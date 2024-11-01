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Algoritmo ECG DXL de 16 contactos

Algoritmo ECG

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El algoritmo ECG de Philips DXL utiliza métodos analíticos sofisticados para interpretar el ECG en reposo. Analiza hasta 16 contactos de formas de onda de ECG adquiridas simultáneamente para interpretar el ritmo y la morfología para una variedad de poblaciones de pacientes.

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Características
Análisis integrado de 16 contactos

El análisis integrado de 16 contactos soporta una variedad de pacientes

El algoritmo ECG de Philips DXL va más allá de la interpretación tradicional de 12 contactos del ECG en reposo. También proporciona mayores capacidades de diagnóstico no asociadas con los programas de análisis del pasado. El análisis integrado de 16 contactos aprovecha los electrodos correctos opcionales del pecho y la espalda para proporcionar interpretaciones más amplias del dolor de pecho en el adulto. También está soportado un análisis pediátrico de 15 contactos.

El análisis integrado de 16 contactos soporta una variedad de pacientes

El algoritmo ECG de Philips DXL va más allá de la interpretación tradicional de 12 contactos del ECG en reposo. También proporciona mayores capacidades de diagnóstico no asociadas con los programas de análisis del pasado. El análisis integrado de 16 contactos aprovecha los electrodos correctos opcionales del pecho y la espalda para proporcionar interpretaciones más amplias del dolor de pecho en el adulto. También está soportado un análisis pediátrico de 15 contactos.

El análisis integrado de 16 contactos soporta una variedad de pacientes

El algoritmo ECG de Philips DXL va más allá de la interpretación tradicional de 12 contactos del ECG en reposo. También proporciona mayores capacidades de diagnóstico no asociadas con los programas de análisis del pasado. El análisis integrado de 16 contactos aprovecha los electrodos correctos opcionales del pecho y la espalda para proporcionar interpretaciones más amplias del dolor de pecho en el adulto. También está soportado un análisis pediátrico de 15 contactos.
Mapas ST

Visualización de desviaciones por medio de Mapas ST

Los mapas ST proporcionan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontales y horizontales, en respuesta a las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Visualización de desviaciones por medio de Mapas ST

Los mapas ST proporcionan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontales y horizontales, en respuesta a las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Visualización de desviaciones por medio de Mapas ST

Los mapas ST proporcionan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontales y horizontales, en respuesta a las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*
Criterios actualizados

Criterios actualizados con base en las últimas investigaciones clínicas

El algoritmo DXL de 16 contactos incluye criterios actualizados con base en las investigaciones clínicas más recientes Los ejemplos incluyen la adición de "isquemia aguda global" y la incorporación de criterios actualizados STEMI específicos de género, según se documenta en las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Criterios actualizados con base en las últimas investigaciones clínicas

El algoritmo DXL de 16 contactos incluye criterios actualizados con base en las investigaciones clínicas más recientes Los ejemplos incluyen la adición de "isquemia aguda global" y la incorporación de criterios actualizados STEMI específicos de género, según se documenta en las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Criterios actualizados con base en las últimas investigaciones clínicas

El algoritmo DXL de 16 contactos incluye criterios actualizados con base en las investigaciones clínicas más recientes Los ejemplos incluyen la adición de "isquemia aguda global" y la incorporación de criterios actualizados STEMI específicos de género, según se documenta en las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*
Criterios IMEST-CA

Criterios IMEST-CA para sugerir el sitio de la oclusión

Proporciona criterios IMEST-CA (arteria responsable) para sugerir el sitio probable de la oclusión, consistente con las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Criterios IMEST-CA para sugerir el sitio de la oclusión

Proporciona criterios IMEST-CA (arteria responsable) para sugerir el sitio probable de la oclusión, consistente con las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Criterios IMEST-CA para sugerir el sitio de la oclusión

Proporciona criterios IMEST-CA (arteria responsable) para sugerir el sitio probable de la oclusión, consistente con las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*
Declaraciones de valor crítico

Declaraciones de valor crítico para acelerar la atención urgente

Soporta declaraciones de valor crítico para resaltar las condiciones que requieren atención médica inmediata. Los médicos pueden tomar acciones rápidamente y reducir el tiempo transcurrido desde que se descubre un evento cardíaco crítico hasta la intervención, como una angioplastia de balón.

