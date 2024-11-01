Care Orchestrator

Fomente la colaboración entre los miembros de su equipo de profesionales de atención médica al enviar información práctica de los pacientes directamente a sus smartphones, tabletas o computadoras. Monitoree y gestione de forma remota a los pacientes que tienen apnea del sueño y problemas respiratorios mediante un sistema único. Aumente la eficacia de su equipo y agilice el flujo de trabajo y así poder concentrarse en las prioridades clínicas más importantes. Realice su trabajo de la forma que mejor considere, con alertas e informes personalizados para facilitar la identificación de pacientes en riesgo y proporcionarles el cuidado oportuno.

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