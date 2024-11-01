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El algoritmo ECG de Philips DXL utiliza métodos analíticos sofisticados para interpretar el ECG en reposo. Analiza hasta 16 contactos de formas de onda de ECG adquiridas simultáneamente para interpretar el ritmo y la morfología para una variedad de poblaciones de pacientes.
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El análisis integrado de 16 contactos soporta una variedad de pacientes
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El cardiógrafo Philips PageWriter TC50 es una solución ECG avanzada, confiable y compacta, fácil de utilizar. El TC50 le ayudará a cumplir sus exigencias diarias, dándole el tiempo para enfocarse en sus pacientes.
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El PageWriter TC35 de Philips ofrece herramientas avanzadas que agilizan el trabajo clínico y ayudan en la toma de decisiones médicas. Todos los modelos incluyen el algoritmo DXL ECG, resultado de más de 55 años de investigación. Estos equipos aseguran continuidad y consistencia en la lectura de ECG gracias a su integración con IntelliSpace ECG y otras soluciones de Philips. El sistema permite descargar listas de trabajo DICOM o recuperar datos demográficos de pacientes directamente en la cama. Los informes de ECG pueden enviarse de manera inalámbrica a la historia clínica electrónica mediante WiFi 5 con seguridad WPA3. Además, la interoperabilidad DICOM nativa facilita el acceso a órdenes de ECG y el almacenamiento de resultados en PACS. En definitiva, un flujo clínico rápido, eficiente y confiable para médicos y pacientes.
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