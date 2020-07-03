Realice su trabajo a su manera

Con Care Orchestrator usted pone las reglas: diseñado para cubrir las necesidades específicas de su trabajo y de sus pacientes. Gradúe las puntuaciones de adhesión de los pacientes que tienen trastornos del sueño según los requisitos de las diferentes aseguradoras. Personalice las reglas de ventilación para identificar a los pacientes que puedan necesitar de su ayuda. Establezca los parámetros para la gestión de las alertas según la salud y el uso de la información de cada paciente. Tiene la flexibilidad de hacer todo esto y mucho más.