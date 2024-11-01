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CareEvent

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Como una solución empresarial de gestión de eventos, CareEvent incluye una aplicación móvil para enviar alertas informativas directamente a su smartphone para que pueda tomar decisiones informadas y tomar medidas inmediatas cuando sea necesario.

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Características
Proporciona contexto clínico directamente en su smartphone

Proporciona contexto clínico directamente en su smartphone

CareEvent ofrece alertas —que incluyen hasta cuatro caracteres numéricos, cuatro formas de onda y datos asociados— directamente a su smartphone iPhone® o Android™. Con el contexto clínico en sus manos, puede determinar la validez y prioridad de la alarma y tomar una decisión informada para responder, derivarla a un colega o determinar que no requiere acción alguna.

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Obtener una perspectiva de las alarmas con datos e informes de los profesionales de la salud

Obtener una perspectiva de las alarmas con datos e informes de los profesionales de la salud

Los datos de informes de alarmas e informes de los profesionales de la salud de CareEvent pueden ayudar a entender las condiciones alarmantes. Puede analizar estos datos para determinar cambios que reducirán las alarmas que no requieren acciones y las falsas alarmas, así como el seguimiento del progreso de las iniciativas.

Obtener una perspectiva de las alarmas con datos e informes de los profesionales de la salud

Los datos de informes de alarmas e informes de los profesionales de la salud de CareEvent pueden ayudar a entender las condiciones alarmantes. Puede analizar estos datos para determinar cambios que reducirán las alarmas que no requieren acciones y las falsas alarmas, así como el seguimiento del progreso de las iniciativas.

Obtener una perspectiva de las alarmas con datos e informes de los profesionales de la salud

Los datos de informes de alarmas e informes de los profesionales de la salud de CareEvent pueden ayudar a entender las condiciones alarmantes. Puede analizar estos datos para determinar cambios que reducirán las alarmas que no requieren acciones y las falsas alarmas, así como el seguimiento del progreso de las iniciativas.
Priorizar y transmitir alarmas con comunicación de toma directa

Priorizar y transmitir alarmas con comunicación de toma directa

La comunicación de toma directa permite la comunicación rápida entre el PIIC iX y el CareEvent. Se pueden enviar rápidamente las alarmas de comunicaciones fundamentales de misiones con la más alta prioridad y el sistema reconoce que se recibió el mensaje.

Priorizar y transmitir alarmas con comunicación de toma directa

La comunicación de toma directa permite la comunicación rápida entre el PIIC iX y el CareEvent. Se pueden enviar rápidamente las alarmas de comunicaciones fundamentales de misiones con la más alta prioridad y el sistema reconoce que se recibió el mensaje.

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La comunicación de toma directa permite la comunicación rápida entre el PIIC iX y el CareEvent. Se pueden enviar rápidamente las alarmas de comunicaciones fundamentales de misiones con la más alta prioridad y el sistema reconoce que se recibió el mensaje.
Acceso a los datos para ayudar en la toma de decisiones

Acceso a los datos para ayudar en la toma de decisiones

Consulte los datos de CareEvent para tener acceso a la información que puede ayudarle a tomar decisiones personales y establecer las mejores prácticas. Use los datos de CareEvent para analizar el comportamiento de las alarma y cumplimiento de las políticas.

Acceso a los datos para ayudar en la toma de decisiones

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Comunicación y colaboración

Comunicación y colaboración

Los mensajes de texto seguros permiten que los equipos de atención médica se comuniquen entre sí a través de la aplicación móvil de CareEvent. Dentro del mensaje seguro, el profesional de la salud puede adjuntar el evento de alarma completo (incluyendo la forma de onda desplazable) al mensaje para una mayor colaboración dentro del equipo de atención médica.

Comunicación y colaboración

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Comunicación y colaboración

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Proporciona contexto clínico directamente en su smartphone

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