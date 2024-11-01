Opciones de conectividad, le ayudan a aprovechar lo máximo de su EMR

IntelliVue MX400 trabaja para mejorar su inversión al compartir datos con sistemas de información clínica, lo que le ayuda a contribuir a un EMR extenso. También ayuda a reducir el costo y la complejidad cuando conecta dispositivos al lado de la cama a su solución EMR de elección. La interfaz de dispositivo Philips IntelliBridge** opcional hace esto posible al eliminar la necesidad de un concentrador de dispositivo separado y servidor de consolidación de datos.