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El PageWriter TC10 Philips es un cardiógrafo avanzado que puede evolucionar junto con su flujo de trabajo. Con su tamaño compacto y diseño liviano, el TC10 es una solución portátil para las necesidades de los pacientes en una amplia variedad de entornos de atención.
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El cardiógrafo Philips PageWriter TC50 es una solución ECG avanzada, confiable y compacta, fácil de utilizar. El TC50 le ayudará a cumplir sus exigencias diarias, dándole el tiempo para enfocarse en sus pacientes.
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El algoritmo ECG de Philips DXL utiliza métodos analíticos sofisticados para interpretar el ECG en reposo. Analiza hasta 16 contactos de formas de onda de ECG adquiridas simultáneamente para interpretar el ritmo y la morfología para una variedad de poblaciones de pacientes.
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Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
Al hacer clic en este enlace, saldrá del sitio web oficial de Royal Philips (“Philips”). Los enlaces a sitios de terceros presentes en nuestro sitio web se ofrecen únicamente como referencia y no implican ninguna afiliación ni respaldo de la información en dichos sitios. Philips no garantiza ni se responsabiliza por la información disponible en estos sitios web. Para más información, revise los términos y condiciones: https://www.philips.com.co/a-w/condiciones-de-uso.htmlEntendido
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