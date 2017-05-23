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Cable de extensión para Oximetría 2m, para tomas y sensores de 8 pines

Cable adaptador

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Especificaciones

Cable adaptador para SpO2
Cable adaptador para SpO2
Longitud del cable
  • 2,0 m (6,6')
Número de pines
  • 8 pines
Compatibilidad del Sensor
  • Philips
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoría del producto
  • SpO2
Tipo de producto
  • Cable adaptador
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,236 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 cable
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
Se utiliza con otros suministros
  • M1191B; M1192A; M1193A; M1194A; M1195A; M1196A; M1196S
Cable adaptador para SpO2
Cable adaptador para SpO2
Longitud del cable
  • 2,0 m (6,6')
Número de pines
  • 8 pines
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Ver todas las especificaciones
Cable adaptador para SpO2
Cable adaptador para SpO2
Longitud del cable
  • 2,0 m (6,6')
Número de pines
  • 8 pines
Compatibilidad del Sensor
  • Philips
Detalles del producto
Detalles del producto
Se utiliza con equipo que no es de Philips Healthcare
  • No
Se utiliza con equipo Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoría del producto
  • SpO2
Tipo de producto
  • Cable adaptador
Certificado CE
Uso en un solo paciente O uso en varios pacientes
  • Uso en múltiples pacientes
Peso del empaque
  • ,236 kg
No fabricado con látex de caucho natural
Unidad de empaque
  • 1 cable
Vida útil mínima
  • Ninguno
Estéril O no estéril
  • No esterilizado
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