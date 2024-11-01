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PageWriter TC35

Cardiógrafo

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El PageWriter TC35 de Philips ofrece herramientas avanzadas que agilizan el trabajo clínico y ayudan en la toma de decisiones médicas. Todos los modelos incluyen el algoritmo DXL ECG, resultado de más de 55 años de investigación. Estos equipos aseguran continuidad y consistencia en la lectura de ECG gracias a su integración con IntelliSpace ECG y otras soluciones de Philips. El sistema permite descargar listas de trabajo DICOM o recuperar datos demográficos de pacientes directamente en la cama. Los informes de ECG pueden enviarse de manera inalámbrica a la historia clínica electrónica mediante WiFi 5 con seguridad WPA3. Además, la interoperabilidad DICOM nativa facilita el acceso a órdenes de ECG y el almacenamiento de resultados en PACS. En definitiva, un flujo clínico rápido, eficiente y confiable para médicos y pacientes.

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Características
Algoritmo DXL

Interpretaciones del ECG líderes en la industria

El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.

Interpretaciones del ECG líderes en la industria

El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.

Interpretaciones del ECG líderes en la industria

El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.
Operación 1-2-3

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.
Conjunto compacto de derivaciones integradas

El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo

El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.

El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo

El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.

El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo

El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.
Conectividad inalámbrica con WiFi 5

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.
  • Algoritmo DXL
  • Operación 1-2-3
  • Conjunto compacto de derivaciones integradas
  • Conectividad inalámbrica con WiFi 5
Ver todas las características
Algoritmo DXL

Interpretaciones del ECG líderes en la industria

El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.

Interpretaciones del ECG líderes en la industria

El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.

Interpretaciones del ECG líderes en la industria

El algoritmo DXL ECG de Philips proporciona interpretaciones del ECG líderes en la industria, especialmente con respecto al análisis pediátrico, la detección de pulso de marcapasos (tan pequeños como 0,02 mVms), mediciones del intervalo QT, y un conjunto de herramientas avanzadas STEMI de asistencia para la toma de decisiones para ayudar a guiar el tratamiento de pacientes con dolor torácico.
Operación 1-2-3

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.

Navegación rápida con pantalla táctil y botones guiados por luz

El cardiógrafo PageWriter TC35 está diseñado para su uso en entornos hospitalarios exigentes, así como en entornos de práctica clínica. La operación 1-2-3 simple, la pantalla táctil y las herramientas adicionales facilitan los informes de ECG de calidad. El funcionamiento fácil de usar 1-2-3 con pantalla táctil es rápido e intuitivo. Asistencia para la toma de decisiones clínicas con la escalabilidad del algoritmo DXL ECG de Philips de clase mundial para satisfacer sus necesidades ahora y en el futuro.
Conjunto compacto de derivaciones integradas

El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo

El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.

El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo

El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.

El conjunto de derivaciones integradas implica una menor cantidad de conexiones al equipo

El diseño sin interrupciones del conjunto compacto de derivaciones implica una menor cantidad de conexiones al equipo que el personal tenga que revisar y manejar adecuadamente. Además, este diseño permite el reemplazo económico en entornos de alto volumen. La batería ofrece hasta 13,9 horas de ciclos normales de funcionamiento antes de requerir una recarga.
Conectividad inalámbrica con WiFi 5

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.

Comunicación e integración basadas en estándares

Flujo de trabajo optimizado con conectividad inalámbrica por cable y WiFi 5 de HL7, XML y estándar nativo de la industria DICOM que informa a su personal, lo que respalda la colaboración clínica y la toma de decisiones rápidas.

