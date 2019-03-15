Diseñado para optimizar la eficiencia

IntelliVue X3 permite optimizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia al reducir la cantidad de pasos para preparar a los pacientes para el traslado. Conectado a un monitor a pie de cama IntelliVue, funciona como un módulo de medición múltiple. Y una vez que lo separa del monitor host, el X3 se convierte en un sólido monitor transportable, sin necesidad de cambiar los cables del paciente antes o después del traslado.