiten el funcionamiento ininterrumpido
Las características confiables permiten el funcionamiento ininterrumpido
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Parámetros fetales exhaustivos cuando se necesita más información
Parámetros fetales exhaustivos cuando se necesita más información
Parámetros fetales exhaustivos cuando se necesita más información
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
CTS Avalon para libertad de movimiento
CTS Avalon para libertad de movimiento
CTS Avalon para libertad de movimiento
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
Conectividad IntelliSpace Perinatal para una atención continua
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
La pantalla a color grande e intuitiva muestra claramente el estado
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
Interpretación de la traza NST para mejorar la eficiencia
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
La opción de monitoreo de trillizos expande las capacidades
Las características confiables permiten el funcionamiento ininterrumpido
Las características confiables permiten el funcionamiento ininterrumpido
Las características confiables permiten el funcionamiento ininterrumpido
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Transductores inteligentes para simplificar el funcionamiento
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Smart Pulse para la detección automática de coincidencias
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Opción de pantalla táctil externa para flexibilidad
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
Variedad de lecturas para una comprensión completa
|Tiempo de funcionamiento (opcional)
|
|Etapa de la atención
|
|Tipo de paciente
|
|No apto para uso diagnóstico
|
|Parámetros fetales externos
|
|Capacidad para gemelos
|
|Capacidad para trillizos
|
|Parámetros fetales internos
|
|Tecnología Smart Pulse
|
|Verificación de canal cruzado
|
|Perfil de movimiento fetal
|
|Puntos de contacto PS/2
|
|Interfaz del sistema (opcional)
|
|Puntos de contacto PS/2
|
|Temporizador PNS
|
|Interpretación de traza PNS (opcional)
|
|Amortiguador de datos
|
|Peso sin opción de batería
|
|Peso con opción de batería
|
|Pantalla de monitoreo
|
|Funcionamiento de la pantalla táctil
|
|Tiempo de funcionamiento (opcional)
|
|Etapa de la atención
|
|Tipo de paciente
|
|Tiempo de funcionamiento (opcional)
|
|Etapa de la atención
|
|Tipo de paciente
|
|No apto para uso diagnóstico
|
|Parámetros fetales externos
|
|Capacidad para gemelos
|
|Capacidad para trillizos
|
|Parámetros fetales internos
|
|Tecnología Smart Pulse
|
|Verificación de canal cruzado
|
|Perfil de movimiento fetal
|
|Puntos de contacto PS/2
|
|Interfaz del sistema (opcional)
|
|Puntos de contacto PS/2
|
|Temporizador PNS
|
|Interpretación de traza PNS (opcional)
|
|Amortiguador de datos
|
|Peso sin opción de batería
|
|Peso con opción de batería
|
|Pantalla de monitoreo
|
|Funcionamiento de la pantalla táctil
|
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Philips IntelliSpace Perinatal, un sistema de manejo de información obstétrica, está diseñado para proporcionar cubrimiento completo durante la atención obstétrica - desde la primera visita preparto hasta el parto y las visitas de seguimiento posparto.
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Los monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse. Mide las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado para mejorar la confiabilidad del diagnóstico.
Ver producto
La serie de monitores fetales y maternos Avalon FM son los primeros y únicos de Philips en ofrecer la detección automática de coincidencia (verificación de canal cruzado) utilizando Smart Pulse, que miden las frecuencias cardíacas fetal y materna por separado, lo que mejora la confiabilidad del diagnóstico.
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El Sistema Transductor Inalámbrico (STI) Avalon impacta sobre el trabajo de parto y el parto, ofreciendo a las madres y a los equipos de atención la flexibilidad que buscan al permitir el monitoreo fetal y materno continuo y cómodo con mobilidad excepcional.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
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