Declaraciones de valor crítico para acelerar la atención urgente

Soporta declaraciones de valor crítico para resaltar las condiciones que requieren atención médica inmediata. Los médicos pueden tomar acciones rápidamente y reducir el tiempo transcurrido desde que se descubre un evento cardíaco crítico hasta la intervención, como una angioplastia de balón.

Declaraciones de valor crítico para acelerar la atención urgente

Soporta declaraciones de valor crítico para resaltar las condiciones que requieren atención médica inmediata. Los médicos pueden tomar acciones rápidamente y reducir el tiempo transcurrido desde que se descubre un evento cardíaco crítico hasta la intervención, como una angioplastia de balón.
Programa LeadCheck

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck identifica 19 posibles giros de contacto y errores de ubicación durante la adquisición de ECG.

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck identifica 19 posibles giros de contacto y errores de ubicación durante la adquisición de ECG.

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck identifica 19 posibles giros de contacto y errores de ubicación durante la adquisición de ECG.
Recomendaciones actualizadas

Recomendaciones actualizadas para cumplir estándares de alta calidad

El algoritmo refleja las directrices y recomendaciones actualizadas, como las Recomendaciones 2007 AHA/ACCF/HRS Parte II**, y las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS Parte VI1 para la Estandarización e Interpretación de los ECG. Este algoritmo está disponible para varios productos Philips.***

Recomendaciones actualizadas para cumplir estándares de alta calidad

El algoritmo refleja las directrices y recomendaciones actualizadas, como las Recomendaciones 2007 AHA/ACCF/HRS Parte II**, y las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS Parte VI1 para la Estandarización e Interpretación de los ECG. Este algoritmo está disponible para varios productos Philips.***

Recomendaciones actualizadas para cumplir estándares de alta calidad

El algoritmo refleja las directrices y recomendaciones actualizadas, como las Recomendaciones 2007 AHA/ACCF/HRS Parte II**, y las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS Parte VI1 para la Estandarización e Interpretación de los ECG. Este algoritmo está disponible para varios productos Philips.***
  • Análisis integrado de 16 contactos
  • Mapas ST
  • Criterios actualizados
  • Criterios IMEST-CA
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Análisis integrado de 16 contactos

El análisis integrado de 16 contactos soporta una variedad de pacientes

El algoritmo ECG de Philips DXL va más allá de la interpretación tradicional de 12 contactos del ECG en reposo. También proporciona mayores capacidades de diagnóstico no asociadas con los programas de análisis del pasado. El análisis integrado de 16 contactos aprovecha los electrodos correctos opcionales del pecho y la espalda para proporcionar interpretaciones más amplias del dolor de pecho en el adulto. También está soportado un análisis pediátrico de 15 contactos.

El análisis integrado de 16 contactos soporta una variedad de pacientes

El algoritmo ECG de Philips DXL va más allá de la interpretación tradicional de 12 contactos del ECG en reposo. También proporciona mayores capacidades de diagnóstico no asociadas con los programas de análisis del pasado. El análisis integrado de 16 contactos aprovecha los electrodos correctos opcionales del pecho y la espalda para proporcionar interpretaciones más amplias del dolor de pecho en el adulto. También está soportado un análisis pediátrico de 15 contactos.

El análisis integrado de 16 contactos soporta una variedad de pacientes

El algoritmo ECG de Philips DXL va más allá de la interpretación tradicional de 12 contactos del ECG en reposo. También proporciona mayores capacidades de diagnóstico no asociadas con los programas de análisis del pasado. El análisis integrado de 16 contactos aprovecha los electrodos correctos opcionales del pecho y la espalda para proporcionar interpretaciones más amplias del dolor de pecho en el adulto. También está soportado un análisis pediátrico de 15 contactos.
Mapas ST

Visualización de desviaciones por medio de Mapas ST

Los mapas ST proporcionan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontales y horizontales, en respuesta a las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Visualización de desviaciones por medio de Mapas ST

Los mapas ST proporcionan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontales y horizontales, en respuesta a las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Visualización de desviaciones por medio de Mapas ST

Los mapas ST proporcionan una representación visual de las desviaciones ST en planos frontales y horizontales, en respuesta a las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*
Criterios actualizados

