Diseño enfocado en el paciente

Un diseño elegante, refinado y de bajo perfil ofrece las características importantes que los pacientes nos dijeron que querían en un dispositivo de terapia. Es pequeño y ligero, por lo que es fácil de empacar para viajar. Cuenta con menús sencillos para navegar, una pantalla frontal que se puede operar mientras el paciente está acostado o sentado en la cama. Además, cuenta con una cámara humidificadora de una sola pieza fácil de limpiar.