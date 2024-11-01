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Brazalete desechable de presión no invasiva NEONATAL Single-Patient, tamaño #1

Brazalete

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Brazalete NEONATAL, manguera simple, 40 unidades, desechable (paciente único). Tamaño #1(Nuevo conector)

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Especificaciones

Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1
Ancho de la vejiga
  • 2,2 cm (0,9'')
Color Brazalete/Manguito
  • Naranja
Circunferencia
  • 3,1 a 5,7 cm
Longitud de la vejiga
  • Longitud del brazalete = 12,5 cm (4,9''), Longitud de la vejiga = 6,4 cm (2,5'').
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Seguridad
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Categoría del producto
  • NIBP
Tipo de producto
  • Brazalete
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Certificado CE
Peso del empaque
  • ,620 kg
Unidad de empaque
  • 40 brazaletes por caja
No fabricado con látex de caucho natural
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • M1596C; M1597C
Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
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Brazalete NIBP
Brazalete NIBP
Tipo de Paciente
  • Recién nacido
Tamaño Brazalete/Manguito
  • Tamaño 1
Ancho de la vejiga
  • 2,2 cm (0,9'')
Color Brazalete/Manguito
  • Naranja
Circunferencia
  • 3,1 a 5,7 cm
Longitud de la vejiga
  • Longitud del brazalete = 12,5 cm (4,9''), Longitud de la vejiga = 6,4 cm (2,5'').
Número de mangueras
  • 1
Estilo de conector de brazalete/manguito
  • Seguridad
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863055, 863056, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863086, 863087, 863088, 863275, 863276, 863278
Categoría del producto
  • NIBP
Tipo de producto
  • Brazalete
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso para un solo paciente
Certificado CE
Peso del empaque
  • ,620 kg
Unidad de empaque
  • 40 brazaletes por caja
No fabricado con látex de caucho natural
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • M1596C; M1597C

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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html

Entendido

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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