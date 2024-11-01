Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Como si no usara nada
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Como si no usara nada
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
El diseño de la innovadora almohadilla nasal DreamWear evita las marcas rojas las molestias o la irritación en las fosas nasales o en el puente nasal.*
Con tan solo cambiar las almohadillas
Con tan solo cambiar las almohadillas
El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
Con tan solo cambiar las almohadillas
El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
Con tan solo cambiar las almohadillas
El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Como si no usara nada
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Como si no usara nada
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Diseñada para brindar muchos de los beneficios de las mascarillas nasales y de las mascarillas con almohadillas DreamWear permite a los pacientes tener lo mejor de ambos tipos de mascarilla. Su notable diseño dirige el flujo de aire a través del marco para que los pacientes puedan dormir cómodamente.
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
Múltiples tamaños para todo tipo de pacientes
La almohadilla nasal viene en cuatro tamaños para que usted pueda encontrar la que mejor se adapte a casi cualquier forma de nariz.
El diseño de la innovadora almohadilla nasal DreamWear evita las marcas rojas las molestias o la irritación en las fosas nasales o en el puente nasal.*
Con tan solo cambiar las almohadillas
Con tan solo cambiar las almohadillas
El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
Con tan solo cambiar las almohadillas
El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
Con tan solo cambiar las almohadillas
El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
El diseño de la máscarilla DreamWear permite cambiar de manera rápida y fácil los tipos de almohadillas sin cambiar la mascarilla y brindar al usuario varias opciones para que su tratamiento sea un éxito.
Especificaciones
Configuraciones del paquete nasal con fitpack
Configuraciones del paquete nasal con fitpack
DreamWear con arnés, marco mediano, todas las almohadillas
1116700
DreamWear sin arnés, marco mediano, todas las almohadillas
1116701
Partes de repuesto del cojín nasal
Partes de repuesto del cojín nasal
Referencia de almohadilla pequeña
1116700
Referencia de almohadilla mediana
1116741
Referencia de almohadilla grande
1116742
Referencia medidor para ajuste de tamaño
1116743
Otras partes de DreamWear
Otras partes de DreamWear
Referencia marco pequeño
1116745
Referencia marco mediano
1116746
Referencia marco grande
1116747
Referencia arnés
1116750
Referencia envolturas de tela
1116754
Configuraciones del paquete nasal con fitpack
Configuraciones del paquete nasal con fitpack
DreamWear con arnés, marco mediano, todas las almohadillas
1116700
DreamWear sin arnés, marco mediano, todas las almohadillas
*La máscara no está en contacto directo con el puente nasal ni con las fosas nasales.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html