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Kit brazaletes desechable de presión no invasiva NEONATAL Single-Patient, (varios tamaños)

Brazalete

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El kit NIBP para un solo paciente neonatal tiene 50 brazaletes: 5 M1866B tamaño #1, 10 M1868B tamaño #2, 20 M1870B tamaño #3, 10 M1872B tamaño #4, 5 M1873B tamaño #5. Incorpora la nueva configuración de conector y remplaza a M1820-60020.

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Especificaciones

Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1; tamaño 2; tamaño 3; tamaño 4; tamaño 5
Ancho de la vejiga
  • Varios
Longitud de la vejiga
  • Varios
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Seguridad
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • NIBP
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088
Tipo de producto
  • Brazalete
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Certificado CE
Peso del empaque
  • 1,040 kg
Unidad de empaque
  • 50 brazaletes por caja
No fabricado con látex de caucho natural
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • M1596C; M1597C
Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1; tamaño 2; tamaño 3; tamaño 4; tamaño 5
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • NIBP
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Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1; tamaño 2; tamaño 3; tamaño 4; tamaño 5
Ancho de la vejiga
  • Varios
Longitud de la vejiga
  • Varios
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Seguridad
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Categoría del producto
  • NIBP
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088
Tipo de producto
  • Brazalete
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Certificado CE
Peso del empaque
  • 1,040 kg
Unidad de empaque
  • 50 brazaletes por caja
No fabricado con látex de caucho natural
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • M1596C; M1597C

Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

Entendido

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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