|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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Se requiere cable adaptador Nellcor con N200, N3000, N395, N-20 PA, NPB-40, se requiere cable adaptador GE con GE Dinamap Pro400 V1
|Categoría del producto
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
|Tipo de producto
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|Certificado CE
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|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
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|Peso del empaque
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|No fabricado con látex de caucho natural
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|Unidad de empaque
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|Vida útil mínima
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|Estéril O no estéril
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|Se utiliza con otros suministros
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