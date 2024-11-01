DreamStation sistema de terapia de CPAP. Dispositivos de terapia del sueño están diseñados para ser la forma más cómoda y fácil de experimentar el sueño como debe ser. Conectando los pacientes y los equipos de atención, los dispositivos DreamStation permiten a los usuarios adoptar su cuidado con confianza, y permiten al equípo medico poner en práctica una gestión eficiente y eficaz del paciente.
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Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.
Diseño enfocado en el paciente
Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.
Diseño enfocado en el paciente
Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.
Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.
Evaluación simplificada del dispositivo
Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación del dispositivo en el hogar y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan normalmente que son devueltos para mantenimiento. Los pacientes pueden utilizar la sencilla herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociados con la solución de problemas del dispositivo.
Evaluación simplificada del dispositivo
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Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación del dispositivo en el hogar y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan normalmente que son devueltos para mantenimiento. Los pacientes pueden utilizar la sencilla herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociados con la solución de problemas del dispositivo.
La solución de problemas remota simplifica la evaluación del dispositivo en el hogar y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan normalmente que son devueltos para mantenimiento. Los pacientes pueden utilizar la sencilla herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociados con la solución de problemas del dispositivo.
Opciones de conectividad rentables
Opciones de conectividad rentables
El Bluetooth® integrado es estándar en todos los dispositivos, y los módems Wi-Fi y celulares opcionales proporcionan el conjunto más completo de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP.* El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted elegir la opción más rentable para cada paciente.
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El Bluetooth® integrado es estándar en todos los dispositivos, y los módems Wi-Fi y celulares opcionales proporcionan el conjunto más completo de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP.* El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted elegir la opción más rentable para cada paciente.
Opciones de conectividad rentables
El Bluetooth® integrado es estándar en todos los dispositivos, y los módems Wi-Fi y celulares opcionales proporcionan el conjunto más completo de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP.* El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted elegir la opción más rentable para cada paciente.
El Bluetooth® integrado es estándar en todos los dispositivos, y los módems Wi-Fi y celulares opcionales proporcionan el conjunto más completo de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP.* El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted elegir la opción más rentable para cada paciente.
Aclimatación simplificada
Aclimatación simplificada
DreamStation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a que sea fácil para los pacientes que inician la terapia de presión positiva en las vías respiratorias (positive airway pressure, PAP) y para su uso continuo a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a los pacientes a aclimatarse gradualmente a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño para reducir las presiones.
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DreamStation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a que sea fácil para los pacientes que inician la terapia de presión positiva en las vías respiratorias (positive airway pressure, PAP) y para su uso continuo a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a los pacientes a aclimatarse gradualmente a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño para reducir las presiones.
DreamStation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a que sea fácil para los pacientes que inician la terapia de presión positiva en las vías respiratorias (positive airway pressure, PAP) y para su uso continuo a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a los pacientes a aclimatarse gradualmente a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño para reducir las presiones.
Despertar al progreso
Despertar al progreso
Cada mañana se recibe a los pacientes con un resumen de su progreso para motivarlos a continuar con su tratamiento. La pantalla muestra una tendencia simple de sus horas de uso nocturnas, seguida por un resumen de los últimos 30 días de “noches buenas” que tienen más de 4 horas de uso.
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Cada mañana se recibe a los pacientes con un resumen de su progreso para motivarlos a continuar con su tratamiento. La pantalla muestra una tendencia simple de sus horas de uso nocturnas, seguida por un resumen de los últimos 30 días de “noches buenas” que tienen más de 4 horas de uso.
Contacte al equipo de atención
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Conectarse con nuestro potente software de gestión de cumplimiento de pacientes Encore Anywhere le proporciona una gama de herramientas para monitorear y gestionar a sus pacientes. Adherence Profiler es una herramienta opcional e intuitiva que le ayuda a enfocar el tiempo de su personal en los pacientes con la mayor probabilidad de éxito.
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Soporte para largo plazo
Soporte para largo plazo
El Bluetooth incorporado facilita la conectividad a la herramienta de autogestión del paciente DreamMapper. DreamMapper proporciona herramientas para la fijación de objetivos, videos útiles y una retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden recibir la ayuda que necesitan rápidamente, sin tener que usar el tiempo de su personal para solucionarlos.
Soporte para largo plazo
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El Bluetooth incorporado facilita la conectividad a la herramienta de autogestión del paciente DreamMapper. DreamMapper proporciona herramientas para la fijación de objetivos, videos útiles y una retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden recibir la ayuda que necesitan rápidamente, sin tener que usar el tiempo de su personal para solucionarlos.
