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Proporcionar información oportuna al personal de atención, esté donde esté, es un factor crítico para prestar una atención resolutiva de alta calidad. El cuidador móvil de Philips IntelliVue ofrece acceso móvil a la información de monitoreo del paciente desde prácticamente cualquier parte.
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Un sistema de monitoreo poderoso central en tiempo real que le ofrece a su hospital acceso sencillo a la información y una provechosa experiencia – Centro de Información IntelliVue iX (PIIC iX) de Philips. Contribuye a que su organización ofrezca atención al paciente de calidad.
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