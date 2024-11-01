Como no llevar nada

DreamWear, diseñada para ofrecer muchas de las ventajas de las mascarillas nasales y de almohadillas, proporciona a los pacientes lo mejor de ambos tipos. Su excepcional diseño dirige el flujo de aire a través de armazón de la mascarilla para que el paciente pueda dormir cómodamente. La almohadilla subnasal de mínimo contacto evita la aparición de marcas rojas, la incomodidad y la irritación en los orificios nasales y el puente nasal¹.