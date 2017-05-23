Manguera de aire para presión arterial para recién nacidos. Longitud = 4,92' (1,5 m). Se conecta a los brazaletes Philips para un solo paciente recién nacido, brazaletes para adultos/no pediátricos e incorpora la nueva configuración del conector. Este cable se utiliza en casos de proximidad con el paciente y reemplaza al M1596B. NO SE PUEDE UTILIZAR con brazaletes para adultos/pediátricos.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html