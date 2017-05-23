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Manguera de aire para presión arterial no invasiva para recién nacidos 3,0m (NEONATAL)

Manguera de aire

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Manguera de aire para presión arterial para recién nacidos. Longitud = 9,84' (3,0 m). Se conecta a los brazaletes Philips para un solo paciente recién nacido, brazaletes para adultos/no pediátricos e incorpora la nueva configuración del conector. Este cable se utiliza para el monitoreo clásico de la cabecera de la cama y reemplaza al M1597B. NO SE PUEDE UTILIZAR con brazaletes para adultos/pediátricos.

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Documentación

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Especificaciones

Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Longitud de la manguera de aire
  • 3,0 m (9,8')
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Categoría del producto
  • NIBP
Tipo de producto
  • Manguera de aire
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,195 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 bolsa = 1 manguera de aire
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • Brazaletes NIBP para recién nacidos de Philips
Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Longitud de la manguera de aire
  • 3,0 m (9,8')
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Ver todas las especificaciones
Manguera de aire para NIBP
Manguera de aire para NIBP
Longitud de la manguera de aire
  • 3,0 m (9,8')
Aplicación del paciente
  • Recién nacido
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Categoría del producto
  • NIBP
Tipo de producto
  • Manguera de aire
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,195 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 bolsa = 1 manguera de aire
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • Brazaletes NIBP para recién nacidos de Philips

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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