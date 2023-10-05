Análisis cardíaco integral con funcionalidad CAD-RADS

Integración de lesiones coronarias en una vista única para apoyar la determinación de la gravedad de la enfermedad y la comunicación de resultados. Gestión de hallazgos con todos los hallazgos en una pantalla, con varios diseños y vistas. Flujo de trabajo CAD-RADS semiautomático integrado en la aplicación, la funcionalidad permite la comunicación estandarizada de resultados. La opción de lotes múltiples permite guardar imágenes MPR de todos los vasos coronarios seleccionados a la vez, en el PACS o en cualquier otro dispositivo configurado.