El Bluetooth incorporado facilita la conectividad a la herramienta de autogestión del paciente DreamMapper. DreamMapper proporciona herramientas para la fijación de objetivos, videos útiles y una retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden recibir la ayuda que necesitan rápidamente, sin tener que usar el tiempo de su personal para solucionarlos.
Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.
Diseño enfocado en el paciente
Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.
Diseño enfocado en el paciente
Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.
Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.
Evaluación simplificada del dispositivo
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La solución de problemas remota simplifica la evaluación del dispositivo en el hogar y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan normalmente que son devueltos para mantenimiento. Los pacientes pueden utilizar la sencilla herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociados con la solución de problemas del dispositivo.
Evaluación simplificada del dispositivo
La solución de problemas remota simplifica la evaluación del dispositivo en el hogar y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan normalmente que son devueltos para mantenimiento. Los pacientes pueden utilizar la sencilla herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociados con la solución de problemas del dispositivo.
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La solución de problemas remota simplifica la evaluación del dispositivo en el hogar y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan normalmente que son devueltos para mantenimiento. Los pacientes pueden utilizar la sencilla herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociados con la solución de problemas del dispositivo.
La solución de problemas remota simplifica la evaluación del dispositivo en el hogar y puede ayudar a reducir el número de dispositivos que funcionan normalmente que son devueltos para mantenimiento. Los pacientes pueden utilizar la sencilla herramienta de autodiagnóstico del dispositivo para reducir el tiempo y la frustración asociados con la solución de problemas del dispositivo.
Opciones de conectividad rentables
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El Bluetooth® integrado es estándar en todos los dispositivos, y los módems Wi-Fi y celulares opcionales proporcionan el conjunto más completo de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP.* El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted elegir la opción más rentable para cada paciente.
Opciones de conectividad rentables
El Bluetooth® integrado es estándar en todos los dispositivos, y los módems Wi-Fi y celulares opcionales proporcionan el conjunto más completo de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP.* El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted elegir la opción más rentable para cada paciente.
Opciones de conectividad rentables
El Bluetooth® integrado es estándar en todos los dispositivos, y los módems Wi-Fi y celulares opcionales proporcionan el conjunto más completo de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP.* El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted elegir la opción más rentable para cada paciente.
El Bluetooth® integrado es estándar en todos los dispositivos, y los módems Wi-Fi y celulares opcionales proporcionan el conjunto más completo de opciones de conectividad entre las marcas principales de CPAP.* El diseño modular de DreamStation hace que sea fácil para usted elegir la opción más rentable para cada paciente.
Aclimatación simplificada
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DreamStation incluye un conjunto de herramientas para ayudar a que sea fácil para los pacientes que inician la terapia de presión positiva en las vías respiratorias (positive airway pressure, PAP) y para su uso continuo a largo plazo. EZ-Start puede ayudar a los pacientes a aclimatarse gradualmente a la terapia, mientras que SmartRamp permite a los usuarios conciliar el sueño para reducir las presiones.
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Despertar al progreso
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Cada mañana se recibe a los pacientes con un resumen de su progreso para motivarlos a continuar con su tratamiento. La pantalla muestra una tendencia simple de sus horas de uso nocturnas, seguida por un resumen de los últimos 30 días de “noches buenas” que tienen más de 4 horas de uso.
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Soporte para largo plazo
Soporte para largo plazo
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Soporte para largo plazo
El Bluetooth incorporado facilita la conectividad a la herramienta de autogestión del paciente DreamMapper. DreamMapper proporciona herramientas para la fijación de objetivos, videos útiles y una retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden recibir la ayuda que necesitan rápidamente, sin tener que usar el tiempo de su personal para solucionarlos.
El Bluetooth incorporado facilita la conectividad a la herramienta de autogestión del paciente DreamMapper. DreamMapper proporciona herramientas para la fijación de objetivos, videos útiles y una retroalimentación continua para mantener a los pacientes motivados y comprometidos. Los pacientes pueden recibir la ayuda que necesitan rápidamente, sin tener que usar el tiempo de su personal para solucionarlos.
*La evaluación interna realizada en 2015 respecto a la información de datos de CPAP, es muy competitiva comparando las plataformas de ResMed Airsense10/Aircurve10 y Icon de Fisher & Paykel.
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