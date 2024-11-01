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Discos protectoras de pezones

Discos ultra suaves para proteger los pezones

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Estos discos protectores mamarios son utilizados dentro del sostén para proteger los pezones del roce y prevenir el goteo de leche materna.

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Características
Protege los pezones adoloridos o agrietados
Protege los pezones adoloridos o agrietados

Protege los pezones adoloridos o agrietados

Los casquillos "aireadores" Philips se usan dentro del sujetador para proteger los pezones adoloridos o agrietados de las rozaduras, al tiempo que permite que el aire circule. Esto ayuda a que los pezones se curen más rápido. La presión suave también puede ayudar a aliviar la congestión. Estos casquillos no están hechos con BPA, DEHP o látex de caucho natural.

Protege los pezones adoloridos o agrietados

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Los casquillos "aireadores" Philips se usan dentro del sujetador para proteger los pezones adoloridos o agrietados de las rozaduras, al tiempo que permite que el aire circule. Esto ayuda a que los pezones se curen más rápido. La presión suave también puede ayudar a aliviar la congestión. Estos casquillos no están hechos con BPA, DEHP o látex de caucho natural.

Protege los pezones adoloridos o agrietados

Los casquillos "aireadores" Philips se usan dentro del sujetador para proteger los pezones adoloridos o agrietados de las rozaduras, al tiempo que permite que el aire circule. Esto ayuda a que los pezones se curen más rápido. La presión suave también puede ayudar a aliviar la congestión. Estos casquillos no están hechos con BPA, DEHP o látex de caucho natural.
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Protege los pezones adoloridos o agrietados
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Los casquillos "aireadores" Philips se usan dentro del sujetador para proteger los pezones adoloridos o agrietados de las rozaduras, al tiempo que permite que el aire circule. Esto ayuda a que los pezones se curen más rápido. La presión suave también puede ayudar a aliviar la congestión. Estos casquillos no están hechos con BPA, DEHP o látex de caucho natural.
Recoge leche materna con filtraciones
Recoge leche materna con filtraciones

Recoge leche materna con filtraciones

Cuando las madres se están alimentando o extrayendose, los casquillos de recolección de leche materna Philips Avent (sin orificios de ventilación) se pueden usar para recolectar la leche materna que gotea. Incluya en sus consejos profesionales a las madres que sólo la leche recolectada con casquillos de recolección de leche materna desinfectados debe almacenarse para su uso posterior.

Recoge leche materna con filtraciones

Recoge leche materna con filtraciones
Cuando las madres se están alimentando o extrayendose, los casquillos de recolección de leche materna Philips Avent (sin orificios de ventilación) se pueden usar para recolectar la leche materna que gotea. Incluya en sus consejos profesionales a las madres que sólo la leche recolectada con casquillos de recolección de leche materna desinfectados debe almacenarse para su uso posterior.

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Cuando las madres se están alimentando o extrayendose, los casquillos de recolección de leche materna Philips Avent (sin orificios de ventilación) se pueden usar para recolectar la leche materna que gotea. Incluya en sus consejos profesionales a las madres que sólo la leche recolectada con casquillos de recolección de leche materna desinfectados debe almacenarse para su uso posterior.
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Recoge leche materna con filtraciones
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Cuando las madres se están alimentando o extrayendose, los casquillos de recolección de leche materna Philips Avent (sin orificios de ventilación) se pueden usar para recolectar la leche materna que gotea. Incluya en sus consejos profesionales a las madres que sólo la leche recolectada con casquillos de recolección de leche materna desinfectados debe almacenarse para su uso posterior.
Facilidad de uso
Facilidad de uso

Facilidad de uso

El casquillo protectores de mamas Philips Avent Comfort consta de dos partes: el caparazón (ya sea de ventilación o de recolección de leche materna) y la almohadilla de respaldo ultra suave. La almohadillo de silicona suave se apoya contra el pecho de la madre y la carcasa de polipropileno simplemente se cierra sobre la parte superior. Recuerde recomendar a las madres que los casquillos protectores de mamas se usan durante un máximo de 40 minutos a la vez para que no causen una presión indebida en los conductos de la leche.

Facilidad de uso

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El casquillo protectores de mamas Philips Avent Comfort consta de dos partes: el caparazón (ya sea de ventilación o de recolección de leche materna) y la almohadilla de respaldo ultra suave. La almohadillo de silicona suave se apoya contra el pecho de la madre y la carcasa de polipropileno simplemente se cierra sobre la parte superior. Recuerde recomendar a las madres que los casquillos protectores de mamas se usan durante un máximo de 40 minutos a la vez para que no causen una presión indebida en los conductos de la leche.

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El casquillo protectores de mamas Philips Avent Comfort consta de dos partes: el caparazón (ya sea de ventilación o de recolección de leche materna) y la almohadilla de respaldo ultra suave. La almohadillo de silicona suave se apoya contra el pecho de la madre y la carcasa de polipropileno simplemente se cierra sobre la parte superior. Recuerde recomendar a las madres que los casquillos protectores de mamas se usan durante un máximo de 40 minutos a la vez para que no causen una presión indebida en los conductos de la leche.
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Facilidad de uso
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El casquillo protectores de mamas Philips Avent Comfort consta de dos partes: el caparazón (ya sea de ventilación o de recolección de leche materna) y la almohadilla de respaldo ultra suave. La almohadillo de silicona suave se apoya contra el pecho de la madre y la carcasa de polipropileno simplemente se cierra sobre la parte superior. Recuerde recomendar a las madres que los casquillos protectores de mamas se usan durante un máximo de 40 minutos a la vez para que no causen una presión indebida en los conductos de la leche.
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  • Recoge leche materna con filtraciones
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Protege los pezones adoloridos o agrietados
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Los casquillos "aireadores" Philips se usan dentro del sujetador para proteger los pezones adoloridos o agrietados de las rozaduras, al tiempo que permite que el aire circule. Esto ayuda a que los pezones se curen más rápido. La presión suave también puede ayudar a aliviar la congestión. Estos casquillos no están hechos con BPA, DEHP o látex de caucho natural.

Protege los pezones adoloridos o agrietados

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Recoge leche materna con filtraciones
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Recoge leche materna con filtraciones

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Facilidad de uso
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