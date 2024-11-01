Siempre estamos interesados en relacionarnos con usted
Háganos saber cómo podemos ayudar
Los monitores de paciente Expression están específicamente diseñados para entornos de resonancia magnética (RM). Gracias a su tecnología, que favorece la funcionalidad ante los obstáculos generalizados asociados a la monitorización en tales entornos, ofrecen mayor flexibilidad a los técnicos de RM y un rendimiento a la altura de la monitorización de cabecera.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.