Especificaciones

Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • 12 derivaciones
ECG cronometrado
  • Soporte para protocolos de estrés farmacológico
Almacenamiento/transferencia de informe
  • Fidelidad completa a 1000 Hz de 10 segundos para las 12 derivaciones
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Gestión centralizada del tiempo (D01)
  • La hora se puede sincronizar de manera manual o automática con un servidor horario de red (Network Time Server)
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Declaraciones de interpretación
  • >600 declaraciones interpretativas; análisis pediátrico integrado
Supresión del límite de declaración
  • Tres ajustes configurables
Nomenclatura
  • Alineado con las recomendaciones de AHA/ACCF/HRS de 2007, Parte II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Acceso a los datos básicos del paciente
Según los datos de búsqueda ingresados o escaneados (como el ID de paciente o su nombre)
Compatible mediante interfaz estándar HL7 a través de IntelliSpace Enterprise para sistemas hospitalarios
Ayudas de diagnóstico IMEST
Ayudas de diagnóstico IMEST
Vector gráfico ST
  • Dos informes de ECG con mapas polares del ST; planos frontal y transversal
Valores críticos
  • Destaca cuatro condiciones que requieren atención clínica inmediata
Salida de resultados de ECG en formato DICOM (D08)
Salida de resultados de ECG en formato DICOM (D08)
Crear ECG de 12 derivaciones en formato DICOM
Generar ECG general en formato DICOM
Indicadores de calidad de la señal
Indicadores de calidad de la señal
Aviso de derivaciones desconectadas
  • El mapa anatómico de derivaciones muestra la ubicación y la etiqueta
Color de la derivación
  • Cuatro colores para indicar la calidad de las derivaciones individuales
Comprobación de la derivación
  • El software puede detectar hasta 20 formas distintas de derivaciones mal colocadas.
Frecuencia cardiaca.
  • Visualización continua de la frecuencia cardiaca del paciente
Imprimir vista previa
  • Vista previa en pantalla completa de las formas de onda del ECG antes de la impresión
Interfaz de usuario
Interfaz de usuario
Pantalla táctil
  • Pantalla táctil resistiva de 5 cables
Teclado
  • Teclado retroiluminado con teclas 1‑2‑3; teclado estándar completo de 65 teclas alfanuméricas; incluye caracteres especiales
Cubierta de membrana para el teclado
  • Cubierta flexible de silicona que protege contra la entrada de partículas y líquidos
Pantalla
Pantalla
Tamaño
  • Matriz activa TFT de 6,5 in
Resolución
  • Resolución estándar VGA de 640 x 480
Colores
  • Colores en 64K
Puntos de conexión con el paciente
Puntos de conexión con el paciente
Conjunto de derivaciones largas (H23)
  • Longitud extendida para permitir una mayor distancia entre el cardiógrafo y el paciente
Bombillas certificadas (E04)
  • Seis bombillas certificadas y cuatro pinzas para electrodos en brazos y piernas
Adaptador con pestaña de encaje (E06)
  • Se adapta tanto a electrodos con botón como a electrodos con lengüeta, ya que tiene contacto metálico en ambos lados
Mecánica
Mecánica
Dimensiones
  • 31 × 40 × 21 cm (12 × 16 × 8 in)
Peso
  • 8,6 kg (19 lb), incluyendo batería, cables de derivación, pinzas, paquete de electrodos y paquete de papel
Conectividad
Conectividad
Red de área local (LAN)
  • Ethernet 10/100 Base‑TX IEEE 802.3 mediante puerto RJ45 integrado
Inalámbrico (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Credencial inalámbrica
  • WPA3 (Personal) WPA2 (Empresa)
Almacenamiento interno
  • 200 ECG
Certificado FIPS
  • Comunicación respaldada por el algoritmo de encriptación certificado FIPS 140-2
Almacenamiento externo
  • 200 ECG con dispositivo USB opcional
Entrada de datos automatizada
Entrada de datos automatizada
Lector de códigos de barras (H12)
  • Lee la simbología del código 39
Entrada flexible de datos de campo
Seguridad y desempeño
