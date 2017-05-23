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Sensor para oximetría de envoltura reutilizable para recién nacidos SpO2, neonatal, mano/pie

Sensor

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Especificaciones

Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Sitio de aplicación
  • Mano; pie
Peso recomendado del paciente
  • 1 - 4 kg (2,2 – 8,8lb)
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1941A
Longitud del cable
  • 1,5 m (4,9')
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M1020A, M1020B, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT
Tipo de producto
  • Sensor
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
No fabricado con látex de caucho natural
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Sitio de aplicación
  • Mano; pie
Detalles del producto
Detalles del producto
Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
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Transductor de SpO2
Transductor de SpO2
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Sitio de aplicación
  • Mano; pie
Peso recomendado del paciente
  • 1 - 4 kg (2,2 – 8,8lb)
Compatibilidad del cable adaptador
  • M1941A
Longitud del cable
  • 1,5 m (4,9')
Detalles del producto
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Categoría del producto
  • SpO2
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, M1020A, M1020B, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M8102A, M8105A, M8105AT
Tipo de producto
  • Sensor
Certificado CE
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  • Uso en múltiples pacientes
No fabricado con látex de caucho natural
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
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