Los cirujanos e intervencionistas pueden obtener nuevos conocimientos para mejorar la atención al paciente con el apoyo de la guía de imágenes 2D y 3D líder en el mercado, el estricto control de infecciones y las medidas de gestión de dosis de rayos X.

El sistema de terapia guiada por imágenes Philips Azurion es el corazón de su sistema de quirófano híbrido avanzado, lo que permite a los equipos clínicos aprovechar de forma fácil e intuitiva una gran cantidad de capacidades clínicas. Nuestras suites clínicas ofrecen una cartera flexible de tecnologías, dispositivos y servicios integrados para procedimientos cardíacos, vasculares, pulmonares, neurológicos y de columna vertebral como parte de su quirófano híbrido.