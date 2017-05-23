Sensor de clip reutilizable de Philips, para adultos de todos los tamaños. Sensor SpO2 tipo clip para dedo, reutilizable para adulto, conector con 8 pines para usar en pacientes de más de 40kg. Aplicación: dedo. El cable es de 3,0M
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|Aplicación del paciente
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|Sitio de aplicación
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|Peso recomendado del paciente
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|Compatibilidad del cable adaptador
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|Longitud del cable
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Categoría del producto
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|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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|Tipo de producto
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|Certificado CE
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|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
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|Peso del empaque
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|No fabricado con látex de caucho natural
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|Unidad de empaque
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|Vida útil mínima
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|Estéril O no estéril
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|Aplicación del paciente
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|Sitio de aplicación
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Categoría del producto
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|Aplicación del paciente
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|Sitio de aplicación
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|Peso recomendado del paciente
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|Compatibilidad del cable adaptador
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|Longitud del cable
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|Se utiliza con equipo Philips Healthcare
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|Categoría del producto
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|Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
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|Tipo de producto
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|Certificado CE
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|Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
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|Unidad de empaque
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|Vida útil mínima
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|Estéril O no estéril
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