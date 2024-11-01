El kit NIBP para un solo paciente neonatal tiene 50 brazaletes: 5 M1866B tamaño #1, 10 M1868B tamaño #2, 20 M1870B tamaño #3, 10 M1872B tamaño #4, 5 M1873B tamaño #5. Incorpora la nueva configuración de conector y remplaza a M1820-60020.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html