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Visions PV .018

Catéter digital de IVUS

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Como complemento a las intervenciones angiográficas convencionales, el catéter IVUS digital Visions PV .018 evalúa la morfología vascular en los vasos sanguíneos y proporciona imágenes transversales de estos vasos. Con una longitud de trabajo de 135 cm y un diámetro máximo de imagenología de 24 mm máximo para procedimientos intervencionistas de cable guía de 0.018", el dispositivo ayuda en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica y orienta a los médicos hacia la terapia correcta para las necesidades únicas del paciente.

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Características
IVUS evalúa la enfermedad
IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

La imagenología IVUS ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluyendo el porcentaje de carga de placa, ubicación de la lesión y morfología, volumen de calcio y presencia de trombo. También ofrece análisis de parámetros cruciales —como mediciones transversales luminales— y ayuda en el diagnóstico de la enfermedad.

IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

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La imagenología IVUS ayuda a los médicos a evaluar los marcadores de enfermedades, incluyendo el porcentaje de carga de placa, ubicación de la lesión y morfología, volumen de calcio y presencia de trombo. También ofrece análisis de parámetros cruciales —como mediciones transversales luminales— y ayuda en el diagnóstico de la enfermedad.

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Decisiones de tratamiento
Ayuda con las decisiones durante la intervención

Ayuda con las decisiones durante la intervención

No solo el IVUS proporciona imágenes de diagnóstico en tiempo real para la enfermedad arterial periférica, sino que también puede guiar a los médicos a la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, evaluar la efectividad de la intervención y ayudar en la colocación del dispositivo endovascular. La modalidad de imagenología también ayuda a los médicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario para obtener el mejor resultado.

Ayuda con las decisiones durante la intervención

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No solo el IVUS proporciona imágenes de diagnóstico en tiempo real para la enfermedad arterial periférica, sino que también puede guiar a los médicos a la técnica de angioplastia correcta para las necesidades particulares del paciente, evaluar la efectividad de la intervención y ayudar en la colocación del dispositivo endovascular. La modalidad de imagenología también ayuda a los médicos a decidir el tamaño del dispositivo necesario para obtener el mejor resultado.
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Ayuda con las decisiones durante la intervención

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Resultados del tratamiento
Ayuda a confirmar los resultados del tratamiento

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La imagenología IVUS ayuda a confirmar los resultados del tratamiento, incluyendo la integridad del tratamiento, la aposición y la expansión de la colocación de un stent, y si el paciente requiere un goteo trombolítico o no. La imagenología ChromaFlo, por ejemplo, se puede utilizar para demostrar la evidencia de la aposición del stent al ilustrar la ausencia de flujo.

Ayuda a confirmar los resultados del tratamiento

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La imagenología IVUS ayuda a confirmar los resultados del tratamiento, incluyendo la integridad del tratamiento, la aposición y la expansión de la colocación de un stent, y si el paciente requiere un goteo trombolítico o no. La imagenología ChromaFlo, por ejemplo, se puede utilizar para demostrar la evidencia de la aposición del stent al ilustrar la ausencia de flujo.

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Ayuda a confirmar los resultados del tratamiento

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ChromaFlo
Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo

Evaluación de la aposición de stent ChromaFlo
ChromaFlo destaca el color rojo del flujo sanguíneo para una evaluación fácil de la aposición del stent, tamaño del lumen y más. Es apropiado para los vasos periféricos y coronarios, incluyendo el punto de suministro principal, bifurcaciones, arteria femoral superficial e ilíaca. Está diseñado para hacer que el tamaño del lumen y aposición del stent sean reconocibles al instante y ayuda a identificar ramas, disecciones y placas en bifurcaciones.

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IVUS ayuda a evaluar la enfermedad

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Ayuda con las decisiones durante la intervención

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ChromaFlo
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Especificaciones

Especificaciones técnicas
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Catéter guía mínimo
  • 6 F
Cable guía máximo
  • 0.018”
Diámetro máximo de imagenología
  • 24 mm
Longitud de trabajo
  • 135 cm
Especificaciones técnicas
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Catéter guía mínimo
  • 6 F
Cable guía máximo
  • 0.018”
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Especificaciones técnicas
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Catéter guía mínimo
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Cable guía máximo
  • 0.018”
Diámetro máximo de imagenología
  • 24 mm
Longitud de trabajo
  • 135 cm

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