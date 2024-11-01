Proporciona a los pacientes más información sobre los datos de su terapia y herramientas como la capacidad de resolver los problemas más habituales, DreamMapper puede reducir el tiempo que su personal dedica a contestar preguntas frecuentes para poder dedicar más tiempo a los pacientes que necesiten mayor atención.
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.html
Hemos simplificado la comunicación de las ventajas de DreamMapper a sus pacientes. En el sitio web específico para pacientes, pueden acceder a la información sobre DreamMapper e iniciar sesión directamente en su cuenta.
Empezar es sencillo
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Pacientes más autónomos
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DreamMapper es nuestra mejor herramienta de compromiso de apnea del sueño:
- 58.3% más de personas usaron su terapia todas las noches cuando usaron DreamMapper. *
- Una tasa de éxito 283.3% más alta para usuarios que luchan con la adherencia a la terapia del sueño **
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Tratamiento y cumplimiento trabajando juntos.
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Solo DreamMapper trabaja con nuestra solución de sistema de gestión de datos de cumplimiento Encore para ofrecerle un paquete cohesionado de soluciones de tratamiento y cumplimiento.
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Tratamiento y cumplimiento trabajando juntos.
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* El 19% de los usuarios de DreamMapper usaron su terapia el 100% de las noches durante 90 días, en comparación con el 12% de los usuarios de atención estandar, lo cual equivale a un aumento del 58.33%.
En una revisión retrospectiva realizada por Philips Respironics de la base de datos de EncoreAnywhere (consulte el artículo técnico de DreamMapper) que comparó a los pacientes de DreamMapper (n = 85,077) con los usuarios que no lo usaron (n = 87,602).
** 46% de tasa de adherencia de 90 días para los pacientes con DreamMapper versus 12% para el grupo de atención estándar, un aumento de 283.33%.
En una revisión retrospectiva realizada por Philips Respironics de la base de datos de EncoreAnywhere (consulte el artículo técnico de DreamMapper) de pacientes con dificultades (n = 24,378) .
Actualmente, DreamMapper está disponible en Estados Unidos, Canadá y algunas ubicaciones internacionales.
Visite www.dreammapper.com para ver en que ubicaciones internacionales esta disponible DreamMapper.
Se requiere cumplir con algunas especificaciones. - Navegadores compatibles: Internet Explorer 7.0 o superior; Firefox 10.4 o superior o Google Chrome. Sistemas operativos compatibles: Windows XP, Windows Vista y Windows 7. Aplicación para móvil DreamMapper: iOS 4.3 o superior; Android 2.2 o superior.
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