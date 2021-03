Rango extendido de frecuencias de funcionamiento entre 1 y 5 MHz. • Asa ergonómica xMATRIX con cable ligero. • Menor longitud para facilitar el ajuste apical. • Solución de ecocardiografía 2D y 3D en tiempo real con todos los modos. • 3040 elementos con formación de microhaces. • Imágenes 2D, volumétricas 3D en tiempo real, alta velocidad de volumen (alta TVol), volumétricas de uno, dos, cuatro y seis latidos en tiempo real, flujo en color, color 3D en tiempo real, PW, CW, modo M, MI alto de contraste en modo M en color, MI bajo de contraste, pulso invertido, flash imaging, modo 2D de alta velocidad de imagen, TDI, TDI PW, cuantificación CMQ y xPlane en tiempo real. • Visualización zoom 3D en color, vista previa zoom 3D en color, alta velocidad de volumen (alta TVol) en color y vista de dos volúmenes. • iRotate: ángulo de adquisición rotatorio de 0 a 360 grados. • Cable extensible. • Arquitectura ASIC única. • Adultos, OVI de contraste, cardiopatías congénitas (pediatría), MI bajo de contraste, cardiología coronaria, general para adultos. • Dimensiones físicas: – Dimensiones: 9,2 cm (L) x 3,9 cm (An) x 2,9 cm (Pr) (3,6 x 1,5 x 1,1 in) con sección central poco profunda y salientes para facilitar las exploraciones. La longitud reducida del sistema 3D facilita el ajuste a la cama para la obtención de vistas apicales. – Lente: 1,7 x 2,3 cm (0,67 x 0,9 in). • Transductor con etiqueta ecológica conforme a la normativa medioambiental (medida de protección medioambiental).