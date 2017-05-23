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Sensor SpO2 Bebés grandes y adultos

Sensor

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Sensor SpO2 desechable para un solo paciente (recién nacido, niño/adulto). Sitio de aplicación en recién nacidos: pie/mano, tamaño: &lt; 3 kg (&lt;6,6 lb). Sitio de aplicación en adultos: cualquier dedo de la mano excepto el pulgar, tamaño: > 40 kg (> 88 lb). Sitio de aplicación en niños: dedo gordo del pie/pulgar, tamaño: 10-20 kg (22-44 lb).

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Especificaciones

Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido; niño; adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano (adulto); dedo grande del pie (niño); pie/mano (recién nacido)
Peso recomendado del paciente
  • &lt;3 kg; 10-20 kg; >40 kg
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1943A; M1943AL
Longitud del cable
  • 90 cm (35,4'')
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Tipo de producto
  • Sensor
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Peso del empaque
  • ,959 kg
Unidad de empaque
  • 20 sensores
No fabricado con látex de caucho natural
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno
Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido; niño; adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano (adulto); dedo grande del pie (niño); pie/mano (recién nacido)
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
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Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido; niño; adulto
Sitio de aplicación
  • Dedo de la mano (adulto); dedo grande del pie (niño); pie/mano (recién nacido)
Peso recomendado del paciente
  • &lt;3 kg; 10-20 kg; >40 kg
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1943A; M1943AL
Longitud del cable
  • 90 cm (35,4'')
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Tipo de producto
  • Sensor
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Peso del empaque
  • ,959 kg
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  • 20 sensores
No fabricado con látex de caucho natural
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Vida útil mínima
  • Ninguno

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