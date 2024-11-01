Obtener una perspectiva de las alarmas con datos e informes de los profesionales de la salud

Los datos de informes de alarmas e informes de los profesionales de la salud de CareEvent pueden ayudar a entender las condiciones alarmantes. Puede analizar estos datos para determinar cambios que reducirán las alarmas que no requieren acciones y las falsas alarmas, así como el seguimiento del progreso de las iniciativas.