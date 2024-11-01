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Monitores de pacientes para resonancia magnética

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Monitoreo de pacientes compatible con MRI

Los monitores de paciente Expression están específicamente diseñados para entornos de resonancia magnética (RM). Gracias a su tecnología, que favorece la funcionalidad ante los obstáculos generalizados asociados a la monitorización en tales entornos, ofrecen mayor flexibilidad a los técnicos de RM y un rendimiento a la altura de la monitorización de cabecera.

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