Seguridad y desempeño
Normas internacionales
  • Compatibilidad electromagnética IEC60601-1-2 2014
  • Requisito particular para la seguridad de los electrocardiógrafos IEC 60601-2-25 2011 edición 2.0
  • Requisito general para la seguridad IEC 60601-1: 2005+A1:2012
Filtros de preprocesamiento
Filtros de preprocesamiento
Ruido de CA
  • 50 o 60 Hz
Procesamiento de señal
  • Eliminación de interferencias y corrección de la línea base
Filtros de presentación - Informes de 10 segundos
Filtros de presentación - Informes de 10 segundos
Paso alto
  • 0,02, 0,05 y 0,15 Hz
Paso bajo
  • 40, 100, 150 y 300 Hz
Filtros de presentación - ritmo
Filtros de presentación - ritmo
Paso alto
  • 0,02, 0,05 y 0,15 Hz
Paso bajo
  • 40, 100, 150 y 300 Hz
Eléctrico
Eléctrico
Batería
  • Ion de litio
Capacidad de la batería (por batería)
  • 10 horas sin impresión, 13,9 horas de operaciones normales y 3 horas de impresión continua
Recarga de batería
  • Cuatro horas a capacidad máxima
Alimentación principal
  • 100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía
  • Potencia máxima: 60 vatios
Ambiental
Ambiental
Condiciones de funcionamiento - Temperatura
  • 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Condiciones de funcionamiento - Humedad
  • Humedad relativa: 10–90 % (sin condensación)
Condiciones de funcionamiento - Altitud
  • Hasta 3048 m (10.000 pies) de altitud
Condiciones de almacenamiento - Temperatura
  • -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Condiciones de almacenamiento - Humedad
  • Humedad relativa: 10–90 % (sin condensación). Altitud máxima de operación: hasta 4,572 m (15.000 pies).
Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • 12 derivaciones
ECG cronometrado
  • Soporte para protocolos de estrés farmacológico
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Gestión centralizada del tiempo (D01)
  • La hora se puede sincronizar de manera manual o automática con un servidor horario de red (Network Time Server)
Ver todas las especificaciones
Funciones ECG
Funciones ECG
Adquisición líder simultánea
  • 12 derivaciones
ECG cronometrado
  • Soporte para protocolos de estrés farmacológico
Almacenamiento/transferencia de informe
  • Fidelidad completa a 1000 Hz de 10 segundos para las 12 derivaciones
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Comunicaciones de red bidireccionales avanzadas
Gestión centralizada del tiempo (D01)
  • La hora se puede sincronizar de manera manual o automática con un servidor horario de red (Network Time Server)
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Algoritmo ECG Philips DXL de 18 contactos
Declaraciones de interpretación
  • >600 declaraciones interpretativas; análisis pediátrico integrado
Supresión del límite de declaración
  • Tres ajustes configurables
Nomenclatura
  • Alineado con las recomendaciones de AHA/ACCF/HRS de 2007, Parte II¹
ADT (D02)
ADT (D02)
Acceso a los datos básicos del paciente
Según los datos de búsqueda ingresados o escaneados (como el ID de paciente o su nombre)
Compatible mediante interfaz estándar HL7 a través de IntelliSpace Enterprise para sistemas hospitalarios
Ayudas de diagnóstico IMEST
Ayudas de diagnóstico IMEST
Vector gráfico ST
  • Dos informes de ECG con mapas polares del ST; planos frontal y transversal
Valores críticos
  • Destaca cuatro condiciones que requieren atención clínica inmediata
Salida de resultados de ECG en formato DICOM (D08)
Salida de resultados de ECG en formato DICOM (D08)
Crear ECG de 12 derivaciones en formato DICOM
Generar ECG general en formato DICOM
Indicadores de calidad de la señal
Indicadores de calidad de la señal
Aviso de derivaciones desconectadas
  • El mapa anatómico de derivaciones muestra la ubicación y la etiqueta
Color de la derivación
  • Cuatro colores para indicar la calidad de las derivaciones individuales
Comprobación de la derivación
