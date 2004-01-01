Los médicos deben responder con rapidez a los precipitados cambios que se producen en la afección de sus pacientes. Tener a mano una solución de monitoreo de pacientes altamente confiable y versátil ahorra tiempo muy valioso para determinar la mejor estrategia de atención. G40E es la mejor opción si quiere un monitor a pie de cama rentable, fácil de aprender y preconfigurado que proporcione mediciones confiables (ECG Philips ST/AR y FAST-SpO₂).
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Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.
Funcionalidades avanzadas
Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.
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Facilidad de uso
Facilidad de uso
El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.
Facilidad de uso
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Redes y gestión de datos
Redes y gestión de datos
El G40E viene estándar con capacidades de red LAN para las instalaciones que buscan crear una red con una comunicación bidireccional mediante el sistema de monitoreo central Philips Efficia CMS200 o requieren salida de datos en formato HL7.
Redes y gestión de datos
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El G40E viene estándar con capacidades de red LAN para las instalaciones que buscan crear una red con una comunicación bidireccional mediante el sistema de monitoreo central Philips Efficia CMS200 o requieren salida de datos en formato HL7.
Compacto y rentable
Compacto y rentable
El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.
Compacto y rentable
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Compacto y rentable
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Funciona con insumos Efficia
Funciona con insumos Efficia
El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.
Funciona con insumos Efficia
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Funciona con insumos Efficia
El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.
Para adaptarse a diferentes entornos clínicos, el G40E proporciona datos en tiempo real sobre afecciones cardíacas y respiratorias. Además de los parámetros básicos de monitoreo, como Philips ST/AR 3- y ECG de 5 derivaciones/respiración, NBP, 2 temperaturas, y Philips SpO₂/PR, ST y monitoreo de arritmia, también proporciona presión arterial invasiva de 2 canales y monitoreo Microstream etCO₂ como opciones.
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Facilidad de uso
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Facilidad de uso
El monitor tiene una pantalla de 12,1” con modos de visualización flexibles, como pantalla de números grandes, minitrend, OxyCRG, así como una función de ajuste automático de la altura del canal de forma de onda para adaptarse a varios ajustes clínicos. Los menús intuitivos, el acceso fijo a las teclas, la pantalla de color brillante y la pantalla táctil opcional se diseñaron para facilitar el uso al máximo.
Redes y gestión de datos
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Compacto y rentable
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El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.
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Compacto y rentable
El monitor de pacientes G40E, construido de acuerdo con los exigentes estándares de calidad de Philips, ofrece parámetros esenciales probados en el mercado en una unidad compacta y rentable para proporcionar resultados de medición precisos dentro de su presupuesto ajustado. La función de bloqueo de alarmas ayuda a reducir la tolerancia a las alarmas para formar un entorno de cuidado silencioso.
Funciona con insumos Efficia
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El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.
Funciona con insumos Efficia
El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.
Funciona con insumos Efficia
El monitor de pacientes G40E está diseñado para funcionar con los insumos Philips Efficia, que también se utilizan en los monitores de pacientes de la serie CM de Philips Efficia, con el fin de reducir el costo total de propiedad, ya que comparte los insumos Philips de diferentes entornos de atención.
Especificaciones
ECG
ECG
Tipo de derivación
Se pueden seleccionar de 3 o 5 derivaciones
Selección de la derivación, 3 derivaciones
I, II, III
Selección de la derivación, 5 derivaciones
I, II, III, aVR, aVL, aVF, V
Medición de la FC
Adulto/pediátrico: 15 bpm a 300 bpm
Neonatal: 15 bpm a 300 bpm
Paso: 1 bpm
Precisión de la frecuencia cardíaca (FC)
±5 bpm o 1 %, lo que sea mayor
Arritmia
21 avisos
Rango de medición del ST
-2,5 mV a +2,5 mV
Velocidad de forma de onda
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Selección de ganancias
x 1/4, x 1/2, x 1, x 2, x 4, Automático
Detección de marcapasos
Sí
Protección
