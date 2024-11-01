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El Sistema de Telemetría IntelliVue utiliza la tecnología de salto inteligente, adaptada a partir de un protocolo de comunicaciones de voz, para el mantenimiento de conexiones sólidas entre la estación central y los dispositivos de telemetría. Para lograr un sistema escalable y conexiones de calidad.
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