  • El software puede detectar hasta 20 formas distintas de derivaciones mal colocadas.
Frecuencia cardiaca.
  • Visualización continua de la frecuencia cardiaca del paciente
Imprimir vista previa
  • Vista previa en pantalla completa de las formas de onda del ECG antes de la impresión
Interfaz de usuario
Interfaz de usuario
Pantalla táctil
  • Pantalla táctil resistiva de 5 cables
Teclado
  • Teclado retroiluminado con teclas 1‑2‑3; teclado estándar completo de 65 teclas alfanuméricas; incluye caracteres especiales
Cubierta de membrana para el teclado
  • Cubierta flexible de silicona que protege contra la entrada de partículas y líquidos
Pantalla
Pantalla
Tamaño
  • Matriz activa TFT de 6,5 in
Resolución
  • Resolución estándar VGA de 640 x 480
Colores
  • Colores en 64K
Puntos de conexión con el paciente
Puntos de conexión con el paciente
Conjunto de derivaciones largas (H23)
  • Longitud extendida para permitir una mayor distancia entre el cardiógrafo y el paciente
Bombillas certificadas (E04)
  • Seis bombillas certificadas y cuatro pinzas para electrodos en brazos y piernas
Adaptador con pestaña de encaje (E06)
  • Se adapta tanto a electrodos con botón como a electrodos con lengüeta, ya que tiene contacto metálico en ambos lados
Mecánica
Mecánica
Dimensiones
  • 31 × 40 × 21 cm (12 × 16 × 8 in)
Peso
  • 8,6 kg (19 lb), incluyendo batería, cables de derivación, pinzas, paquete de electrodos y paquete de papel
Conectividad
Conectividad
Red de área local (LAN)
  • Ethernet 10/100 Base‑TX IEEE 802.3 mediante puerto RJ45 integrado
Inalámbrico (D21)
  • 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5)
Credencial inalámbrica
  • WPA3 (Personal) WPA2 (Empresa)
Almacenamiento interno
  • 200 ECG
Certificado FIPS
  • Comunicación respaldada por el algoritmo de encriptación certificado FIPS 140-2
Almacenamiento externo
  • 200 ECG con dispositivo USB opcional
Entrada de datos automatizada
Entrada de datos automatizada
Lector de códigos de barras (H12)
  • Lee la simbología del código 39
Entrada flexible de datos de campo
Seguridad y desempeño
Seguridad y desempeño
Normas internacionales
  • Compatibilidad electromagnética IEC60601-1-2 2014
  • Requisito particular para la seguridad de los electrocardiógrafos IEC 60601-2-25 2011 edición 2.0
  • Requisito general para la seguridad IEC 60601-1: 2005+A1:2012
Filtros de preprocesamiento
Filtros de preprocesamiento
Ruido de CA
  • 50 o 60 Hz
Procesamiento de señal
  • Eliminación de interferencias y corrección de la línea base
Filtros de presentación - Informes de 10 segundos
Filtros de presentación - Informes de 10 segundos
Paso alto
  • 0,02, 0,05 y 0,15 Hz
Paso bajo
  • 40, 100, 150 y 300 Hz
Filtros de presentación - ritmo
Filtros de presentación - ritmo
Paso alto
  • 0,02, 0,05 y 0,15 Hz
Paso bajo
  • 40, 100, 150 y 300 Hz
Eléctrico
Eléctrico
Batería
  • Ion de litio
Capacidad de la batería (por batería)
  • 10 horas sin impresión, 13,9 horas de operaciones normales y 3 horas de impresión continua
Recarga de batería
  • Cuatro horas a capacidad máxima
Alimentación principal
  • 100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía
  • Potencia máxima: 60 vatios
Ambiental
Ambiental
Condiciones de funcionamiento - Temperatura
  • 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Condiciones de funcionamiento - Humedad
  • Humedad relativa: 10–90 % (sin condensación)
Condiciones de funcionamiento - Altitud
  • Hasta 3048 m (10.000 pies) de altitud
Condiciones de almacenamiento - Temperatura
  • -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Condiciones de almacenamiento - Humedad
  • Humedad relativa: 10–90 % (sin condensación). Altitud máxima de operación: hasta 4,572 m (15.000 pies).
  • ¹Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. Circulation 2018; 138 (2): pg e618 -e651.

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