Contra interferencias electroquirúrgicas y desfibrilación
Presión arterial no invasiva (NBP)
Presión arterial no invasiva (NBP)
Método
Oscilometría automática
Parámetros
SIS/DIA/MAPA/Frecuencia del pulso
Modo de funcionamiento
Manual/Auto/STAT
Intervalos de medición automática
3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240, 480 minutos
Unidades
mmHg/kPa
Rango de presión del manguito, adultos/pediátrico
0 a 300 mmHg ( 0 kPa a 40,0 kPa)
Rango de presión del manguito, neonato
0 a 150 mmHg ( 0 kPa a 20,0 kPa)
Rango de medición sistólica, adulto/pediátrico
30 mmHg a 254 mmHg (4,0 kPa a 33,9 kPa)
Rango de medición sistólica, neonato
30 mmHg a 135 mmHg (4,0 kPa a 18,0 kPa)
Rango de medición diastólica, adulto/pediátrico
10 mmHg a 220 mmHg (1,3 kPa a 29,3 kPa)
Rango de medición diastólica, neonato
10 mmHg a 110 mmHg (1,3 kPa a 14,7 kPa)
Rango de medición en MAPA, adulto/pediátrico
20 mmHg a 235 mmHg (2,7 kPa a 31,3 kPa)
Rango de medición en MAPA, neonato
20 mmHg a 125 mmHg (2,7 kPa a 16,7 kPa)
Precisión, desviación estándar máxima
8 mmHg (1,1 kPa)
Precisión, media de error
±5 mmHg (±0,7 kPa)
Rango de frecuencia de pulso
40 bpm a 240 bpm
Precisión de frecuencia del pulso
±5 bpm o ±5 %, lo que sea mayor
SpO2 (tecnología Philips SpO2)
SpO2 (tecnología Philips SpO2)
Rango de medición
0 a 100 %
Precisión
70 % a 100 %, depende del sensor; 0 a 69 %, no especificado
Velocidad de forma de onda
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Rango de frecuencia de pulso
30 bpm a 300 bpm
Precisión de frecuencia del pulso
±2 bpm o ±2 %, lo que sea mayor
Índice de perfusión
Sí
Respiración (RESP)
Respiración (RESP)
Método de medición
Impedancia torácica
Rango de medición
0 rpm a 150 rpm
Precisión
0 rpm a 120 rpm: ±1 rpm; 121 rpm a 150 rpm: ±2 rpm
Sonda de superficie de piel acoplable: menos de 10 minutos Sonda esofágica/rectal: menos de 2 minutos
Capnografía (EtCO2, opcional)
Capnografía (EtCO2, opcional)
Método
Microstream, absorción infrarroja (Oridion)
Parámetros
awRR, etCO₂, inCO₂
Rango de medición
0 a 99 mmHg (0 kPa a 13,2 kPa)
Precisión+C781, 0 a 38 mmHg (0 kPa a 5,1 kPa)
2 mmHg (0,28 kPa)
Precisión, 39 mmHg a 99 mmHg (5,2 kPa a 13,2 kPa)
± (5 % de lectura + 0,08 % por cada 1 mmHg (0,13 kPa) por encima de 38 mmHg (5,1 kPa)
Rango de awRR
0 a 150 rpm
precisión de awRR, 3 rpm a 70 rpm
±1 rpm
Precisión de awRR, 71 rpm a 120 rpm
±2 rpm
Precisión de awRR, 121 rpm a 150 rpm
±3 rpm
Presión arterial invasiva
Presión arterial invasiva
Parámetros
SIS/DIA/MAPA/Frecuencia del pulso
Rango de medición
-50 a 400 mmHg (-6,6 kPa a 53,3 kPa)
Precisión
±4 mmHg (0,53 kPa) o ±4 % de lectura, lo que sea mayor
Velocidad de forma de onda
6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Resolución
1 mmHg (0,13 kPa)
Unidades
mmHg/kPa/cmH₂O
Sensibilidad del transductor
5 uV/V/mmHg
Rango de frecuencia de pulso
30 bpm a 254 bpm
Precisión de frecuencia del pulso
±2 bpm o 2 %, lo que sea mayor
Tasa de muestreo
62,5 muestras por segundo
Registrador (opcional)
Registrador (opcional)
Tipo
Grabadora térmica incorporada, 3 canales
Modo de impresión
Grabación en tiempo real, grabación cronometrada, grabación activada por alarma
Velocidad de impresión
Automático, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Pantalla
Pantalla
Tipo
LCD color TFT, 4:3
Tamaño
10,4+611:631”
Resolución
800 x 600 píxeles
Canales
Máximo de 11 canales (ajuste automático de la altura del canal de forma de onda)
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación
Entrada de alimentación de CA
100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Batería
Batería recargable de iones de litio
Máximo de 2,5 horas de monitoreo continuo (1 batería)
Peso y dimensiones
Peso y dimensiones
Peso neto
Aprox. 3,5 kg sin batería
Dimensiones (a x p x h)
316 mm x 265 mm x 131 mm (12,5 pulg. x 10,5 pulg. x 5,2 pulg.)
Aprobación de seguridad y sistema de calidad
Aprobación de seguridad y sistema de calidad
Normas de seguridad
IEC 60601-1-2:2014
Entorno electromagnético
IEC 60601-1-2:2000/A1:2014
Sistema de calidad
Certificación ISO9001 e ISO13485, marcado CE según la Directiva 93/42/CEE del Consejo
A prueba de agua
IPX1
Revisión y almacenamiento de datos
Revisión y almacenamiento de datos
Revisión y almacenamiento de datos
1600- Datos NBP, gráfico de tendencia de 1200 horas, ECG 1 de divulgación completa de 120 minutos,
200 - eventos de alarma y arritmia
Interfaz externa (estándar)
Interfaz externa (estándar)
Interfaz externa
Salida analógica de ECG
Salida VGA
Llamada del personal de enfermería
LAN
USB
Gasto cardíaco (opcional)
Gasto cardíaco (opcional)
Método de medición
Termodilución del corazón derecho
Rango de medición
0,1 l/min a 20,0 l/min
Exactitud de la medida
0,2 l/min o 10 %, lo que sea mayor
Rango de temperatura de la sangre
27 ℃ a 43 ℃ (80,6 ℉ a 109,4 ℉)
Precisión de la temperatura de la sangre
±0,1 ℃
Temperatura de inyección
0 ℃ a 27 ℃ (32 ℉ a 80,6 ℉)
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