Criterios actualizados con base en las últimas investigaciones clínicas

El algoritmo DXL de 16 contactos incluye criterios actualizados con base en las investigaciones clínicas más recientes Los ejemplos incluyen la adición de "isquemia aguda global" y la incorporación de criterios actualizados STEMI específicos de género, según se documenta en las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Criterios actualizados con base en las últimas investigaciones clínicas

El algoritmo DXL de 16 contactos incluye criterios actualizados con base en las investigaciones clínicas más recientes Los ejemplos incluyen la adición de "isquemia aguda global" y la incorporación de criterios actualizados STEMI específicos de género, según se documenta en las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Criterios actualizados con base en las últimas investigaciones clínicas

El algoritmo DXL de 16 contactos incluye criterios actualizados con base en las investigaciones clínicas más recientes Los ejemplos incluyen la adición de "isquemia aguda global" y la incorporación de criterios actualizados STEMI específicos de género, según se documenta en las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*
Criterios IMEST-CA

Criterios IMEST-CA para sugerir el sitio de la oclusión

Proporciona criterios IMEST-CA (arteria responsable) para sugerir el sitio probable de la oclusión, consistente con las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Criterios IMEST-CA para sugerir el sitio de la oclusión

Proporciona criterios IMEST-CA (arteria responsable) para sugerir el sitio probable de la oclusión, consistente con las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*

Criterios IMEST-CA para sugerir el sitio de la oclusión

Proporciona criterios IMEST-CA (arteria responsable) para sugerir el sitio probable de la oclusión, consistente con las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS.*
Declaraciones de valor crítico

Declaraciones de valor crítico para acelerar la atención urgente

Soporta declaraciones de valor crítico para resaltar las condiciones que requieren atención médica inmediata. Los médicos pueden tomar acciones rápidamente y reducir el tiempo transcurrido desde que se descubre un evento cardíaco crítico hasta la intervención, como una angioplastia de balón.

Declaraciones de valor crítico para acelerar la atención urgente

Soporta declaraciones de valor crítico para resaltar las condiciones que requieren atención médica inmediata. Los médicos pueden tomar acciones rápidamente y reducir el tiempo transcurrido desde que se descubre un evento cardíaco crítico hasta la intervención, como una angioplastia de balón.

Declaraciones de valor crítico para acelerar la atención urgente

Soporta declaraciones de valor crítico para resaltar las condiciones que requieren atención médica inmediata. Los médicos pueden tomar acciones rápidamente y reducir el tiempo transcurrido desde que se descubre un evento cardíaco crítico hasta la intervención, como una angioplastia de balón.
Programa LeadCheck

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck identifica 19 posibles giros de contacto y errores de ubicación durante la adquisición de ECG.

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck identifica 19 posibles giros de contacto y errores de ubicación durante la adquisición de ECG.

Programa LeadCheck para prevenir errores

El programa LeadCheck identifica 19 posibles giros de contacto y errores de ubicación durante la adquisición de ECG.
Recomendaciones actualizadas

Recomendaciones actualizadas para cumplir estándares de alta calidad

El algoritmo refleja las directrices y recomendaciones actualizadas, como las Recomendaciones 2007 AHA/ACCF/HRS Parte II**, y las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS Parte VI1 para la Estandarización e Interpretación de los ECG. Este algoritmo está disponible para varios productos Philips.***

Recomendaciones actualizadas para cumplir estándares de alta calidad

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El algoritmo refleja las directrices y recomendaciones actualizadas, como las Recomendaciones 2007 AHA/ACCF/HRS Parte II**, y las Recomendaciones 2009 AHA/ACCF/HRS Parte VI1 para la Estandarización e Interpretación de los ECG. Este algoritmo está disponible para varios productos Philips.***
  • 1 Recomendaciones AHA/ACCF/HRS para la Estandarización e Interpretación del Electrocardiograma, Parte VI: Isquemia aguda/Infarto. Circulation 2009;100:e262-e270.
  • 2 Recomendaciones AHA/ACCF/HRS para la Estandarización e Interpretación del Electrocardiograma, Parte II: Lista diagnóstica de declaraciones de electrocardiografía. J Am Coll Cardiology, 2007:49:1128-135.
  • 3 El algoritmo ECG DXL está disponible en los cardiógrafos PageWriter TC70 y TC50 con las características y capacidades antes descritas. EL algoritmo ECG DXL también estpa disponible en el PageWriter TC30 y el Monitor/Desfibrilador HeartStart MRx con un conjunto diferenciado de características.

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